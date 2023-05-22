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Российские войска завершили самую длительную операцию за время боевых действий на Украине

За 224 дня взят Артемовск, он же Бахмут
Валентин Сергеев
Евгений Биятов / РИА Новости

20 мая российские войска взяли под свой контроль город Артемовск на территории ДНР. С 2014 г., когда была самопровозглашена республика на востоке Украине, этот населенный пункт оставался под контролем Киева и донецкой областной администрации – вплоть до начала боев за него в начале октября 2022 г. (см. график).

Первым о победе сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «Сегодня [20 мая] в 12 часов полностью был взят Бахмут – последний участок так называемой многоэтажки «Самолета» (укрепрайон украинской армии. – «Ведомости»)», – заявил он в видеообращении, которое опубликовала его пресс-служба.

Спустя несколько часов, уже в ночь на 21 мая, выступило и Минобороны. В результате наступательных действий штурмовых отрядов «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск «завершено освобождение города Артемовск».

После этого последовало поздравление президента России в адрес «штурмовых отрядов «Вагнер», а также всех военнослужащих подразделений» вооруженных сил, которые «оказывали им необходимую поддержку и прикрытие флангов, с завершением операции по освобождению Артемовска».

Отчасти из-за спорного статуса города возникали дискуссии о его названии. До 1924 г. он носил название Бахмут, в 1924 г. был переименован в честь революционера Федора Сергеева – Артема. Такое имя он носил до 2015 г., пока украинская администрация города не сообщила о решении вернуть историческое название, не связанное с воспоминаниями о коммунистическом режиме.

Вскоре после начала военной операции на Украине глава ДНР (на тот момент уже признанной РФ в качестве независимого государства) Денис Пушилин подписал указ, согласно которому населенным пунктам республики, ранее находившимся под контролем Украины, возвращают названия, которые существовали со времен СССР. В качестве примера приводился именно Артемовск (Бахмут).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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