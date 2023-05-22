Российские войска завершили самую длительную операцию за время боевых действий на Украине

Российские войска завершили самую длительную операцию за время боевых действий на УкраинеЗа 224 дня взят Артемовск, он же Бахмут
20 мая российские войска взяли под свой контроль город Артемовск на территории ДНР. С 2014 г., когда была самопровозглашена республика на востоке Украине, этот населенный пункт оставался под контролем Киева и донецкой областной администрации – вплоть до начала боев за него в начале октября 2022 г. (см. график).
Первым о победе сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «Сегодня [20 мая] в 12 часов полностью был взят Бахмут – последний участок так называемой многоэтажки «Самолета» (укрепрайон украинской армии. – «Ведомости»)», – заявил он в видеообращении, которое опубликовала его пресс-служба.
Спустя несколько часов, уже в ночь на 21 мая, выступило и Минобороны. В результате наступательных действий штурмовых отрядов «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск «завершено освобождение города Артемовск».
После этого последовало поздравление президента России в адрес «штурмовых отрядов «Вагнер», а также всех военнослужащих подразделений» вооруженных сил, которые «оказывали им необходимую поддержку и прикрытие флангов, с завершением операции по освобождению Артемовска».
Отчасти из-за спорного статуса города возникали дискуссии о его названии. До 1924 г. он носил название Бахмут, в 1924 г. был переименован в честь революционера Федора Сергеева – Артема. Такое имя он носил до 2015 г., пока украинская администрация города не сообщила о решении вернуть историческое название, не связанное с воспоминаниями о коммунистическом режиме.
Вскоре после начала военной операции на Украине глава ДНР (на тот момент уже признанной РФ в качестве независимого государства) Денис Пушилин подписал указ, согласно которому населенным пунктам республики, ранее находившимся под контролем Украины, возвращают названия, которые существовали со времен СССР. В качестве примера приводился именно Артемовск (Бахмут).