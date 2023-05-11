Владимир Путин 18 мая проведет заседание Совета по межнациональным отношениям

С момента написания прошлой версии стратегии произошли кадровые перемены внутри управления президента по внутренней политике (УВП, в котором с 2012 г. была непосредственно сосредоточена оперативная работа с темой межнацотношений, с национальными диаспорами и сообществами). Офицера ФСБ Михаила Белоусова, ушедшего с должности замглавы УВП, в 2021 г. сменил выходец из той же службы Анатолий Вылегжанин. О том, что стабильность в сфере межнацотношений важна, по сведениям «Ведомостей», он не так давно рассказывал «политическим» вице-губернаторам на одном из семинаров по подготовке к выборам.