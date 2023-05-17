«По данному закону Белый Бим Черное Ухо был бы ликвидирован»

Он привел цитату спикера Госдумы Вячеслава Володина, который говорил, что ему стыдно смотреть в глаза родителей, у которых собака загрызла ребенка, а затем добавил: «И мне стыдно. Но мне стыдно смотреть в глаза родителей, чьи дети погибли от фальсификата водки, наркомании, автомобильных катастроф, лесных пожаров». По его словам, законопроект «отменяет гуманность» и «Справедливая Россия» антигуманный законопроект поддерживать не будет. Олег Леонов из «Новых людей» (зампред фракции Сардана Авксентьева подписалась под проектом) заявил, что инициатива расколола общество и каждый день у Госдумы проходят пикеты: «Все это нельзя игнорировать». Он согласился с тем, что усыплять можно только агрессивных животных, а для остальных искать дом. «В таком же виде законопроект – нож в сердце миллионов людей», – сказал он.