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У США заканчиваются деньги на помощь Украине

Но до конца 2023 года администрация найдет новые средства, считают эксперты
Глеб Мишутин
Valentyn Ogirenko / Reuters

Средства пакета помощи США Украине общей суммой $48 млрд, одобренного в декабре 2022 г., могут кончиться уже к середине лета, сообщает американское издание Politico. По его данным, сейчас из этих средств осталось лишь $6 млрд, а одобрение нового пакета в конгрессе займет время и приведет к нарушению поставок вооружений и военной техники Киеву. Бесперебойное снабжение Украины оружием тем более важно ввиду объявленного контрнаступления ВСУ, но будут ли следующие меры администрации Байдена достаточными и своевременными – вопрос пока открытый, пишет издание.

Источники Politico сообщают, что в американском руководстве уже ведутся дискуссии о предоставлении Киеву очередного пакета помощи. Как сообщил изданию высокопоставленный представитель администрации, в Белом доме обсуждают своевременное возобновление финансирования поддержки Украины. По словам источника, власти не до конца понимают, как могут измениться запросы украинской стороны в процессе боевых действий, но в целом они намерены и далее поддерживать Киев. В свою очередь сенатор-республиканец Сьюзан Коллинз также выразила надежду, что администрация вовремя окажет Украине необходимую помощь. «Надеемся, что они не будут ждать до последнего момента, если украинцам потребуется больше до конца финансового года [в октябре]», – подчеркнула она.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных