У США заканчиваются деньги на помощь Украине

У США заканчиваются деньги на помощь УкраинеНо до конца 2023 года администрация найдет новые средства, считают эксперты
Средства пакета помощи США Украине общей суммой $48 млрд, одобренного в декабре 2022 г., могут кончиться уже к середине лета, сообщает американское издание Politico. По его данным, сейчас из этих средств осталось лишь $6 млрд, а одобрение нового пакета в конгрессе займет время и приведет к нарушению поставок вооружений и военной техники Киеву. Бесперебойное снабжение Украины оружием тем более важно ввиду объявленного контрнаступления ВСУ, но будут ли следующие меры администрации Байдена достаточными и своевременными – вопрос пока открытый, пишет издание.
Источники Politico сообщают, что в американском руководстве уже ведутся дискуссии о предоставлении Киеву очередного пакета помощи. Как сообщил изданию высокопоставленный представитель администрации, в Белом доме обсуждают своевременное возобновление финансирования поддержки Украины. По словам источника, власти не до конца понимают, как могут измениться запросы украинской стороны в процессе боевых действий, но в целом они намерены и далее поддерживать Киев. В свою очередь сенатор-республиканец Сьюзан Коллинз также выразила надежду, что администрация вовремя окажет Украине необходимую помощь. «Надеемся, что они не будут ждать до последнего момента, если украинцам потребуется больше до конца финансового года [в октябре]», – подчеркнула она.