Российским школьникам провели видеоурок о военной спецоперации

Российским школьникам провели видеоурок о военной спецоперацииИм объяснили, что действия против Украины были превентивными
5 млн российских школьников во всех регионах страны 3 марта посмотрели видеоурок под названием «Защитники мира» о причинах военной спецоперации России на Украине. Об этом сказал «Ведомостям» представитель пресс-службы Минпросвещения. Урок для учеников 6–11 классов был подготовлен Институтом воспитания РАО в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан России» нацпроекта «Образование», который курирует Минпросвещения.
Видеоурок представлен в формате фильма, ведущей которого выступила 12-летняя певица София Хоменко из Москвы (корреспондент «Ведомостей» ознакомился с его содержанием). Она пояснила: во время событий на Украине важно определиться со своим мнением по поводу того, что рассказывают в новостях. Сам видеоурок состоял в первую очередь из интервью, которые брала Хоменко.
Описывая геополитическую ситуацию вокруг Украины, журналист телеканала «Россия 1» и член центрального штаба Общероссийского народного фронта Денис Полунчуков, к примеру, рассказал, что дело не в соседней стране, а в России – «сильной державе с большим запасом ресурсов». «Как можно выиграть бой у ядерной державы?» – спрашивает телеведущий. И сам же отвечает: в прямом бою никак, надо повернуть мощь страны против нее же, расколоть.
«А раскол – это [как] распад Советского Союза?» – уточнила у него ведущая видеоурок Хоменко. Полунчуков доволен этой репликой: «Ребус быстро сложился». Он вспоминает выступления в Казахстане в начале 2022 г. и протесты в Белоруссии 2020 г., поясняя, что это работа некого «оппонента», которому Россия должна противостоять.
Хоменко и Полунчуков совместно поговорили для видеоурока и с экспертом – представителем департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Петром Ишковым. Он напомнил, что после распада СССР были переписаны украинские учебники истории, а сейчас украинцам, сказал он, запрещено говорить на русском языке в сфере обслуживания, а в школах запретили преподавание на русском языке.
Отдельно авторы видеоурока погрузились в «историю» нынешней ситуации на Украине: Полунчуков и Ишков раскритиковали оранжевую революцию 2004 г., затем евромайдан 2013 г., потом продолжавшиеся с 2014 г. обстрелы Луганска и Донецка. Также школьникам в видеоуроке показали кадры об обстрелах Донбасса со стороны Украины (взрывы, разрушенные здания, плачущие люди, автомобили, танки и т. д.), которые продолжались после 2014 г. «Народ им не нужен, им нужна территория, наш уголечек», – говорила женщина из Донбасса.
Россия долго призывала к прекращению огня в Донбассе, но это не удалось, подчеркнул Полунчуков. Признание ДНР и ЛНР – это «вынужденное и единственно возможное в этих условиях решение», сказал он.
«Сейчас мы пытаемся завершить эту войну», – заверил Ишков. По словам Полунчукова, решение России начать военную спецоперацию на Украине предотвратило войну, которую могла бы развязать Украина позже, через 2–3 года, вступив в НАТО. Военный потенциал Украины является «глобальной угрозой» для России, ДНР и ЛНР и поэтому Россия его уничтожает, сказал он.
В конце урока ведущие призывают школьников смотреть военные фотографии и видео, которые публикуются украинской стороной, и выискивать в них признаки недостоверности – например, если виден не тот фон, не та погода, одежда. В видеоуроке напомнили, что Вооруженные силы России, как и говорят в Минобороны, не стреляют по жилым объектам, а значит, такие видео и фото – фейки. «Я поняла, что недостаточно внимательно относилась к таким новостям, но теперь буду все проверять», – резюмировала в итоге 12-летняя Хоменко.
После завершения трансляции школы, колледжи, дома-интернаты начали публиковать на своих страницах во «В контакте» фотографии, на которых школьники смотрят урок. В Минпросвещения отметили, что во время проведения урока была зафиксирована DDoS-атака с 923 млн аккаунтов.