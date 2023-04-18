В Польше начались переговоры по разблокировке сухопутного экспорта украинского зерна

В Польше начались переговоры по разблокировке сухопутного экспорта украинского зернаЗа месяц до окончания зерновой сделки восточноевропейцы запретили ввоз сельхозпродукции с Украины
Польша, Венгрия и Словакия к 17 апреля запретили импорт украинских зерновых, овощей, фруктов, молочных и мясных продуктов. Непосредственным поводом стало недовольство местных фермеров – в условиях беспошлинного ввоза сельхозпродукции с Украины их товар не находил сбыта. К ограничительным мерам вскоре может прибегнуть и Болгария: министр сельского хозяйства этой страны Явор Гечев уже заявил, что данный вопрос будет рассмотрен правительством.
Еврокомиссия (ЕК) призывает снять введенные ограничения, назвав решения восточноевропейских правительств «неправомерными». 17 апреля в Варшаве прошли первые переговоры по данному вопросу, сообщил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус в эфире TVP Info. В них принимают участие представители регуляторов из восточноевропейских государств, украинскую сторону представляет министр аграрной политики Украины Николай Сольский. Представители ЕС пока не принимают участия в этих переговорах. На момент сдачи номера их итоги известны не были.
Проблема сухопутного ввоза украинских сельхозпродуктов в ЕС обострилась за месяц до окончания действия черноморской зерновой сделки. По данным соглашениям по морю было вывезено 27,7 млн т зерновых из портов Южной Украины, 40% – в страны ЕС. Россия 13 апреля предупредила о возможном невозобновлении сделки, если не будут решены проблемы экспорта аграрного сырья и удобрений из ЕС. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 7 апреля говорил о готовности Москвы использовать для организации вывоза своей продукции возможности Турции и Катара.
17 апреля министерство восстановления Украины заявило в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в РФ) о том, что зерновая сделка «под угрозой приостановки» во второй раз за девять месяцев из-за срыва проверок судов, вывозящих зерно. Посол США в Киеве Бриджит Бринк заявила о более чем 50 судах, ожидающих разрешения на заход в украинские порты.
Недовольство потоком украинского зерна по организованным ЕС в 2022 г. сухопутным «маршрутам солидарности» восточноевропейские правительства демонстрируют с начала 2023 г. 30 января на сайте Совета Европы опубликован подготовленный Польшей доклад, где возросшие поставки украинского зерна в ЕС были названы причиной серьезных трудностей у европейских фермеров, особенно в соседних с Украиной странах. За 11 месяцев 2022 г. импорт украинской кукурузы в ЕС вырос на 75%, пшеницы – в 10 раз, подсолнечника – в 70 раз, приведя к затовариванию и падению цен. 17 апреля глава Польской крестьянской партии Адам Ярубас заявил об излишках зерна в 7 млн т, хранящихся только в Польше. 31 марта Польша, Румыния, Венгрия, Болгария и Словакия потребовали от ЕК вмешаться в ситуацию, 3 апреля – попросили увеличить компенсационные фонды для фермеров и за их счет перенаправить украинское зерно в Африку и на Ближний Восток. 22 марта ЕК решила предоставить 56 млн евро для помощи фермерам Польши, Румынии и Болгарии, а 5 апреля продлила и беспошлинный импорт украинских зерновых в ЕС до июня 2024 г.
15 апреля правительство Польши запретило как импорт, так и транзит украинского зерна и других сельхозтоваров. В тот же день об аналогичном запрете заявило правительство Венгрии. 16 апреля рассмотреть возможность запрета на ввоз украинских сельхозпродуктов решила Болгария, а 17 апреля такой запрет ввела Словакия. К ограничениям на вывоз украинского зерна может присоединиться и Чехия – к этому уже призывают представители оппозиции в стране. Представитель ЕК назвал решения Варшавы, Будапешта и Братиславы «неприемлемыми» и «неправомерными». По мнению Брюсселя, торговая политика находится в компетенции ЕС, а не его членов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова 17 апреля подчеркнула, что запрет на импорт украинского зерна в Польшу показателен «с точки зрения разоблачения мнимой заботы западников о голодающих».
Решения о запрете импорта вызвали гнев ЕК, можно говорить как минимум о новом этапе конфликта между Польшей, Венгрией и Брюсселем, считает эксперт Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Кирилл Темерецкий. Координация Венгрии, Польши и Словакии, продолжает эксперт, свидетельствует о возращении к консенсусу «Вышеградской четверки». Если к ним присоединится Чехия, можно говорить о совместном выступлении всей четверки против Брюсселя. Не ясно, пересилит ли намерение угодить избирателям и защитить своих фермеров желание получать дотации из фондов ЕС, резюмирует Темерецкий.
ЕК обеспокоена перспективой разрыва черноморской зерновой сделки и давит на восточноевропейские страны, полагает научный сотрудник Центра европейских исследований МГИМО Артем Соколов. По его словам, результат противостояния ЕК с восточноевропейскими государствами зависит от позиции Франции и Германии.
Компромисс восточноевропейских стран с ЕК вероятен, считает президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. По его мнению, первый вариант решения может подразумевать распространение общих правил ЕС – квот, пошлин, санитарных норм – на все украинское зерно, исключив его привилегированное положение и демпинг. Второй, более реалистичный и оптимальный вариант – организация компромиссных режимов транзита, чтобы зерно беспрепятственно шло в Европу, но не задерживалось в ней, а сразу направлялось в Африку и на Ближний Восток, а в случае «оседания» в ЕС на украинскую продукцию бы распространялись общие правила Евросоюза, предположил Злочевский.