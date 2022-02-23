Выпускникам колледжей предлагают дать отсрочку от армии

Министерство просвещения намерено добиться отсрочки от армии для выпускников колледжей, ставших участниками программы «Профессионалитет». Об этом руководитель ведомства Сергей Кравцов заявил на заседании комиссии Госсовета по образованию. «Я буквально недавно встречался с [министром обороны] Сергеем Кужугетовичем [Шойгу], и мы договорились, что минимум год будет отсрочка от армии», – сообщил Кравцов. По его словам, соответствующее предложение пришло от членов комиссии Госсовета, в Министерстве просвещения проанализировали эту идею, после чего «нашли понимание и поддержку» со стороны председателя правительства Михаила Мишустина и его заместителя по социальным вопросам Татьяны Голиковой.