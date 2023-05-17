«По данному закону Белый Бим Черное Ухо был бы ликвидирован»Госдума одобрила в первом чтении законопроект о праве регионов на умерщвление бездомных животных
Впервые за долгое время депутаты нашли достойный повод для дискуссий: в течение почти двух часов 16 мая они обсуждали законопроект, который передает на уровень регионов решение вопросов, связанных с бездомными животными, а также дает возможность субъектам Федерации принимать решение об их умерщвлении. Инициативу внесла в Госдуму 12 апреля группа депутатов во главе с председателем комитета по экологии единороссом Дмитрием Кобылкиным.
Сам Кобылкин не стал рассказывать о законопроекте с думской трибуны. Во время первого чтения его представлял соавтор от ЛДПР, зампред того же комитета Евгений Марков. Марков рассказывал, что сейчас в России 4,1 млн бездомных животных, «которые ведут собачий образ жизни», причем большая часть из них кошки. Законопроект был инициирован из-за того, что в большинстве регионов проблемы с бездомными животными не решаются с помощью способа ОСВВ (отлов – стерилизация – вакцинация – возврат), который был установлен законом от 2018 г.
Поэтому проект нового документа разрешает регионам принимать собственные законы по обращению с бродячими животными. В случае такого решения положения федерального закона об ответственном обращении с животными в части применения ОСВВ в конкретном субъекте Федерации становятся не обязательными. Одновременно поправками убирается норма, запрещающая повсеместно «применять вещества, лекарственные средства, способы, технические приспособления, приводящие к увечьям, травмам или гибели животных».
Но убийствами животных (о которых депутат, к слову, не говорил) все ограничиться не должно. По словам Маркова, при рассмотрении законопроекта во втором чтении могут быть предусмотрены поправки по лицензированию заводчиков собак, ответственность за самовыгул животных и паспортизация крупных собак. «По аналогии с автомобилем: человек купил автомобиль – и это предусматривает права и обязанности. То же самое с крупными агрессивными животными», – говорит он.
Позицию комитета представлял первый зам Кобылкина, единоросс Владимир Бурматов (среди авторов инициативы депутата не было, а за законопроект он не голосовал). По его словам, 56 регионов выступили в поддержку инициативы, а четыре – против. Комитет проводил обсуждение законопроекта с экспертами и волонтерами и обработал более 20 000 обращений в Госдуму, в которых «содержались тревоги и вопросы», констатировал Бурматов. Он заверил, что положения ст. 17 действующего закона об ответственном обращении с бездомными животными, в том числе о «гуманном отношении» к ним, сохраняются, возможность строить приюты сохраняется.
Мир без Белого Бима
Справоросс Анатолий Грешневиков еще в закрытой части заседания при рассмотрении повестки предложил снять инициативу с рассмотрения. А при обсуждении законопроекта заявил, что все смотрели фильм «Белый Бим Черное Ухо» – по данному закону «Белый Бим будет ликвидирован». И нынешний закон (об ОСВВ) плохо работает, хотя в тех регионах, где закон исполняется, нападений собак становится с каждым годом меньше. По его словам, кастрация животных (как сейчас) – не выход, их нужно чипировать и только если животное проявило агрессию, то вылавливать его и принимать меры.
Он привел цитату спикера Госдумы Вячеслава Володина, который говорил, что ему стыдно смотреть в глаза родителей, у которых собака загрызла ребенка, а затем добавил: «И мне стыдно. Но мне стыдно смотреть в глаза родителей, чьи дети погибли от фальсификата водки, наркомании, автомобильных катастроф, лесных пожаров». По его словам, законопроект «отменяет гуманность» и «Справедливая Россия» антигуманный законопроект поддерживать не будет. Олег Леонов из «Новых людей» (зампред фракции Сардана Авксентьева подписалась под проектом) заявил, что инициатива расколола общество и каждый день у Госдумы проходят пикеты: «Все это нельзя игнорировать». Он согласился с тем, что усыплять можно только агрессивных животных, а для остальных искать дом. «В таком же виде законопроект – нож в сердце миллионов людей», – сказал он.
Ярослав Нилов из ЛДПР заявил, что депутаты фракции призывают к гуманному отношению к животным (хотя ЛДПР поддержала инициативу. – «Ведомости») и законопроект могли бы не принимать, если бы была регистрация животных, контроль за средствами на ОСВВ. «Надеемся, регионы будут разумно пользоваться новыми полномочиями», – добавил он. Коммунист Олег Михайлов сказал, что нужна ответственность для губернаторов и мэров за плохое содержание собак на бюджетные деньги, а также заняться разработкой критериев агрессивности животных и др.
О чем спрашивали
Леонов пытался уточнить у авторов, какие критерии будут у регионов при принятии решений по усыплению животных. На это Бурматов сказал, что в тексте законопроекта «нет терминов «усыпление, умерщвление, эвтаназия и отстрел». Он рекомендовал субъектам Федерации на всех площадках обсуждать принятие соответствующих нормативных актов.
Денис Парфенов из КПРФ интересовался, как будут учитываться коррупционные риски законопроекта, ведь и сейчас по бумагам выходит, что собак стерилизовали, приютили, а на деле ничего такого нет. Бурматов ответил, что тут, как и везде, «могут воровать, могут не воровать». При этом он отметил, что там, где регионы соблюдают действующее законодательство, применяют ОСВВ, популяция бездомных собак сокращается, соответственно, и денег на это нужно меньше. Про деньги спросил и Андрей Альшевских («Единая Россия»), который сказал, что новые нормы потребуют выделения дополнительных бюджетных средств (Марков заверил, что это не так).
Коммунист Алексей Куринный предположил, что принято решение избавляться от животных, потому что отлавливать и стерилизовать их могут только богатые регионы. Бурматов заметил, что линейной корреляции бюджетной обеспеченности и эффективности решения вопросов с бездомными животными нет. А депутат-справоросс Александр Аксененко отметил, что в Новосибирске большинство укусов – от домашних собак, а не бездомных. Бурматов же в ходе выступления заметил также, что 22 мая комитет по госстроительству рассмотрит поправки в КоАП, которые предполагают штрафы за «выбрасывание животных» на улицу до 30 000 руб.
Альтернативные выступления
По словам Бурматова, после принятия закона об ответственном отношении к животным в ряде регионов убивали собак – «не из кровожадности, а из меркантильности». По его словам, деньги выделялись на приюты и стерилизацию, в итоге их крали, а животных убивали.
Были и другие реплики. Бийсултан Хамзаев («Единая Россия») заявил, что законы должны приниматься для людей: «Стоит цель защитить людей, а мы тут в гуманизм играем». А Федот Тумусов («Справедливая Россия») предложил подключить кинологов, чтобы они научили бездомных собак спасать людей, а после этого животных отправить в зону спецоперации.
В итоге за инициативу проголосовало 310 депутатов, против – 31, воздержались – девять. Остальные не голосовали.