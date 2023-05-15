ВСУ впервые с марта 2022 года обстреляли Луганск

Через несколько часов после первого удара Пасечник сообщил о запрете на использование мобильного интернета в ЛНР. Повод – использование мобильного интернета корректировщиками для точного наведения при обстрелах. «Наша задача – обеспечить безопасность людей. В связи с усилившимися обстрелами ЛНР принято решение о временном приостановлении работы мобильного интернета на территории республики», – говорится в сообщении Пасечника в Telegram-канале. Его работа до сих пор не возобновлена.