Партии смогут брать кредиты и займы на 216 млн рублей у одного юрлица

Партии смогут брать кредиты и займы на 216 млн рублей у одного юрлицаЭто упростит их работу на новых территориях
Политическим партиям и их региональным отделениям в 10 раз увеличат доступную сумму кредитов и займов у юрлиц: с 21 млн до 216 млн руб. Это, как обратили внимание «Ведомости», следует из принятых 18 мая поправок, которые затронули также ст. 29 закона о политических партиях (в ней говорится о порядке получения денежных средств).
Предельный размер кредита и займа сейчас рассчитывается исходя из максимального размера пожертвования, полученного от одного физлица (4,33 млн руб.), умноженного в 5 раз. Поправки предлагают делать расчет предельной суммы заимствования исходя из возможных пожертвований от юрлиц (43,3 млн руб.).
При этом закон не ограничивает количество юрлиц, у которых партийцы могут брать займы. Автор поправки Дмитрий Вяткин («Единая Россия») сказал, что поправкой скорректировали «техническую ошибку». «В этой норме прописано, что заем берется у юрлица, но сумма рассчитывается от суммы пожертвования физлица. Поэтому физлицо заменяется на юрлицо», – говорит он.
Такую схему финансирования можно будет использовать на новых территориях, сказал близкий к администрации президента собеседник «Ведомостей». Это «такой страховочный вариант», на случай если там нормально не заработает финансовая система, добавляет он.
Партиям нужны будут средства в новых регионах как для проведения избирательной кампании, так и для того, чтобы заниматься социальной и волонтерской поддержкой местных жителей, говорит политтехнолог Андрей Богданов. То, что поправки нужны под новые территории, отмечает и электоральный эксперт Григорий Мельконьянц. Причем, считает он, проконтролировать возврат займа в таком случае очень сложно.
В свое время активно займы использовали «Патриоты России» и «Коммунисты России»: средства в долг им выдавали их же руководители Геннадий Семигин и Максим Сурайкин соответственно. Последний, по его официальной биографии, бизнесом никогда не занимался.
Сколько брали
Согласно сведениям о поступлении и расходовании средств политических партий, опубликованным на сайте ЦИК, в IV квартале 2022 г. «Единая Россия» взяла займов на 216,5 млн руб. (в другие кварталы 2022 г. единороссы займов не брали). Кроме нее заем брала только партия «Гражданская инициатива» на сумму всего 35 000 руб. В I квартале 2022 г. заем на сумму 5,2 млн руб. брали «Коммунисты России». Другие партии займы в 2022 г. не брали.
Кредиты партии, может, и хотели бы взять, но ни одна организация не даст партии деньги в долг, говорит юрист Гарегин Митин: «Здесь слишком высоки риски невозврата, а банкротить партию нельзя по закону». Юрист Олег Захаров напоминает, что в 2022 г. Сурайкина убрали с поста лидеров «Коммунистов России» в том числе под предлогом его недальновидной «кредитной политики» (14 мая его вновь вернули на этот пост).
Займы же используют как инструмент контроля над партией со стороны руководства, говорит Митин: «При этом когда партию хотят «отжать», то новому руководству предъявляют долги по займам». «В 2000-е гг. существовала практика «обеспечительных займов» для политических инвестиций на выборах. Деньги на избирательную кампанию крупный спонсор давал реготделению партии взаймы. Если выборы прошли как надо, такую расписку рвали за ненадобностью», – отмечает Захаров.
А секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы Сергей Обухов рассказывал газете «Коммерсантъ» в 2016 г., что Семигин использовал займы для попытки захвата КПРФ до 2004 г.: «Отделение [партии] получало заем и если «правильно» [по отношению к аппаратному противнику Геннадия Зюганова] вело себя, то заем прощался».
«Такая технология [предоставления существенных займов и кредитов] может использоваться для финансирования партий-спойлеров: если бизнесу дадут команду, то нужную партию прокредитуют, – заявил «Ведомостям» Обухов. – А если партия начнет себя плохо вести, то натравят кредитора».
Захаров, впрочем, считает, что задумка может быть долгосрочной. Возможно, новая норма нужна, чтобы в будущем можно было обеспечить косвенное участие в политике крупного бизнеса: его таким образом стимулируют на понятных условиях вкладываться в те или иные политические проекты. «Это цивилизованный способ привлечения денег в политику», – говорит он. В России это широко не применялось, но ничто не мешает его использовать, например, для подготовки следующих выборов в Госдуму.