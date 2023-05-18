Доля заявок на участие в «Лидерах России» от женщин увеличилась

Рост заявок от женщин может быть связан с несколькими причинами. Например, существует рост интереса к женской теме, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Есть понимание, что женский электорат считается более лояльным, что важно с учетом презентации поддержки избирателями на президентских выборах. Также тема замещения части мужчин объективно может потребоваться, хотя и кажется призрачной», – отмечает эксперт. В то же время дефицит символических кадровых продвижений и успешных карьер женщин – политиков и чиновников налицо, подчеркивает он.