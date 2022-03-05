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Общество

В школах могут появиться ящики доверия для анонимного обращения к психологам

Минпросвещения идею концептуально поддерживает
Анастасия Курилова
Необходимость в анонимном обращении есть в тех школах, где дети не доверяют психологам / Андрей Гордеев / Ведомости

Ученикам школ могут разрешить анонимно обращаться к психологу с вопросами через ящики доверия в школах. Психолог будет анализировать анонимные сообщения из таких ящиков и давать ответы на них в удобной форме, например на общих встречах с детьми или в видеоформате. Это повысит доверие детей к школьному психологу и расширит охват учеников, которым будет оказана помощь, сообщил заместитель министра просвещения Денис Грибов в ответе депутату Госдумы Яне Лантратовой. 

Ранее она направила в ведомство запрос о рассмотрении возможности внедрения такой практики. Копии писем есть у «Ведомостей».

По словам Лантратовой, которая общалась с детьми в Челябинской области (ее она представляет в Госдуме), дети не хотят лично идти в кабинет психолога, так как стесняются, боятся насмешек со стороны одноклассников, не верят, что взрослый их поймет, и не доверяют ему и т. д. «Особенно это смущает подростков, хотя они как раз в том возрасте, когда, собственно, и возникают какие-то проблемы, которые ребенку надо обсудить со взрослым, с психологом», – пояснила он. По ее словам, аналогичное отношение у детей ко всем психологическим службам, не только к школьным. Увидев реальную помощь психолога в ответ на анонимные запросы, дети будут больше ему доверять. 

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психолога работает в российских школах, и на каждого в среднем приходится более 600 учеников

Минпросвещения, как следует из письма Грибова депутату, идею ящиков доверия поддерживает. Кроме того, оно намерено также заняться созданием виртуального ящика доверия для цифровой платформы, которая будет оказывать психологическую помощь детям и их родителям. Разработать концепцию этой платформы министерству поручил президент России 30 сентября 2021 г. «Данная инициатива <...> будет рассмотрена на заседании рабочей группы по разработке технического задания к концепции создания цифровой платформы», – сообщил Грибов.

Необходимость в анонимном обращении есть в тех школах, где дети не доверяют психологам, считает директор московской школы № 548 «Царицыно» Ефим Рачевский: «Выстроить работу с детьми для профессионального психолога не трудно, так как дети открыты для диалога. Самое главное при выстраивании такой работы – не врать». Анонимные вопросы школьников психологам вряд ли помогут, так как существует слишком большой «разлом понимания между взрослыми и детьми», считает заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ Александр Асмолов. Такой упрощенный способ коммуникации не повысит доверие, говорит он.

События вокруг Донбасса, а также начало спецоперации в первые дни вызвали у детей вопросы, ответил министр просвещения Сергей Кравцов на вопрос «Ведомостей». Чтобы успокоить школьников, министерство подготовило ряд видеоуроков, разъясняющих, как правильно относиться к поступающей информации, и теперь в ведомстве не видят повышенной необходимости в психологической помощи. Она нужна школьникам, которые эвакуированы в Россию из ДНР и ЛНР (их более 20 000), уточнил министр: «Каждого из этих детей мы знаем, за каждым закреплен студент-психолог старшего курса».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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