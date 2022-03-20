Детей из неблагополучных семей будут передавать в учреждения рядом с домом

Также в соответствии с проектом постановления появляется требование помещать ребенка в организацию, ближайшую к его месту жительства, чтобы он мог продолжать ходить в школу, общаться с друзьями и родными. Но этот пункт нивелируется, как говорит Альшанская, тем, что это требование не действует в случаях, «когда привычная социальная среда негативно влияет на его [ребенка] поведение, способствует его асоциальному поведению и самовольному уходу из организации для детей-сирот». Зачастую детей изымают из семей, где есть алкоголизм, а это сразу можно расценить как «негативное влияние среды»: «Кроме того, дети сбегают из детдомов обычно домой, к родителям, т. е. наличие дома рядом – это уже фактор, способствующий самовольному уходу ребенка [из детдома]».