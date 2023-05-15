ВСУ впервые с марта 2022 года обстреляли Луганск

ВСУ впервые с марта 2022 года обстреляли ЛуганскГород подвергся удару на день провозглашения независимости ЛНР
Вооруженные силы Украины нанесли первый за долгое время удар по Луганску 12 мая. В этот день в ЛНР отмечается годовщина провозглашения независимости – это праздничный выходной день с 2014 г. Но около 18.30 над городом проревели ракеты, после чего последовали звуки взрывов в центральной части столицы республики.
В Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили, что в результате удара дальнобойными крылатыми ракетами Storm Shadow разрушены и повреждены административные здания недействующих предприятий «Полипак» и «Милам», а также повреждено остекление шести жилых домов. «12 мая во время ракетного обстрела Луганска вооруженные формирования Украины применили две крылатые ракеты Storm Shadow (англо-французского производства) и одну ракету противодействия ПВО ADM-160B MALD (производства США)», – сказано в сообщении СЦКК.
Более года украинские вооруженные формирования не могли достать до столицы ЛНР. Последний ракетный удар они смогли нанести в марте 2022 г., тогда в результате удара «Точкой-У» была повреждена нефтебаза на окраине Луганска. Но с тех пор фронт отодвинулся.
Удар ВСУ повторили утром 13 мая, на этот раз под прицелом оказался поселок Юбилейный на западной окраине Луганска. «Вооруженные формирования Украины нанесли ракетный удар по поселку Юбилейный города Луганска с применением одной крылатой ракеты Storm Shadow (англо-французского производства)», – сообщили в СЦКК. Субботний удар натовскими ракетами повредил остекление семи многоквартирных жилых домов, 25 гаражей, 15 легковых автомобилей и линию электропередачи.
В результате первого обстрела ранения получили шесть детей, также пострадал депутат Госдумы Виктор Водолацкий, который курирует работу с избирателями региона. Депутат пострадал в результате обрушения части кирпичной стены. Двое из пострадавших детей находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести, еще четверо получают амбулаторное лечение, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.
Минобороны сообщило о гибели двух полковников
Командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров и заместитель командира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко погибли во время боев в ДНР. Оба руководили действиями личного состава во время боя, сообщили в Минобороны.
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что пострадавших детей «повторно осмотрят специалисты из Московской области». Удар по поселку Юбилейный также привел к ранениям мирных жителей. В СЦКК сообщили, что «в результате обстрела ранения получила мирная жительница 1943 г. р.». Она была госпитализирована в Луганскую республиканскую клиническую больницу. Позже стало известно еще об одном пострадавшем – 51-летнем мужчине.
Через несколько часов после первого удара Пасечник сообщил о запрете на использование мобильного интернета в ЛНР. Повод – использование мобильного интернета корректировщиками для точного наведения при обстрелах. «Наша задача – обеспечить безопасность людей. В связи с усилившимися обстрелами ЛНР принято решение о временном приостановлении работы мобильного интернета на территории республики», – говорится в сообщении Пасечника в Telegram-канале. Его работа до сих пор не возобновлена.
В субботу Минобороны сообщило, что Луганск был обстрелян с самолетов ВСУ: «12 мая около 18.30 мск боевыми самолетами ВСУ был нанесен ракетный удар по предприятию полимерных изделий «Полипак» и мясоперерабатывающему комбинату «Милам» в городе Луганске. Для удара использовались поставленные киевскому режиму Великобританией авиационные ракеты Storm Shadow, вопреки заявлениям Лондона, что данные вооружения не будут применяться по гражданским объектам».
Российские истребители сбили украинский Су-24, который выпустил крылатые ракеты по центру Луганска. Также был сбит прикрывавший украинскую «сушку» Миг-29.