Госдума и Счетная палата регламентируют правительственные часы

В регламенте появляется норма о том, что не позднее чем за одну неделю до дня проведения правительственного часа проводится совместное заседание профильного комитета, ответственного за подготовку, и комитета по контролю. Там заслушивается информация приглашенных представителей органов исполнительной власти, иных должностных лиц и аудитора СП. По итогам заседания принимается решение с предложениями о проведении правительственного часа, которое потом должно быть утверждено Советом Думы. Комитет по контролю по итогам этого заседания может подготовить заключение по результатам информации от министров.