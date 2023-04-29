Как в регионах отреагировали на предложение умерщвлять бродячих собак

Кроме того, по мнению Никитина, тема содержания домашних животных в целом требует дополнительного урегулирования, особенно в части содержания собак бойцовских пород. Он считает, что нужно расширять эту категорию, потому что сейчас она в законодательстве представлена достаточно узко. «Во избежание разных трагедий, в которых люди страдают от собак бойцовских пород, таких животных нужно содержать в специальных питомниках, а не в жилых домах и тем более квартирах. На мой взгляд, требования содержания собак таких пород должны быть аналогичными требованиям содержания диких животных», – заявил Никитин.