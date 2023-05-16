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Политика

Эксперты оценили вероятность присоединения к антироссийским санкциям стран Центральной Азии

Ряд проектов заморожен, но Москва остается главным партнером стран СНГ
Дарья Мосолкина
Андрей Гордеев / Ведомости

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин в ходе своего выступления на центральноазиатской конференции клуба «Валдай» заявил о вероятности присоединения ряда стран Центральной Азии к антироссийским санкциям. Он предупредил, что последствия такого шага «способны обернуться более тяжелым ущербом, чем издержки от пресловутых вторичных санкций».

«Несмотря на совпадение позиций в отношении неприемлемости и нелегитимности односторонних экономических ограничений, ряд стран Центральной Азии тем не менее не хотят брать на себя соответствующие риски, дают понять о готовности следовать западным ограничительным мерам», – сказал он.

Страны СНГ в условиях ситуации со спецоперацией пытаются дистанцироваться от России в вопросах, которые волнуют Запад, заявил «Ведомостям» первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Их «маятниковое поведение» напоминает поведение стран третьего мира во время противостояния США и СССР в холодной войне, считает депутат.

Страны Центральной Азии испытывают на себе беспрецедентное давление, с начала спецоперации количество визитов европейских и американских делегаций превысило все ожидаемые объемы, заявила «Ведомостям» генеральный директор Информационно-аналитического центра по изучению постсоветского пространства при МГУ им. Ломоносова Дарья Чижова.

По ее мнению, страны Центральной Азии заняли нейтральную позицию – недопущение обхода санкций через свою территорию, но и не допуск блокады России.

«По факту мы видим, что торговля со странами ЦА выросла, вторую жизнь получили новые инфраструктурные и логистические проекты, призванные оптимизировать маршруты», – сказала Чижова.

Заявление Галузина следует воспринимать как предупредительное, считает старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

Он отметил, что временная заморозка некоторых проектов (например, в газовой сфере и сфере атомной энергетики) не означает остановки сотрудничества с Россией. По его мнению, ждать открытого присоединения стран СНГ к антироссийским санкциям не стоит.

«Официально страны СНГ к санкциям не присоединятся, потому что для них Россия – это торговый партнер номер один или номер два (после Китая). <…> Присоединение к санкциям приведет к серьезному ухудшению социально-экономической ситуации», – отметил эксперт.

Затулин считает, что заявление Галузина симптоматично, так как факты накапливаются со временем. В качестве примера он назвал введение Казахстаном системы мониторинга поставок для предотвращения обхода санкций. 

В конце марта Казахстан заявил о запуске системы обязательного оформления сопроводительных накладных на товары в электронном виде и отслеживания движения товаров на пространстве ЕАЭС (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия) с помощью электронных пломб (ЭЦП).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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