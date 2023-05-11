Бастрыкин и Чуйченко рассказали о традиционных ценностях в праве

По его мнению, смена пола является медицинским расстройством, но нечасто встречающимся. «Но, на мой взгляд, учитывая, что такая проблема как медицинская не распространена и случаи, где действительно мы можем говорить о заболевании человека, единичны, я предложил бы не придавать этому значения и просто взять курс на то, что мы должны лечить этих людей только не в сторону того, чтобы они меняли пол, а в сторону того, чтобы они налаживали свое психологическое состояние», – сказал он.