Родителям рекомендовали бурно не реагировать на происходящие события

Родителям рекомендовали бурно не реагировать на происходящие событияМинпросвещения подготовило видеоурок по информационной войне против России
Минпросвещения и Институт воспитания РАО опубликовали 10 марта на своих страницах в VK видеоурок для родителей об информационной войне против России и о том, как правильно говорить с детьми о вооруженном конфликте и ситуации на Украине. 5 марта был опубликован видеоурок для учеников 6–11 классов о ситуации на Украине, его, по данным Минпросвещения, посмотрело около 5 млн детей.
Ведущим нового видеоурока для родителей стала генеральный продюсер кинокомпании «Династия» Наталья Майданова. Первую половину урока она беседовала в студии с представителем департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Петром Ишковым (выступал в качестве эксперта и в видеоуроке для школьников).
Он рассказал, как важно различать фейки в соцсетях и новостях, и напомнил, что приемы «информационной войны» встречались в военных конфликтах всегда. Они, как рассказал Ишков, были направлены на деморализацию людей и руководство стран. Он отметил, что зачастую третьи силы «стравливают» стороны конфликта, а затем «как миротворцы заходят и захватывают власть силовым путем».
С информационной войны авторы видеоурока переключились на события, предшествовавшие военной спецоперации России на Украине. Зрителям был показан видеоролик о противостоянии двух ядерных сверхдержав – СССР и США, который закончился поражением в холодной войне. Этот ролик объясняет, что нынешние действия России на Украине – «вынужденная мера», реакция на события, которые «произошли десятилетия назад», пояснила Майданова.
Вторая половина урока была посвящена вопросу выстраивания общения родителей с детьми о конфликте на Украине. Ишкова в студии в этот момент сменила руководитель отдела экстренной психологической помощи Федерального координационного центра Московского государственного психолого-педагогического университета Анна Ермолаева.
Она говорила, что нейтралитет является лучшей позицией для родителей в разговоре с детьми о новостях из Украины. «Не бывает в конфликте на 100% правых и неправых», – подчеркнула Ермолаева.
По ее словам, детей невозможно оградить от новостей, ведь даже в детских садах они слышат разговоры воспитателей. «Дети считывают эмоции, поэтому не надо бурно реагировать. Ребенок не поймет, но почувствует тревогу», – пояснила Ермолаева. С маленькими детьми надо говорить о том, что их беспокоит. По ее словам, маленьким детям не надо понимать суть конфликта, его беспокоят свои страхи, тревога за маму: «Если ребенок подходит с вопросами, спросите, почему его это беспокоит?» Детям 8–12 лет можно объяснить, что такое конфликт: «Бывают ссоры между детьми, между членами семьи, между соседями. А бывает, ссорятся страны, и тогда происходит то, что происходит сейчас».
Она добавила, что углубляться в причины конфликта не стоит, так как детей этого возраста больше беспокоит безопасность семьи, когда они видят, например, что родители не могут заплатить в магазине карточкой. Подростки уже имеют свое мнение, они сами находят информацию в интернете. «Если у вас разные мнения, то подумайте, что вам важно – переубедить или сохранить отношения с ребенком? Скажите, что услышали его мнение. А переубеждая, помните, кому и что вы доказываете», – сказала Ермолаева. Главное, нельзя обесценивать эмоции ребенка, подчеркнула она. Психолог добавила, что если чтение новостей вызывает у ребенка тяжелые эмоции, то можно предложить на время выйти из соцсетей.
11 марта Минпросвещения проведет Всероссийский урок памяти, посвященный защитникам Родины. В частности, учителя будут рассказывать школьникам о гибели на Украине 25-летнего Нурмагомеда Гаджимагомедова. 24 февраля его батальон был обстрелян. Президент 3 марта присвоил ему звание Героя России посмертно.