Российским школьникам провели видеоурок о военной спецоперации

В конце урока ведущие призывают школьников смотреть военные фотографии и видео, которые публикуются украинской стороной, и выискивать в них признаки недостоверности – например, если виден не тот фон, не та погода, одежда. В видеоуроке напомнили, что Вооруженные силы России, как и говорят в Минобороны, не стреляют по жилым объектам, а значит, такие видео и фото – фейки. «Я поняла, что недостаточно внимательно относилась к таким новостям, но теперь буду все проверять», – резюмировала в итоге 12-летняя Хоменко.