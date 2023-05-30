ЮАР предпочла обязательствам по Римскому статуту саммит БРИКС

ЮАР предпочла обязательствам по Римскому статуту саммит БРИКСГарантировать иммунитет участникам встречи позволяет международное право
1–2 июня ЮАР посетит министр иностранных дел России Сергей Лавров, начавший днем ранее с рабочего визита в Кению третье с начала года африканское турне. Он примет участие в совещании министров иностранных дел стран группы БРИКС в Кейптауне в рамках подготовки августовского саммита организации.
Утром 30 мая министерство иностранных дел и сотрудничества ЮАР заявило, что гарантирует дипломатический иммунитет участникам саммита группы БРИКС (входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), который пройдет в Дурбане с 22 по 24 августа. До этого позиция руководства этой страны не была достаточно четкой.
Что готовит Лавров
Очередная рабочая поездка по Африке также является подготовительным этапом и к другому, более близкому хронологически мероприятию – второму саммиту Россия – Африка, который пройдет в Санкт-Петербурге 26–29 июля. Турне Лаврова и подготовка к саммитам начались после анонса африканской мирной инициативы по Украине, выдвинутой президентом ЮАР Рамафосой (ее поддержали Замбия, Сенегал, Конго, Уганда и Египет).
20 марта пресс-секретарь президента республики Винсент Магвенья заявил, что страна «осознает свои юридические обязательства» перед Международным уголовным судом (МУС). 3 мая министр юстиции ЮАР Рональд Ламола сообщил, что власти страны рассматривают включение в национальное законодательство Римского статута, что позволит принять специальную оговорку об обеспечении иммунитета главам государств от решений МУС.
Как заявил 30 мая журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение МИД ЮАР, Кремль рассчитывает, «что как минимум страны-партнеры по такому важному формату не будут ориентироваться на подобные незаконные решения», как принял МУС.
Власти конкретной страны имеют право выбирать между своими обязательствами в плане приоритетности, говорит партнер адвокатского бюро NSP и эксперт по международному праву Сергей Гландин.
«Речь идет о так называемой “конкуренции международных обязательств” – в плане членства в Римском статуте и БРИКС, а также договора об установлении диптношений Россия – ЮАР от 1992 г. Здесь исполнительная власть сама может решить, каким обязательствам отдать приоритет, но речь о том, что ЮАР нарушила их, в частности, в случае МУСа, не идет», – говорит Гландин, напоминая, что двусторонний российско-южноафриканский договор сам по себе подразумевает гарантии безопасности для высших лиц.
По словам Гландина, в целом получение иммунитета – часть общей стандартной процедуры обеспечения гарантий перед нанесением официального визита на высоком или высшем уровне в какую-либо страну в рамках дипломатического протокола.
Африканская страна также является участником Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г., поэтому не имеет права не давать соответствующего иммунитета высшим лицам других государств, отмечает доцент факультета мировой политики МГУ Наталья Пискунова. Приоритетной в выборе между Римским статутом и конвенцией, согласно международному праву, все-таки является конвенция, уверена Пискунова.
В этом конкретном случае ЮАР очевидно выбрала приоритетом двусторонние политические отношения с Россией и обязательства в целом по БРИКС с перспективой укрепления экономической кооперации с участниками группы в преддверие саммита Россия – Африка и БРИКС, отмечает Пискунова. По ее словам, с экономической точки зрения торговля с крупными внерегиональными партнерами – Россией, Индией и Китаем – для ЮАР крайне выгодна, так как ЮАР во многом зависима от экспорта минеральных ресурсов, особенно редкоземельных металлов.
В политической сфере для ЮАР БРИКС выгодна не сама по себе, а как символ лидерства страны на континенте, отмечает Пискунова. ЮАР борется за то, чтобы быть «представителем всей Африки» для внешних контрагентов. Пример тому – попытки ЮАР получить место постоянного члена СБ ООН, напоминает эксперт. Но с политической точки зрения ЮАР находится «меж двух огней» и все еще вынуждена балансировать между «глобальным Югом» и «глобальным Севером» (Западом) в том числе, заключает Пискунова.