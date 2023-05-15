Соратники Максима Сурайкина вернули ему пост лидера «Коммунистов России» и решили выдвинуть в мэры Москвы

«Коммунисты России» также решили на съезде принять участие в выборах мэра Москвы, которые пройдут в единый день голосования 10 сентября. Как сказал Сурайкин, «сейчас нет ни одной партии, за которую бы голосовали патриоты». Такой политической силой, по его мнению, должны стать «Коммунисты России». Он также заметил, что КПРФ может выдвинуть в столичные градоначальники 34-летнего внука бессменного партийного лидера Леонида Зюганова. 19 апреля «Ведомости» сообщали, что такое решение приняла кадровая комиссия при президиуме ЦК КПРФ, возглавляемая первым заместителем Геннадия Зюганова в ЦК партии Юрием Афониным.