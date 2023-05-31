С регионов не будут брать плату за демонстрацию собственных достижений на ВДНХ

С регионов не будут брать плату за демонстрацию собственных достижений на ВДНХВласти субъектов рассматривают участие в выставке как «соцнагрузку»
Участие российских регионов в выставке достижений XXI в. (станет частью форума «Россия», который начнется осенью текущего года в Москве и продлится до весны 2024 г.) будет бесплатным, сказали «Ведомостям» собеседники в двух администрациях субъектов РФ. Но при этом за счет региональных бюджетов придется обустраивать стенды, оплачивать работу персонала и нести другие сопутствующие расходы. Участвовать в выставке будут все, сказали собеседники «Ведомостей» в трех региональных администрациях: это не зависит от размера и возможностей субъекта РФ.
«Ведомости» сообщали 5 апреля со ссылкой на близкие к администрации президента источники, что на выставке достижений XXI в. будет организован один большой павильон и отдельные павильоны российских регионов и госкорпораций. Проект должен помочь в «визуализации» тех смыслов, которые закладываются в развитие страны на ближайшие годы. Его работа найдет отражение и в избирательной кампании 2024 г., которая пройдет под знаменем трех «тематических линий» – «было», «стало» и «будет». Дирекцию выставки достижений XXI в. (создана в форме автономной некоммерческой организации) возглавляет бывшая вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.
«Несмотря на то что само место на ВДНХ региону предоставляется бесплатно, придется потратить средства на застройку стенда и персонал – его содержание в течение нескольких месяцев», – говорит один из собеседников «Ведомостей» в региональной администрации. При этом пока он не берется оценить «выхлоп» от участия для самого региона. Источник в другой администрации сказал «Ведомостям», что власти рассматривают участие в выставке на ВДНХ «как дополнительную социальную нагрузку». «Конечно, это затраты. Поэтому мы постараемся на нашем стенде показать все, чем гордится регион. Сделать наш стенд местом аттракции и привлечения к нам туристов, абитуриентов, квалифицированных кадров», – сказал собеседник.
Оба источника говорят, что рассматривают возможность сделать стенды интересными для семей с детьми. «Это главная задача – чтобы все можно было потрогать, поиграть. Нужен интерактив», – сказал собеседник.
По словам одного из источников «Ведомостей», затраты могут составить десятки миллионов рублей.
В дирекции пояснили, что пока ценовая политика окончательно не утверждена. Задача дирекции – минимизировать расходы экспонентов, так как это не коммерческая выставка, отметили там.
Выставка достижений XXI в. на ВДНХ является «закладкой» на случай одного из сценариев кампании, считает политолог Михаил Виноградов. Экспозицию регионов и госкорпораций на форуме «Россия» можно считать перезагрузкой выставки достижений народного хозяйства, это наглядная презентация того, чего добилась Россия, говорит политолог Евгений Минченко.