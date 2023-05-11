Владимир Путин 18 мая проведет заседание Совета по межнациональным отношениям

Владимир Путин 18 мая проведет заседание Совета по межнациональным отношениямОдной из тем станет обновление Стратегии государственной национальной политики
18 мая президент Владимир Путин проведет заседание Совета по межнациональным отношениям при президенте, сообщили «Ведомостям» два источника, близких к кремлевской администрации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на запрос «Ведомостей». В повестке совета – обсуждение обновления Стратегии государственной национальной политики, говорит один из собеседников «Ведомостей». Нынешняя стратегия была подписана главой государства 19 декабря 2012 г., а срок ее действия заканчивается в 2025 г.
В преддверии заседания в регионах пройдут семинары-совещания по реализации стратегии. Например, 11 мая в Оренбурге намечен такой семинар для вице-губернаторов из регионов Приволжского федерального округа (куратор внутриполитического блока Кремля Сергей Кириенко – один из двух заместителей Путина в совете). Традиционно такие заседания вместе с полпредом проводит замруководителя администрации президента, ответственный секретарь совета Магомедсалам Магомедов (экс-глава Дагестана занимает эту должность с 2013 г.).
С момента написания прошлой версии стратегии произошли кадровые перемены внутри управления президента по внутренней политике (УВП, в котором с 2012 г. была непосредственно сосредоточена оперативная работа с темой межнацотношений, с национальными диаспорами и сообществами). Офицера ФСБ Михаила Белоусова, ушедшего с должности замглавы УВП, в 2021 г. сменил выходец из той же службы Анатолий Вылегжанин. О том, что стабильность в сфере межнацотношений важна, по сведениям «Ведомостей», он не так давно рассказывал «политическим» вице-губернаторам на одном из семинаров по подготовке к выборам.
В повестке заседания президентского совета 18 мая будет много вопросов, в том числе и обсуждение стратегии, сказал «Ведомостям» член совета, первый зампред комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов. «Срок стратегии скоро заканчивается, ее нужно продлевать, – отмечает депутат. – Действующая стратегия была положительно принята обществом, к ней не было серьезных замечаний, поскольку в ее разработке участвовало большое число экспертов. Она получилась очень добротной. Поэтому, возможно, ее продлят, но внесут какие-то изменения либо примут новую, но с учетом действующей стратегии».
В стратегии должны получить отражение новые территории, считает Гильмутдинов: нужно учесть межнациональную ситуацию в этих регионах. «Также должно быть отражено влияние внешних факторов на национальную политику в России», – считает он.
87%
россиян «скорее не испытывают» раздражения к представителям другой национальности, по данным фонда «Общественное мнение» от 2021 г.
За последние годы были обновлены многие основополагающие документы, поэтому новая редакция Стратегии национальной политики должна учесть изменения, отметил депутат. 31 марта 2023 г. Путин подписал указ об утверждении концепции внешней политики, 25 января 2023 г. были обновлены основы государственной культурной политики, 9 ноября 2022 г. утверждены основы госполитики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей и др.
На заседании совета могут быть также подняты вопросы поддержки Ассамблеи народов России, поскольку сейчас идет формирование региональных структур, руководящих органов и готовится съезд организации (указ о создании организации президент подписал 13 ноября 2020 г.), добавляет Гильмутдинов.
Существующая стратегия в современных условиях, связанных со спецоперацией, давлением Запада, показала свою эффективность, никому не удалось внести разлад в межнациональные отношения, говорит еще один член совета, бывший министр по национальной политике Владимир Зорин. «Но жизнь меняется. В действующую стратегию изменения вносились в 2018 г., тогда не было турбулентности и русофобии. Важно сохранить и общие цели нацполитики – поддержку этнокультурного разнообразия и укрепление общегражданского единства. В новой редакции нужно уточнить некоторые положения в связи с существующими рисками», – говорит он.
В последний раз заседание совета по межнациональным отношениям с участием президента проходило 30 марта 2021 г. в режиме видеоконференцсвязи. Тогда основной темой заседания было «укрепление общероссийской гражданской идентичности». Совет, который состоится 18 мая, планируется провести очно, говорит один из собеседников «Ведомостей».