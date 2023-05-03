Депутатам Госдумы на 9 мая рекомендовали организовать «Парады у дома ветерана» и другие акции

С помощью депутатов Госдумы региональные отделения будут организовывать и другие акции: «Парад у дома ветерана» (в них поучаствуют кадеты и силовики), «Палисадник Победы» (благоустройство территорий), «Знамя Победы» (его вывесят на офисах партии), «Окна Победы» (оформление их с помощью рисунков к празднику) и др. Пройдет акция «Единство поколений – единство страны! С праздником Победы» с размещением билбордов с совместным изображением «героев нынешней спецоперации и Великой Отечественной войны». Единороссам рекомендовано сделать акцент на ветеранах Великой Отечественной, которые участвовали «в освобождении нынешних новых регионов России от фашистских захватчиков». При этом в День Победы планируются концерты для бойцов спецоперации, на фасадах школ разместят фотографии героев Великой Отечественной войны и участников спецоперации и др.