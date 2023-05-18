Кремль раскритиковал проект закона о праве регионов распоряжаться бродячими животными

Речь идет о проекте закона, который внесла в Госдуму 12 апреля группа депутатов во главе с председателем комитета по экологии единороссом Дмитрием Кобылкиным. Авторы настаивали на том, что в большинстве регионов проблемы с бездомными животными не решаются с помощью способа ОСВВ (отлов – стерилизация – вакцинация – возврат), который был установлен законом об ответственном обращении с животными от 2018 г. Поэтому они предложили дать субъектам Федерации право принимать собственную нормативную базу по обращению с бродячими собаками. Согласно депутатской инициативе, по решению губернатора порядок организации мероприятий в этой области может быть установлен региональным законом.