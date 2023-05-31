16,5% привлекавшихся к ответственности в 2022 году подростков – из неблагополучных семей

16,5% привлекавшихся к ответственности в 2022 году подростков – из неблагополучных семейВ Следственном комитете подвели статистику ко Дню защиты детей
Только 16,5% подростков, обвиняемых по находящимся в производстве Следственного комитета (СК) делам, состояли на учете как неблагополучные – либо на таком учете состояли их семьи. Это следует из официальных данных СК, с которыми ознакомились «Ведомости».
Всего же обвиняемыми по уголовным делам в производстве ведомства стали в 2022 г. 10 843 несовершеннолетних в возрасте от 14 лет, когда за преступления наступает уголовная ответственность. Из них каждый четвертый оказался моложе 16 лет.
Еще более 4700 несовершеннолетних, попавших в фокус зрения правоохранителей, не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности.
По данным СК, 22% из несовершеннолетних преступников – из неполной семьи, только у 8% оба или единственный родитель безработные, у 4% родители или родственники имели судимость. 6% подростков находились во время преступления в состоянии алкогольного опьянения. Есть даже те, кто совершил преступление вместе со взрослым членом семьи.
В одну группу СК объединяет подростков, которые совершили преступление впервые, не состояли на профилактических учетах, а их семьи не фиксировались как неблагополучные (31%). При этом 5% из таких подростков имели установленное психическое расстройство или расстройство поведения, около 10% совершили преступление в состоянии опьянения.
«Самой значимой характеристикой преступлений несовершеннолетних, в том числе не попадавших ранее в поле зрения органов и учреждений профилактики, является совершение их в группе, преимущественно состоящей из других несовершеннолетних», – пояснили «Ведомостям» в СК.
Все внимание – детям
В январе на оперативном совещании СК Бастрыкин, которого цитировала «Российская газета», потребовал от подчиненных на местах добиваться привлечения к дисциплинарной ответственности чиновников, если они не занимались детьми, а по расследуемым делам обязательно требовать устранения условий, способствовавших совершению преступлений несовершеннолетними. В 2022 г. по соответствующим представлениям к ответственности были привлечены 3763 чиновника.
Бастрыкин также призвал следователей активнее взаимодействовать с полицией, социальными службами и образовательными учреждениями. По мнению руководителя СК, для эффективной профилактики надо устанавливать подростков, нуждающихся в помощи и коррекции поведения, защищать их от негативной информации в интернете и учить неприятию деструктивных идеологий – религиозных, политических, националистических и криминальных.
Сейчас наблюдается чрезвычайный подъем латентной детской агрессии и сложного деструктивного поведения, говорит заведующий кафедрой психологии личности МГУ, академик Российской академии образования Александр Асмолов. «Прежде всего это ответ на чрезвычайно агрессивную внешнюю среду, мир взрослых, – рассуждает эксперт. – Но вторая ключевая проблема – отсутствие даже элементарных форм диагностики опасных проявлений. В результате получаем классическую ситуацию, когда у семи нянек дитя без глазу. Структуры, ответственные за профилактику, не оснащены профессиональными мастерами».
По словам Асмолова, количество хорошо подготовленных специалистов в среде социальной защиты и опеки падает, а подготовка педагогического состава «оставляет желать лучшего». «Если общество проигрывает на стадии раннего воспитания, когда определяется отношение ребенка к миру, оно оказывается абсолютно беззащитными к его будущим проявлениям», – говорит он.
Профилактика и учет
Учетом несовершеннолетних лиц, склонных к совершению правонарушений или совершивших их, а также проживающих в неблагополучных семьях, занимаются профильные подразделения МВД, уточняет адвокат Дмитрий Горбунов, партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры». К таким подразделениям относятся инспекция по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные и оперативные сотрудники уголовного розыска, которые «на земле» занимаются раскрытием и пресечением преступлений.
«Основными формами профилактической работы являются персональная работа с потенциальными правонарушителями с целью воздействия на них воспитательного характера и работа по устранению условий, способствующих несовершению несовершеннолетними правонарушений, – говорит юрист. – Это профилактические беседы, создание условий для вовлечения подростков в занятия спортом, общественно полезная нагрузка и тому подобное».
Помимо учета в МВД для несовершеннолетних из групп риска есть и иные виды профилактических учетов, добавляет юрист Анастасия Кучерена, управляющий партнер Key Consulting Group. Среди них региональные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, причиной постановки на учет в которых являются правонарушения, антиобщественные действия, безнадзорность. Есть внутришкольный учет тех, кто систематически нарушает устав, имеет проблемы в обучении и девиантное поведение.
Кроме того, существует регистрация в органах опеки и попечительства, где отслеживают, в частности, детей-сирот. Порядок профилактической работы регулируется нормативно-правовыми актами регионов и может отличаться, уточняет Кучерена.
По ее словам, основными формами работы по выявлению семейного неблагополучия являются получение информации из обращений граждан, рейды и рассмотрение материалов на заседаниях комиссий по делам несовершеннолетних. Затем следует выявление семей, в которых родители не исполняют обязанностей по воспитанию, злоупотребляют спиртными напитками или наркотическими веществами. Далее следует оценка уровня жизни несовершеннолетнего и степени угрозы для него. После этого социальные работники должны организовать индивидуальную социально-психологическую работу с детьми, а при необходимости – патронат над семьей.