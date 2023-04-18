В Польше начались переговоры по разблокировке сухопутного экспорта украинского зерна

Недовольство потоком украинского зерна по организованным ЕС в 2022 г. сухопутным «маршрутам солидарности» восточноевропейские правительства демонстрируют с начала 2023 г. 30 января на сайте Совета Европы опубликован подготовленный Польшей доклад, где возросшие поставки украинского зерна в ЕС были названы причиной серьезных трудностей у европейских фермеров, особенно в соседних с Украиной странах. За 11 месяцев 2022 г. импорт украинской кукурузы в ЕС вырос на 75%, пшеницы – в 10 раз, подсолнечника – в 70 раз, приведя к затовариванию и падению цен. 17 апреля глава Польской крестьянской партии Адам Ярубас заявил об излишках зерна в 7 млн т, хранящихся только в Польше. 31 марта Польша, Румыния, Венгрия, Болгария и Словакия потребовали от ЕК вмешаться в ситуацию, 3 апреля – попросили увеличить компенсационные фонды для фермеров и за их счет перенаправить украинское зерно в Африку и на Ближний Восток. 22 марта ЕК решила предоставить 56 млн евро для помощи фермерам Польши, Румынии и Болгарии, а 5 апреля продлила и беспошлинный импорт украинских зерновых в ЕС до июня 2024 г.