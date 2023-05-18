Владимир Путин 25 мая примет в Москве лидеров Армении и Азербайджана

Владимир Путин 25 мая примет в Москве лидеров Армении и АзербайджанаСтороны обсудят возвращение пленных и транспортные коридоры
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 25 мая проведут в Москве встречу при посредничестве Владимира Путина. Об этом 18 мая заявил армянский премьер на заседании правительства. Трансляция велась на YouTube-канале ArmenPress. Визит запланирован ради очередного раунда переговоров между Арменией и Азербайджаном по проекту мирного договора. Перед встречей глав государств в российской столице на 19 мая также запланированы переговоры министра иностранных дел Джейхуна Байрамова и его армянского коллеги Арарата Мирзояна, сообщается в пресс-релизе азербайджанского МИДа. Это подтвердил и Пашинян.
В последний раз главы Армении и Азербайджана встречались с Путиным 31 октября в Сочи. В российской столице, по словам армянского премьера, он планирует обсудить с Алиевым вопрос возвращения пленных, которые находятся в азербайджанской тюрьме с момента окончания второй карабахской войны в ноябре 2020 г. Всего их, по заявлениям армянских властей, порядка 80 человек. «На брюссельской трехсторонней встрече сформировалось некоторое понимание относительно освобождения удерживаемых лиц, выяснения [судьбы] без вести пропавших», – заявил Пашинян.
Предыдущий раунд переговоров глав государств Армении и Азербайджана прошел 14 мая в бельгийской столице при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля. Комментируя итоги встречи, он объявил, что стороны достигли прогресса по нескольким важным аспектам урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. В частности, оба политика подтвердили приверженность Алма-Атинской декларации 1991 г., согласно которой государства признавали территориальную целостность друг друга в советских границах. Также они согласились продолжить диалог о восстановлении транспортных коммуникаций и экономических связей, заблокированных в начале 1990-х гг. Кроме того, Мишель призвал Баку совместно с международным сообществом «приложить усилия для обеспечения прав и безопасности армян Нагорного Карабаха».
До этого, с 1 по 4 мая, в Вашингтоне при посредничестве госсекретаря США Энтони Блинкена встречались главы внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана. Но переговоры окончились безрезультатно.
Помимо этого Пашинян объявил 18 мая о готовности как можно скорее разблокировать коммуникации в регионе «на основе принципов суверенитета и правомочности сторон». Он также назвал важным шагом признание в Брюсселе Арменией и Азербайджаном территориальной целостности друг друга в административных границах советских республик. Это, по словам Пашиняна, позволит установить стабильность в регионе и прийти к подписанию мирного договора. При этом он подчеркнул важность начала диалога Баку с властями непризнанной республики Нагорный Карабах.
Новый раунд переговоров Армении и Азербайджана происходит на фоне очередного обострения боестолкновений на линии соприкосновения Армении и Азербайджана, заметил старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин. «Все предыдущие раунды переговоров на западном треке не привели к снижению напряженности. На этом фоне согласие глав государств провести переговоры в Москве стало для меня сюрпризом. Скорее всего, стороны осознали, что без возобновления диалога ситуация могла привести бы к очередному локальному конфликту», – сказал эксперт.
По словам Притчина, западный подход к миротворчеству, в отличие от российского, предполагает заключение рамочного соглашения, но без проговаривания сложных деталей, требующих разрешения. «В первую очередь, это механизмы обеспечения прав и безопасности армян Карабаха, разблокировка транспортных коридоров, делимитация границ. Со свой стороны Москва предпочитает комплексное решение проблемы в рамках дорожной карты, описанной в трехстороннем заявлении в 2020 г. Россия добивается заключения мирного договора, наполненного реальным содержанием», – считает эксперт.
Одной из тем предстоящих переговоров станет также проблема Лачинского коридора и азербайджанского КПП, установленного на армяно-азербайджанской границе 23 апреля, продолжает Притчин. «Сомневаюсь, что в этом вопросе стороны достигнут взаимопонимания. Дело в том, что Баку его установил на своей международно признанной границе. А мандат российских миротворцев не предусматривает осуществления паспортного и таможенного контроля на границе Армении и Азербайджана. Какое-то время это будет вызывать протесты с армянской стороны», – заключил Притчин.