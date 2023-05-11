Некоторые подследственные чиновники и депутаты стали отправляться в зону военной операции

Некоторые подследственные чиновники и депутаты стали отправляться в зону военной операцииАдвокаты предупреждают, что последствия таких командировок могут быть разными
Депутат Рязанской областной думы от ЛДПР Никита Усачев, приговоренный в 2022 г. к условному сроку по уголовному делу о мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ), объявил о решении пойти добровольцем в зону боевых действий. «Постараюсь сделать все от меня зависящее, чтобы приблизить нашу победу, – написал он на своей странице VK. – Благодарю всех, кто поддержал мое решение, желаю всем спокойствия в душе, счастья и здоровья. Надеюсь, что следующий раз увидимся с вами в мирной и теплой обстановке».
Советский районный суд Рязани 17 ноября 2022 г. приговорил Усачева к трем годам условно за хищение компенсаций расходов на депутатскую деятельность. Своей вины депутат не признал и оспорил приговор, 11 мая Рязанский областной суд должен вынести решение по апелляционной жалобе.
Это не первый подобный случай. К примеру, 17 апреля о своем нахождении в зоне спецоперации сообщил мэр Большого Камня (Приморский край) Рустям Абушаев, объявленный в марте в федеральный розыск по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере и незаконном ведении бизнеса (ч. 4 ст. 159 и ст. 289 УК).
Чиновник записал видеообращение в своем Telegram-канале, в котором заявил, что решение приехать в зону боевых действий он принял «давно, но острую необходимость особенно прочувствовал, когда участвовал в мероприятиях для семей мобилизованных». Обязанности мэра Большого Камня сейчас исполняет Ольга Серебренникова, на сайте администрации указано, что Абушаев находится в отпуске.
В пресс-службе следственного управления Следственного комитета по Приморью «Ведомостям» отказались комментировать, числится ли мэр Большого Камня по-прежнему в розыске.
С 25 ноября 2022 г. правительство Херсонской области возглавляет бывший мэр Краснодара Андрей Алексеенко, в отношении которого в декабре 2021 г. было возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Вскоре после задержания чиновник был отпущен (максимальное наказание по его статье составляет 15 лет лишения свободы), а уголовное дело в отношении него передали в центральный аппарат Следственного комитета (СК).
«Ведомости» направили запрос в СК. Между работой в правительстве Херсонской области и мэрии Краснодара Алексеенко в течение нескольких месяцев возглавлял совет министров Харьковской области.
В условиях высокого прессинга на чиновников для части из них отправка в зону спецоперации – это приемлемый вариант снятия проблем, считает политолог Михаил Виноградов.
«То, что участвовали в спецоперации, не может быть не учтено в качестве смягчающего обстоятельства при избрании меры пресечения или при назначении наказания в будущем. Но наличие того факта, что кто-то скрылся от суда и следствия, будет в любом случае квалифицироваться в качестве негативного фактора», – сказал «Ведомостям» партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.
К примеру, мэра Большого Камня могут освободить от уголовной ответственности по акту помилования, считает руководитель группы практики уголовно-правовой защиты юридической компании «Институт УДО» Игорь Ивлев. По его словам, для этого чиновника должны задержать и передать в следственный орган. «Пока если он там, то данные о нем засекречены и все производство приостановлено», – отметил он.
Участие в военных действиях может дать лицам, обвиняемым в совершении преступлений, определенные преимущества, полагает адвокат, старший партнер адвокатского бюро Москвы «Афанасьев, Узденский и партнеры» Сергей Узденский. По его словам, суд может отменить решение о розыске и заочном заключении под стражу лица, если защита мотивирует его исчезновение тем, что оно не скрылось от следствия, а отправилось защищать Отечество, приобщит в качестве доказательств копию контракта о прохождении службы, характеристики от командования и иные документы.
«В таком случае дело может быть приостановлено в связи с отсутствием реальной возможности участия лица в уголовном деле или судебном разбирательстве. Кроме того, участие в боевых действиях может быть воспринято судом как положительная характеристика личности, позволяющая смягчить наказание», – отметил Узденский.
Адвокат добавил, что судам в таких случаях надлежит тщательно проверять подлинность документов, подтверждающих участие обвиняемого в спецоперации, реальность этого участия, отсутствие сговора с командованием войсковых частей, а также принимать во внимание иные «сомнительные обстоятельства» – в частности, совпадение во времени привлечения лица в качестве обвиняемого и его решения отправиться отдавать долг Родине.