Детей из неблагополучных семей будут передавать в учреждения рядом с домом

Детей из неблагополучных семей будут передавать в учреждения рядом с домомПредложения правительства в этой части нужно доработать, считают эксперты
Минпросвещения решило скорректировать положение о деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Проект постановления правительства размещен для общественного обсуждения.
Проект оговаривает условия и процедуру передачи родителями детей на временное размещение в детдома при наличии тяжелой жизненной ситуации в семье. Вводится возможность оставлять ребенка в детдоме лишь пять дней в неделю, т. е. забирать его домой. Член совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская отмечает, что ряд организаций, например, в Волгограде уже допускают дневную форму пребывания в детдомах.
Также в соответствии с проектом постановления появляется требование помещать ребенка в организацию, ближайшую к его месту жительства, чтобы он мог продолжать ходить в школу, общаться с друзьями и родными. Но этот пункт нивелируется, как говорит Альшанская, тем, что это требование не действует в случаях, «когда привычная социальная среда негативно влияет на его [ребенка] поведение, способствует его асоциальному поведению и самовольному уходу из организации для детей-сирот». Зачастую детей изымают из семей, где есть алкоголизм, а это сразу можно расценить как «негативное влияние среды»: «Кроме того, дети сбегают из детдомов обычно домой, к родителям, т. е. наличие дома рядом – это уже фактор, способствующий самовольному уходу ребенка [из детдома]».
В этой поправке есть плюсы. С 2013 г. попавшие в трудную жизненную ситуацию родители должны были заключать с органами опеки и детдомом трехстороннее соглашение, в котором прописывался срок пребывания ребенка, обязанность его навещать и участвовать в процессе воспитания. Теперь заключать такие соглашения будут обязаны все. «Например, родители детей-инвалидов», – пояснила Альшанская. По ее словам, сейчас родители передают детей-инвалидов в детские дома на круглосуточное и бессрочное содержание и по разным причинам не навещают их: «Теперь будет прописана такая обязанность, а пункт о помещении ребенка в ближайшую к дому организацию поможет родителям приезжать к нему».
Сфера пока далека от идеала, ведь требуется больше поддержки родителям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, говорит президент благотворительного фонда «Поделись теплом» Евгений Березин. «Необходимо отрегулировать и взаимоотношения педагогического состава детских домов с детьми», – сказал он. 9 марта на встрече с президентом Владимиром Путиным уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила перепрофилировать детдома в специализированные центры по сопровождению семей с детьми. Президент поддержал предложение об апробации такой практики в 10 пилотных регионах, сообщила пресс-служба омбудсмена.