ЮАР предпочла обязательствам по Римскому статуту саммит БРИКС

«Речь идет о так называемой “конкуренции международных обязательств” – в плане членства в Римском статуте и БРИКС, а также договора об установлении диптношений Россия – ЮАР от 1992 г. Здесь исполнительная власть сама может решить, каким обязательствам отдать приоритет, но речь о том, что ЮАР нарушила их, в частности, в случае МУСа, не идет», – говорит Гландин, напоминая, что двусторонний российско-южноафриканский договор сам по себе подразумевает гарантии безопасности для высших лиц.