Бастрыкин и Чуйченко рассказали о традиционных ценностях в праве

Бастрыкин и Чуйченко рассказали о традиционных ценностях в правеГлава Следственного комитета России обратился к уваровской формуле «Православие, самодержавие, народность»
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин заявил, что стране не хватает национальной идеи, которой, по его мнению, должен быть «дух патриотизма». С таким заявлением глава СКР выступил на открытии Международного молодежного юридического форума, который проходит в рамках Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ). Бастрыкин посетовал, что в России более 20 лет не могут четко сформулировать национальную идею.
«Идею мы должны искать не на задворках Европы, а у себя, в нашей истории, в наших победах и в наших свершениях», – заявил он. Кроме того, считает Бастрыкин, сейчас наступил момент не только противостоять выпадам Запада, но и предупреждать его агрессию, не допуская проникновения в общество чуждых нам идеалов. «Православие – религиозная основа нашего общества, самодержавие – форма правления, и народность – как смысл существования и веры, и власти», – резюмировал Бастрыкин. Формула «Православие, самодержавие, народность» была выдвинута в 1834 г. министром просвещения Сергеем Уваровым в период царствования императора Николая I.
Высказаться председатель СКР решил также о современных российских детективах, которые «смотреть невозможно» из-за «американизации». «Все сводится к тому, что оперативный сотрудник, реже – следователь, бьет первым. Посмотрите сериалы с этой точки зрения: ни ум, ни аналитика, ни криминалистика, ни опыт, ни помощь людей, а удар, крепкий удар приводит к истине в уголовном судопроизводстве», – пожаловался Бастрыкин. Он призвал Минкультуры проработать этот вопрос. «Наверное, надо как-то пригласить Министерство культуры на наши посиделки <...> и спросить, как можно ставить пьесы Островского <...> в полуголом состоянии», – заметил Бастрыкин.
За Бастрыкиным перед студентами выступил министр юстиции России Константин Чуйченко. По сравнению с прошлым годом, отметил он, в этот раз заявилось гораздо больше иностранных делегаций (см. врез), несмотря на специальную военную операцию, которую Россия проводит на Украине. «К нам приехали очень много министров юстиции больших государств, к нам приехали руководители судебных систем ряда государств», – сказал Чуйченко.
Гости форума
В «Росконгрессе» «Ведомостям» сообщили, что в ПМЮФе примут участие руководители высших органов власти из 34 государств и 20 министров юстиции.
Чуйченко также заявил, что необходимо сделать все возможное для сохранения и укрепления традиционных ценностей в России. «Существуют такие понятия, которые, несмотря на свободу, не должны представлять из себя право выбора, а должны быть вечными, понятными и однозначными. Это и есть наша духовно-нравственная ценность», – сказал Чуйченко. В связи с этим, напомнил он, в ближайшее время его ведомство представит законопроект о запрете смены пола в паспорте – сейчас обсуждается, стоит ли вводить такой запрет только по юридическому аспекту или по медицинскому тоже.
По его мнению, смена пола является медицинским расстройством, но нечасто встречающимся. «Но, на мой взгляд, учитывая, что такая проблема как медицинская не распространена и случаи, где действительно мы можем говорить о заболевании человека, единичны, я предложил бы не придавать этому значения и просто взять курс на то, что мы должны лечить этих людей только не в сторону того, чтобы они меняли пол, а в сторону того, чтобы они налаживали свое психологическое состояние», – сказал он.
По данным министра, за последние четыре года было зарегистрировано более 2700 случаев смены пола, из них 190 после смены пола вступили в брак. «Мы не имеем возможности посмотреть, были ли усыновления, но предполагаем, что эти люди также производили усыновления детей», – добавил Чуйченко.