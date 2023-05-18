Кремль раскритиковал проект закона о праве регионов распоряжаться бродячими животными

Кремль раскритиковал проект закона о праве регионов распоряжаться бродячими животнымиПротив выступили власти Москвы, Санкт-Петербурга и члены Совета Федерации
Как выяснили «Ведомости», государственно-правовое управление (ГПУ) президента высказало критические замечания к законопроекту о передаче на региональный уровень полномочий по решению вопросов, связанных с бездомными животными. Не поддержали законопроект и в экспертном управлении президента, отмечается в заключении ГПУ.
Речь идет о проекте закона, который внесла в Госдуму 12 апреля группа депутатов во главе с председателем комитета по экологии единороссом Дмитрием Кобылкиным. Авторы настаивали на том, что в большинстве регионов проблемы с бездомными животными не решаются с помощью способа ОСВВ (отлов – стерилизация – вакцинация – возврат), который был установлен законом об ответственном обращении с животными от 2018 г. Поэтому они предложили дать субъектам Федерации право принимать собственную нормативную базу по обращению с бродячими собаками. Согласно депутатской инициативе, по решению губернатора порядок организации мероприятий в этой области может быть установлен региональным законом.
В таком случае могут не применяться положения ч. 1, 2, 5 и 6 ст. 18 закона об ответственном отношении к животным (см. врез). К примеру, п. 3 ч. 2 этой статьи прямо запрещает применять вещества, лекарственные средства, способы, технические приспособления, приводящие к увечьям, травмам или гибели животных, именно поэтому поправки, говорили некоторые эксперты и политики (см. «Ведомости» от 17 мая), открывают возможность для легального убийства животных.
Начальник ГПУ, помощник президента Лариса Брычева указала в письме от 10 мая (на имя полпреда главы государства в Госдуме Гарри Минха), что поправками в тот же закон от 14 июля 2022 г. к полномочиям органов госвласти субъектов Федерации отнесено установление порядка осуществления деятельности по обращению с бездомными животными в соответствии с методическими указаниями правительства. Тогда же были уточнены и мероприятия, которые проводятся в отношении бездомных животных. «Предлагаемые законопроектом изменения не согласуются» с этими нормами, пишет Брычева.
Также кремлевские юристы отметили некорректность положения законопроекта, согласно которому порядок организации мероприятий по обращению с животными устанавливается по решению губернатора. Глава региона не может принимать решение о регулировании соответствующих отношений законом субъекта, а обладает лишь правом законодательной инициативы, констатировала глава ГПУ.
Кроме того, законопроект надо соотнести с перечнем поручений президента от 15 мая 2021 г. о совершенствовании организации деятельности по обращению с бездомными животными и формировании в обществе ответственного отношения к ним. В отзыве говорится, что законопроект не поддерживается не только экспертным управлением Кремля, но есть также замечания регионов: губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и вице-мэра Москвы Петра Бирюкова.
Поэтому «вопрос о целесообразности поддержки законопроекта следует решать с учетом результатов рассмотрения изложенных замечаний и предложений», сказано в письме.
Не поддержал концепцию законопроекта и комитет Совета Федерации по конституционному законодательству. Об этом говорится в письме председателя комитета Андрея Клишаса в комитет верхней палаты по аграрно-продовольственной политике (сенатор отправку документа подтвердил).
Он обращает внимание, что в случае принятия поправок могут быть применены «любые способы и меры, в том числе жестокие и влекущие гибель, увечья животных», также не будет являться обязательной передача найденных животных их владельцам. Действующая редакция закона устанавливает основные принципы обращения с животными, в число которых входит отношение к ним «как к существам, способным испытывать эмоции и физические страдания», подчеркивает Клишас.
Передача полномочий по изданию НПА в этой области (исключающего гуманное отношение к животным) региону противоречит положениям действующего законодательства и в целом общей политике государства, направленной на повышение гуманизации общества. К тому же законопроект не учитывает, что по Конституции правовой акт субъекта РФ имеет приоритет над федеральным законом только при регулировании вопросов, находящихся вне пределов ведения РФ и пределов совместного ведения РФ и субъектов. А закон об ответственном обращении с животными относится к совместному ведению РФ и субъектов.
Но «сложившуюся в ряде регионов неблагоприятную обстановку, связанную с агрессивным поведением бездомных собак» комитет Клишаса не отрицает. И в связи с этим предлагает рассмотреть вопрос о создании дополнительных правовых мер, направленных на предотвращение причинения бездомными животными вреда жизни и здоровью граждан. Например, особо обратить внимание на положения действующего закона о том, что возврат на прежние места обитания возможен только для животных, не проявляющих немотивированной агрессии.
О чем говорится в ч. 1, 2, 5 и 6 ст. 18 закона об ответственном отношении к животным
В ч.1: об отлове бездомных животных и передаче их в приюты, возврате животных владельцам, поиске новых владельцев, возврате неагрессивных животных на прежние места обитания.
В ч.2: что запрещены способы обращения с животными, которые приведут к травмам и гибели и т. д.
В ч. 5: что содержание бездомных животных в пунктах временного содержания, которые не являются приютами, не допускается.
В ч. 6: что при возврате бездомных животных на прежние места обитания должна вестись видеозапись.
В письме Бирюкова (с ним тоже ознакомились «Ведомости») приводятся схожие с ГПУ аргументы. Представитель мэрии указывает, к примеру, что в случае принятия таких поправок не будут применяться нормы федерального закона, гарантирующие передачу бездомных животных в приюты, возврат потерявшихся животных владельцам, поиск новых, недопустимость травмирования собак и т. д. Поэтому несоблюдение этих требований «не отвечает нравственным принципам и принципам гуманности», о которых говорится в ст. 4 закона об ответственном обращении с животными.
В пояснительной записке нет обоснований для неприменения этих норм из ст. 18, отметил Бирюков. Поэтому вице-мэр предложил доработать законопроект, уточнив и сократив требования и мероприятия, которые могут не выполняться при принятии такого закона регионом, а также обязать субъекты Федерации включить в свои законы положения о порядке контроля за выполнением мероприятий, которые предусмотрены только их нормативной базой.
Как и сотрудники ГПУ, Беглов указал на несостыковку: что губернатору принадлежит право законодательной инициативы, а законодательное регулирование осуществляют заксобрания. Поэтому главы регионов не вправе принимать решение о регулировании таких правоотношений законом субъекта Федерации. Усомнился он и в самой целесообразности принятия инициативы, потому что сам по себе порядок деятельности, связанной с бездомными животными, и так отнесен к полномочиям регионов.
Поправки в закон об ответственном обращении с животными легализуют методы агрессивного и массового истребления животных, которые обычно прячут за формулировкой «гуманная эвтаназия», считают в фонде «Ника». «Регионы не смогут контролировать численность бездомных животных, так как поправки не предусматривают создание органов контроля подрядчиков, которые оказывают услуги по отлову, четкой схемы работы с «агрессивными» животными», – сказал «Ведомостям» представитель организации. Зоозащитники из фонда «Ника» считают, что эффективнее повсеместное внедрение методики ОСВВ.
«Собаки с немотивированной агрессией и агрессией на человека – это 1–5% всей популяции, и при системе ОСВВ их постепенно можно взять под контроль, изъять с улиц и обезопасить людей. Опыт ряда регионов показывает, что за пять лет программы количество нападений собак на людей снижается на 20–40%, процент заражения людей бешенством опускается до нуля, заявок на отлов животных становится меньше», – заключили в фонде. В качестве альтернативы обсуждаемым поправкам руководитель зоозащитной организации «Зооправо» Анастасия Федюнина предлагает провести прокурорские проверки в регионах на предмет эффективности расходования средств на программы отлова, стерилизации и вакцинации животных.