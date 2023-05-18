Владимир Путин 25 мая примет в Москве лидеров Армении и Азербайджана

Одной из тем предстоящих переговоров станет также проблема Лачинского коридора и азербайджанского КПП, установленного на армяно-азербайджанской границе 23 апреля, продолжает Притчин. «Сомневаюсь, что в этом вопросе стороны достигнут взаимопонимания. Дело в том, что Баку его установил на своей международно признанной границе. А мандат российских миротворцев не предусматривает осуществления паспортного и таможенного контроля на границе Армении и Азербайджана. Какое-то время это будет вызывать протесты с армянской стороны», – заключил Притчин.