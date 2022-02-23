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Выпускникам колледжей предлагают дать отсрочку от армии

Этот вопрос Минпросвещения обсуждает с военным ведомством
Анастасия Курилова
Минпросвещения предлагает отправлять выпускников колледжей в армию уже с опытом работы / Евгений Разумный / Ведомости

Министерство просвещения намерено добиться отсрочки от армии для выпускников колледжей, ставших участниками программы «Профессионалитет». Об этом руководитель ведомства Сергей Кравцов заявил на заседании комиссии Госсовета по образованию. «Я буквально недавно встречался с [министром обороны] Сергеем Кужугетовичем [Шойгу], и мы договорились, что минимум год будет отсрочка от армии», – сообщил Кравцов. По его словам, соответствующее предложение пришло от членов комиссии Госсовета, в Министерстве просвещения проанализировали эту идею, после чего «нашли понимание и поддержку» со стороны председателя правительства Михаила Мишустина и его заместителя по социальным вопросам Татьяны Голиковой.

«Ведомости» направили запрос в Минобороны о том, как военное ведомство относится к данной инициативе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных