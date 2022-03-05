В школах могут появиться ящики доверия для анонимного обращения к психологам

По словам Лантратовой, которая общалась с детьми в Челябинской области (ее она представляет в Госдуме), дети не хотят лично идти в кабинет психолога, так как стесняются, боятся насмешек со стороны одноклассников, не верят, что взрослый их поймет, и не доверяют ему и т. д. «Особенно это смущает подростков, хотя они как раз в том возрасте, когда, собственно, и возникают какие-то проблемы, которые ребенку надо обсудить со взрослым, с психологом», – пояснила он. По ее словам, аналогичное отношение у детей ко всем психологическим службам, не только к школьным. Увидев реальную помощь психолога в ответ на анонимные запросы, дети будут больше ему доверять.