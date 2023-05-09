Выступление президента России Владимира Путина на параде Победы. Главное

В Москве завершился парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Президент России Владимир Путин произнес торжественную речь и поздравил россиян с праздником. В своей речи Путин заявил, что против России развязана война, а от участников спецоперации зависит будущее народа. Он подчеркнул, что Россия хочет видеть будущее мирным и стабильным. Для России нет недружественных народов ни на Западе, ни на Востоке.