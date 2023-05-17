У США заканчиваются деньги на помощь Украине

Источники Politico сообщают, что в американском руководстве уже ведутся дискуссии о предоставлении Киеву очередного пакета помощи. Как сообщил изданию высокопоставленный представитель администрации, в Белом доме обсуждают своевременное возобновление финансирования поддержки Украины. По словам источника, власти не до конца понимают, как могут измениться запросы украинской стороны в процессе боевых действий, но в целом они намерены и далее поддерживать Киев. В свою очередь сенатор-республиканец Сьюзан Коллинз также выразила надежду, что администрация вовремя окажет Украине необходимую помощь. «Надеемся, что они не будут ждать до последнего момента, если украинцам потребуется больше до конца финансового года [в октябре]», – подчеркнула она.