Родителям рекомендовали бурно не реагировать на происходящие события

Она добавила, что углубляться в причины конфликта не стоит, так как детей этого возраста больше беспокоит безопасность семьи, когда они видят, например, что родители не могут заплатить в магазине карточкой. Подростки уже имеют свое мнение, они сами находят информацию в интернете. «Если у вас разные мнения, то подумайте, что вам важно – переубедить или сохранить отношения с ребенком? Скажите, что услышали его мнение. А переубеждая, помните, кому и что вы доказываете», – сказала Ермолаева. Главное, нельзя обесценивать эмоции ребенка, подчеркнула она. Психолог добавила, что если чтение новостей вызывает у ребенка тяжелые эмоции, то можно предложить на время выйти из соцсетей.