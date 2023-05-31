16,5% привлекавшихся к ответственности в 2022 году подростков – из неблагополучных семей

По данным СК, 22% из несовершеннолетних преступников – из неполной семьи, только у 8% оба или единственный родитель безработные, у 4% родители или родственники имели судимость. 6% подростков находились во время преступления в состоянии алкогольного опьянения. Есть даже те, кто совершил преступление вместе со взрослым членом семьи.