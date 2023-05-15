Соратники Максима Сурайкина вернули ему пост лидера «Коммунистов России» и решили выдвинуть в мэры Москвы

Соратники Максима Сурайкина вернули ему пост лидера «Коммунистов России» и решили выдвинуть в мэры МосквыТеперь он хочет конкурировать с кандидатом КПРФ Леонидом Зюгановым
Возвращение Максима Сурайкина на пост лидера «Коммунистов России» единогласно поддержали все 57 делегатов внеочередного партийного съезда, который прошел 14 мая в Москве. Сурайкин был лишен партбилета и отправлен в отставку 18 марта 2022 г. по инициативе ряда однопартийцев во главе с Сергеем Малинковичем (возглавившим партию) якобы «за связь с прозападными финансово-политическими кругами и буржуазный образ жизни». Сам новый старый лидер «Коммунистов России» назвал их на съезде «предателями и перевертышами». Было принято решение об исключении из партии таких «предателей» Сурайкина.
Малинкович ранее заявил «Ведомостям», что никакого съезда партия официально не проводит, а заявление Сурайкина о намерении вернуться к руководству – это «провокация».
«С нашей партией вы знаете, как они поступили. Органы власти зарегистрировали несуществующий съезд 18 марта [2022 г.], где были зарегистрированы самозванцы. Год они терроризировали партию и продолжают терроризировать», – заявил Сурайкин. Сейчас же, по его словам, «пошли процессы более неприятные»: «Основная часть партии – 95% – начала впадать в депрессию, потому что мы пошли [отменять решение прошлогоднего съезда] путем судебным». Поэтому, по словам Сурайкина, более 60 региональных отделений «Коммунистов России» потребовали провести внеочередной съезд, чтобы вернуть его на пост председателя ЦК.
«Вступив в преступный сговор с буржуазными политтехнологами, антипартийная группировка фактически отдала им на откуп все избирательные кампании и фактическое управление целым рядом региональных отделений», – говорится в постановлении съезда. «Коммунисты России» признали «откровенно вредительскими и противоречащими интересам партии» подобные действия и обратились ко всем региональным отделениям «с призывом активнее защищать свои политические права в судебных процессах против антипартийной группы», а также решили «продолжить юридическую борьбу по оспариванию нелегитимных решений антипартийной группы и документов, предоставляемых ими в государственные органы».
Сейчас в производстве различных судов находится более 30 исков «Коммунистов России», включая требование отмены решения съезда по исключению из партии Максима Сурайкина. Секретарь ЦК по юридическим вопросам Константин Топорков рассказал на съезде, что по основному иску еще якобы ни разу не видел судью: «Каждый раз, когда мы приходим в суд, по какой-то неведомой причине процесс переносится». 12 мая, по его словам, судья в очередной раз ушла на больничный.
«Коммунисты России» также решили на съезде принять участие в выборах мэра Москвы, которые пройдут в единый день голосования 10 сентября. Как сказал Сурайкин, «сейчас нет ни одной партии, за которую бы голосовали патриоты». Такой политической силой, по его мнению, должны стать «Коммунисты России». Он также заметил, что КПРФ может выдвинуть в столичные градоначальники 34-летнего внука бессменного партийного лидера Леонида Зюганова. 19 апреля «Ведомости» сообщали, что такое решение приняла кадровая комиссия при президиуме ЦК КПРФ, возглавляемая первым заместителем Геннадия Зюганова в ЦК партии Юрием Афониным.
Сурайкин признал, что на выборах мэра Москвы зарегистрироваться тяжело из-за муниципального фильтра (в поддержку выдвижения необходимо собрать минимум 110 подписей депутатов). «Но история нашей партии показывает, что мы делали всегда невозможное. Надо нам в выборах мэра Москвы поучаствовать, побороться за регистрацию», – заявил он. По мнению новоизбранного лидера «Коммунистов России», участие в выборах даст «трибуну, на которой мы можем заявить о нашей партии, о нашей борьбе, о нашей политической позиции».
Кандидатом «Коммунисты России» решили сделать Максима Сурайкина, но решение о его выдвижении будет принято на другом съезде. Впрочем, для выдвижения рекомендованного кандидата необходимо, чтобы Минюст РФ зарегистрировал решения, принятые на съезде 14 мая. Руководитель пресс-службы Максима Сурайкина Андрей Никольский сказал «Ведомостям», что «если будет по закону», то вероятность положительного для нового старого лидера партии исхода составляет 100%. «Но, поскольку ситуация непонятна, шансы трудно оценить», – добавил Никольский. Близкий к КПРФ собеседник отметил, что активность Сурайкина не соответствует его реальному потенциалу.