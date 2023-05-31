С регионов не будут брать плату за демонстрацию собственных достижений на ВДНХ

«Несмотря на то что само место на ВДНХ региону предоставляется бесплатно, придется потратить средства на застройку стенда и персонал – его содержание в течение нескольких месяцев», – говорит один из собеседников «Ведомостей» в региональной администрации. При этом пока он не берется оценить «выхлоп» от участия для самого региона. Источник в другой администрации сказал «Ведомостям», что власти рассматривают участие в выставке на ВДНХ «как дополнительную социальную нагрузку». «Конечно, это затраты. Поэтому мы постараемся на нашем стенде показать все, чем гордится регион. Сделать наш стенд местом аттракции и привлечения к нам туристов, абитуриентов, квалифицированных кадров», – сказал собеседник.