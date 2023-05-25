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Госдума и Счетная палата регламентируют правительственные часы

Это позволит усилить думский комитет по контролю, считает эксперт
Елена Мухаметшина
Андрей Гордеев / Ведомости

Госдума внесла изменения в регламент нижней палаты, уточнив порядок проведения правительственных часов – мероприятий, во время которых члены правительства и руководители ведомств выступают перед депутатами, а также порядок работы со Счетной палатой (СП). Изменения разработала комиссия Госдумы по регламенту. 

В регламенте появляется норма о том, что не позднее чем за одну неделю до дня проведения правительственного часа проводится совместное заседание профильного комитета, ответственного за подготовку, и комитета по контролю. Там заслушивается информация приглашенных представителей органов исполнительной власти, иных должностных лиц и аудитора СП. По итогам заседания принимается решение с предложениями о проведении правительственного часа, которое потом должно быть утверждено Советом Думы. Комитет по контролю по итогам этого заседания может подготовить заключение по результатам информации от министров. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных