Выступление президента России Владимира Путина на параде Победы. Главное

Выступление президента России Владимира Путина на параде Победы. ГлавноеОн говорил о будущем России, спецоперации и народах мира
В Москве завершился парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Президент России Владимир Путин произнес торжественную речь и поздравил россиян с праздником. В своей речи Путин заявил, что против России развязана война, а от участников спецоперации зависит будущее народа. Он подчеркнул, что Россия хочет видеть будущее мирным и стабильным. Для России нет недружественных народов ни на Западе, ни на Востоке.
В начале выступления президент упомянул храбрость и доблесть предков, после чего, как и в прошлом году, поставил рядом с ними сегодняшних участников специальной военной операции на Украине.
Путин заявил, что цивилизация сегодня вновь находится на переломном рубеже. «Против нашей Родины вновь развязана настоящая война. Но мы дали отпор международному терроризму, защитим и жителей Донбасса, обеспечим свою безопасность», – заявил Путин.
Любая «идеология превосходства отвратительна и неприемлема», но Запад заявляет о своей исключительности, «стравливает людей и провоцирует кровавые конфликты», сказал президент. Элиты западных стран, по его словам, сегодня «сеют русофобию и агрессивный национализм». Именно страны Запада провоцируют перевороты и конфликты, уничтожают ценности для того, чтобы «дальше диктовать свои правила, а по сути систему грабежа и насилия», заявил он.
У России нет недружественных и враждебных народов ни на Западе, ни на Востоке. Как и большинство людей на планете, Россия хочет видеть будущее мирным, свободным и стабильным
«Их цель, и здесь нет ничего нового, – добиться распада и уничтожения нашей страны, перечеркнуть итоги Второй Мировой войны, окончательно сломать систему глобальной безопасности и международного права», – подчеркнул Путин.
В своей речи он также упомянул Украину. Амбиции, высокомерие и вседозволенность неизбежно оборачиваются трагедиями, отметил Путин. Эти факторы и стали причиной катастрофы украинского народа, который, по мнению Путина, стал «заложником государственного переворота и сложившегося на его базе преступного режима его западных хозяев».
Вклад всех народов Советского Союза в общую победу остается в памяти и прибытие лидеров стран Содружества Независимых Государств (СНГ) на празднование 9 Мая показывает отношение к подвигу предков, заявил Путин. Он отметил, что оппоненты России забыли, кто разгромил чудовищное глобальное зло в Великой Отечественной войне
На вас держится сегодня безопасность страны, от вас зависит будущее нашей государственности и нашего народа. Вы с честью исполняете свой ратный долг, сражаетесь за Россию. За вами — ваши семьи, дети, друзья. Они ждут вас
После минуты молчания президент сказал, что Россия и сейчас верна заветам предков. Страна гордится теми, кто находится в зоне спецоперации и сражается на передовой. «Кто под огнем обеспечивает фронт, спасает раненых. Нет сейчас важнее дела, чем ваша боевая работа», – подчеркнул он.
«На вас держится сегодня безопасность страны, от вас зависит будущее нашей государственности и нашего народа. Вы с честью исполняете свой ратный долг, сражаетесь за Россию. За вами — ваши семьи, дети, друзья. Они ждут вас», – сказал он.
В конце выступления президент упомянул ополчение Минина и Пожарского, воевавшее против польско-литовской оккупации в XVII веке. Тут же были упомянуты князья Юрий Долгорукий и Дмитрий Донской, первый император Российской империи Петр I и военачальник Михаил Кутузов, парады 1941 и 1945 гг. Президент поприветствовал военнослужащих ВС России, Донецких и Луганских корпусов, добровольцев, сотрудников правоохранительных органов и других ведомств.
«В годы Великой Отечественной войны наши героические предки доказали, что нет ничего крепче, мощнее и надежнее нашего единства. Нет в мире ничего сильнее нашей любви к Родине. За Россию! За наши доблестные Вооруженные силы! За Победу!» – заключил президент. Выступление завершилось троекратным «Ура».