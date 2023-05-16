Эксперты оценили вероятность присоединения к антироссийским санкциям стран Центральной Азии

Страны СНГ в условиях ситуации со спецоперацией пытаются дистанцироваться от России в вопросах, которые волнуют Запад, заявил «Ведомостям» первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Их «маятниковое поведение» напоминает поведение стран третьего мира во время противостояния США и СССР в холодной войне, считает депутат.