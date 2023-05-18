В Госдуме поддержали проект о трудовых гарантиях мобилизованных госслужащих

«Еще осенью мы приняли изменения в Трудовой кодекс (ТК), которые гарантировали мобилизованным сохранение за ними рабочих мест на время участия в боевых действиях. Но действующие нормы все еще позволяют уволить работников, призванных по мобилизации или отправившихся на СВО добровольно. Это происходит, если трудовой договор носит срочный характер и истек, когда боец был на фронте. В результате по возвращении «на гражданку» он может оказаться безработным и должен будет искать себе новое место», – пояснял Турчак при внесении.