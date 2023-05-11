Некоторые подследственные чиновники и депутаты стали отправляться в зону военной операции

Депутат Рязанской областной думы от ЛДПР Никита Усачев, приговоренный в 2022 г. к условному сроку по уголовному делу о мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ), объявил о решении пойти добровольцем в зону боевых действий. «Постараюсь сделать все от меня зависящее, чтобы приблизить нашу победу, – написал он на своей странице VK. – Благодарю всех, кто поддержал мое решение, желаю всем спокойствия в душе, счастья и здоровья. Надеюсь, что следующий раз увидимся с вами в мирной и теплой обстановке».