Депутатам Госдумы на 9 мая рекомендовали организовать «Парады у дома ветерана» и другие акции«Единая Россия» подготовила рекомендации на региональную неделю, на которую приходится День Победы
Единороссы ко Дню Победы запланировали многочисленные торжественные акции, среди которых «Парад у дома ветерана», «Палисадник Победы», «Окна Победы», «Знамя Победы», «Письмо Победы» и др. «Ведомости» ознакомились с рекомендациями для депутатов Госдумы от «Единой России», которые разослал центральный исполком партии на региональную неделю с 8 по 14 мая. Им рекомендовано отдать приоритет участию в акциях, связанных с поддержкой ветеранов Великой Отечественной войны, и мероприятиям, связанным с оказанием помощи бойцам, участвующим в спецоперации на Украине. Подлинность рекомендаций подтвердил один из депутатов фракции, а также замруководителя фракции «Единая Россия» Евгений Ревенко.
Депутатам Госдумы рекомендуется принять участие в возложении цветов к мемориалам и могилам участников Великой Отечественной войны «по просьбам» бойцов военной спецоперации, поскольку они «не смогут сами почтить память своих предков». Поучаствуют единороссы также в благоустройстве мемориалов, в «Бессмертном полке онлайн» (он заменит очное шествие «Бессмертного полка» в этом году). Также среди акций для депутатов Госдумы придумали такие: «Подарки ветерану» (вручение подарочных наборов «за счет средств партии»), «Звонок ветерану» (депутаты всех уровней поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны по телефону). Поучаствуют единороссы и в акции «В День Победы для победы»: на городских площадях пройдут мастер-классы по изготовлению «маскировочных сетей, окопных перископов, свечей и проч.».
С помощью депутатов Госдумы региональные отделения будут организовывать и другие акции: «Парад у дома ветерана» (в них поучаствуют кадеты и силовики), «Палисадник Победы» (благоустройство территорий), «Знамя Победы» (его вывесят на офисах партии), «Окна Победы» (оформление их с помощью рисунков к празднику) и др. Пройдет акция «Единство поколений – единство страны! С праздником Победы» с размещением билбордов с совместным изображением «героев нынешней спецоперации и Великой Отечественной войны». Единороссам рекомендовано сделать акцент на ветеранах Великой Отечественной, которые участвовали «в освобождении нынешних новых регионов России от фашистских захватчиков». При этом в День Победы планируются концерты для бойцов спецоперации, на фасадах школ разместят фотографии героев Великой Отечественной войны и участников спецоперации и др.
У «новой антироссийской коалиции новые кукловоды», а бывшие союзники и противники теперь «все вместе пытаются ослабить Россию», констатируется в рекомендациях ЦИК партии, которые доведены до единороссов. «Но их планы уже провалились. <...> У России много союзников и партнеров, более того, мы наращиваем масштабы международной партнерской цепи, благодаря чему уже формируются совместные проекты и новые логистические связи», – напоминает руководство «Единой России» своим депутатам.
А акции и мероприятия «Единой России», приуроченные к празднованию Дня Победы, внесут свой вклад в сохранение памяти о колоссальной значимости этого дня в истории России, о той цене, которую пришлось заплатить нашим прадедам во имя победы, отмечает партийное руководство. Среди мероприятий для депутатов Госдумы уже ставшие традиционными встречи с семьями участвующих в боевых действиях, оказание помощи военнослужащим, реализация предвыборной программы и т. д.
Традиционно партия и руководство фракции «Единой России» в Госдуме готовят рекомендации для депутатов на время их работы в субъектах Федерации, говорит Ревенко: «На этот раз на региональную неделю приходится День Победы, и одна из рекомендаций – принять участие в мероприятиях к празднику. Это напоминание скорее формальность, поскольку депутаты и так принимают в них участие».
По словам Ревенко, самой важной «акцией» является визит к ветеранам Великой Отечественной войны с благодарностью. Среди других важных мероприятий – благоустройство мемориалов и памятных мест, связанных с войной, благоустройство территории у домов ветеранов, волонтеры будут доставлять письма ветеранам и др. «Мы рассчитываем, что депутаты примут активное участие в мероприятиях ко Дню Победы», – добавляет он.
«Центральное руководство партии стремится, чтобы патриотическая повестка преобладала в работе единороссов, – говорит политолог Ростислав Туровский. – Использование памятных дат становится одним из основных направлений в публичной кампании». Депутаты Госдумы полагают, что патриотическая повестка способствует росту их популярности и становится главной темой во взаимодействии с обществом, добавляет он.
Депутаты Госдумы сейчас находятся в отпусках. Они начались 24 апреля и продлятся до 7 мая, а первое пленарное заседание у депутатов после отпуска и региональной недели намечено на 16 мая.