В Госдуме поддержали проект о трудовых гарантиях мобилизованных госслужащих

В Госдуме поддержали проект о трудовых гарантиях мобилизованных госслужащихНо у комитета по региональной политике есть ряд замечаний к нему
Думский комитет по региональной политике и местному самоуправлению рассмотрел законопроект о запрете расторгать срочные трудовые договоры с мобилизованными госслужащими (и добровольцами), пока они несут службу в зоне спецоперации. Инициатива была внесена в начале апреля группой сенаторов и депутатов во главе с первым вице-спикером Совфеда, секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком.
«Еще осенью мы приняли изменения в Трудовой кодекс (ТК), которые гарантировали мобилизованным сохранение за ними рабочих мест на время участия в боевых действиях. Но действующие нормы все еще позволяют уволить работников, призванных по мобилизации или отправившихся на СВО добровольно. Это происходит, если трудовой договор носит срочный характер и истек, когда боец был на фронте. В результате по возвращении «на гражданку» он может оказаться безработным и должен будет искать себе новое место», – пояснял Турчак при внесении.
Законопроектом предлагается приостанавливать течение сроков срочных служебных контрактов госслужащих в период прохождения ими военной службы и возобновлять их после ее завершения. При этом указанное изменение не коснется контрактов, которые заключили на срок до 1 года. Действие указанных положений предлагается распространять на правоотношения, возникшие с даты начала специальной военной операции (с 24 февраля 2022 г.).
Комитет, концептуально поддерживая законопроект, отмечает, что к нему есть ряд замечаний. Например, срочные контракты могут заключаться в случае замещения должностей государственной гражданской службы категории «помощники (советники)», учреждаемых для содействия руководителям госорганов и замещаемые на определенный срок, ограниченный сроком полномочий руководителей. В этом случае срок контракта обусловлен сроком замещения должности руководителем, отмечается в заключении комитета за подписью его председателя Алексея Диденко.
Кроме того, требует дополнительной проработки вопрос о продлении срочных контрактов, заключенных госслужащими, по которым предусмотрена ротация, а также заключенных с лицами, достигшими предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе. По мнению комитета, эти замечания могут быть устранены при подготовке законопроекта ко второму чтению.
Депутаты комитета дополнительно отмечают, что следует внести корреспондирующие нормы в законодательство о приостановлении в этих же случаях и муниципальной службы «для правовой чистоты». Помимо поправок в закон в системе госслужбы РФ авторы заявляли о внесении соответствующих поправок в ТК. Однако член профильного комитета по труду Андрей Исаев («Единая Россия»), один из авторов поправок для госслужащих, сказал «Ведомостям», что пока «не видел поправок в ТК».