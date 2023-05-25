Госдума и Счетная палата регламентируют правительственные часы

Госдума и Счетная палата регламентируют правительственные часыЭто позволит усилить думский комитет по контролю, считает эксперт
Госдума внесла изменения в регламент нижней палаты, уточнив порядок проведения правительственных часов – мероприятий, во время которых члены правительства и руководители ведомств выступают перед депутатами, а также порядок работы со Счетной палатой (СП). Изменения разработала комиссия Госдумы по регламенту.
В регламенте появляется норма о том, что не позднее чем за одну неделю до дня проведения правительственного часа проводится совместное заседание профильного комитета, ответственного за подготовку, и комитета по контролю. Там заслушивается информация приглашенных представителей органов исполнительной власти, иных должностных лиц и аудитора СП. По итогам заседания принимается решение с предложениями о проведении правительственного часа, которое потом должно быть утверждено Советом Думы. Комитет по контролю по итогам этого заседания может подготовить заключение по результатам информации от министров.