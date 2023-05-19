Партии смогут брать кредиты и займы на 216 млн рублей у одного юрлица

Захаров, впрочем, считает, что задумка может быть долгосрочной. Возможно, новая норма нужна, чтобы в будущем можно было обеспечить косвенное участие в политике крупного бизнеса: его таким образом стимулируют на понятных условиях вкладываться в те или иные политические проекты. «Это цивилизованный способ привлечения денег в политику», – говорит он. В России это широко не применялось, но ничто не мешает его использовать, например, для подготовки следующих выборов в Госдуму.