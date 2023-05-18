Доля заявок на участие в «Лидерах России» от женщин увеличилась

Доля заявок на участие в «Лидерах России» от женщин увеличиласьВ целом же в обществе сохраняются консервативные установки относительно таких руководителей
Число заявок на участие в пятом сезоне конкурса «Лидеры России» от женщин увеличилось на 5000 по сравнению с прошлым сезоном. Об этом «Ведомостям» сказали в пресс-службе автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей» (РСВ), которая проводит конкурс. В этом году заявки на участие подали 58 000 женщин – это 36% от числа всех 160 000 заявок. В прошлый раз их доля составляла 29% (52 000 человек).
В нескольких регионах доля участниц превысила 50%. Это Адыгея (70%), Еврейская автономная область (67%), Карачаево-Черкесия (57%), Курганская область (55%), Новгородская область (55%), Тува (54%), Алтай (51%). Больше всего участниц – в категории от 31 до 40 лет (45%). Еще 21% – в категории от 41 до 45 лет. Участниц до 30 лет – 12%. Еще 21% – управленцы в возрасте от 46 лет.
В «Лидерах России» участвует сравнительно небольшое количество женщин, писал в своей диссертации «Управление системой конкурсного отбора руководящих кадров в России» гендиректор РСВ Алексей Комиссаров. Он отмечал, что эту проблему невозможно решить без изменения общественных установок. Они остаются «весьма консервативными, на что указывает и низкая доля женщин на руководящих позициях в России», писал Комиссаров.
Сейчас в России самый высокий государственный пост среди женщин занимает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Среди 89 губернаторов лишь одна женщина, это глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова. За последние годы на посты глав регионов не было назначено ни одной женщины.
В правительстве лишь три женщины: это вице-премьеры Татьяна Голикова и Виктория Абрамченко, а также министр культуры Ольга Любимова. Глава Центробанка – Эльвира Набиуллина.
Комиссаров отмечал в своей диссертации, что можно было бы ввести квоты для женщин, которые участвуют в конкурсе, но это поставит под вопрос принцип объективности. Между уровнем развития компетенций и социально-демографическими характеристиками участников конкурса нет очевидной линейной связи, указывал Комиссаров на основании проведенных исследований.
Женщины показывают более высокий уровень по ряду компетенций в полуфинале конкурса «Лидеры России», среди них – умение работать в команде, коммуникация и влияние, социальная ответственность и нацеленность на результат. «Это может объясняться тем, что в российском обществе пока сохраняется настороженное отношение к проявлению лидерских качеств женщинами, при этом социально одобряемым является проявление ими высоких коммуникативных навыков», – отмечал Комиссаров.
Рост заявок от женщин может быть связан с несколькими причинами. Например, существует рост интереса к женской теме, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Есть понимание, что женский электорат считается более лояльным, что важно с учетом презентации поддержки избирателями на президентских выборах. Также тема замещения части мужчин объективно может потребоваться, хотя и кажется призрачной», – отмечает эксперт. В то же время дефицит символических кадровых продвижений и успешных карьер женщин – политиков и чиновников налицо, подчеркивает он.