Российские войска завершили самую длительную операцию за время боевых действий на Украине

Отчасти из-за спорного статуса города возникали дискуссии о его названии. До 1924 г. он носил название Бахмут, в 1924 г. был переименован в честь революционера Федора Сергеева – Артема. Такое имя он носил до 2015 г., пока украинская администрация города не сообщила о решении вернуть историческое название, не связанное с воспоминаниями о коммунистическом режиме.