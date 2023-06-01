Большинство парламентских партий спокойно восприняли реформу системы наблюдения за выборами

Большинство парламентских партий спокойно восприняли реформу системы наблюдения за выборамиНепримиримую позицию занимает КПРФ с собственным проектом Избирательного кодекса
Изменения, которые претерпела система наблюдения за выборами в 2022 и 2023 гг., по-разному затронули парламентские партии. Участники кампании больше не назначают членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса на уровне участковых и территориальных комиссий, представители СМИ теперь обязаны иметь трудовой договор со своей редакцией (ГПХ не подойдет), меняются нормы о статусе доверенных лиц кандидатов и партий. Теперь соответствующий статус прекращается одновременно с прекращением агитационного периода, и значит, они не смогут наблюдать за подсчетом голосов и знакомиться с итогами голосования. Раньше на них также полагались в вопросе контроля участники избирательного процесса.
Из возможностей контроля выборов, которые были в 2016 г., к настоящему времени осталось не более 20%, говорит электоральный эксперт Григорий Мельконьянц. «Был упразднен самый распространенный статус с большим количеством прав – членов комиссий с правом совещательного голоса. В дни голосования также лишены полномочий доверенные лица кандидатов, статус которых после упразднения членов с совещательным голосом стали использовать для наблюдения», – отмечает он. Статус наблюдателя сопряжен с тем, что «жестко определены места для наблюдателей, что ограничит передвижение по помещению для голосования и усложнит выявление нарушений», говорит он. Кроме того, введен запрет наблюдения на участке, если наблюдатель не является избирателем в данном регионе; об участке наблюдения нужно сообщать в избирком за три дня до голосования без возможности заменить участок.
Политтехнолог Олег Захаров сравнивает трансформацию наблюдения под влиянием меняющегося госрегулирования в этой сфере с маятником, который никак не остановится. «Первые законы о выборах давали широкие возможности наблюдателям, но с освоением этих возможностей на каком-то этапе маятник ушел в обратную сторону и привел к возникновению “наблюдательских спецназов”, которые летучими отрядами перемещались по стране, наводя ужас на провинциальные избиркомы», – вспоминает он. Наибольший эффект, по словам Захарова, «имело сочетание профессиональной “пехоты” – завезенных из других регионов зубастых наблюдателей на каждом участке, и “тяжелой артиллерии” в виде федеральных политиков, которые оформлялись доверенными лицами и за счет этого могли появиться на любом участке».
«Последние новшества в регулировании наблюдения были призваны “вернуть на землю” этот институт: исключить заезжих гастролеров, убрать доверенных лиц и членов комиссий с правом совещательного голоса, с функционалом, дублирующим обычных наблюдателей, но “экстерриториальным мандатом”. Маятник снова идет в обратную сторону, такое тщательное упорядочивание работы наблюдателей может снизить интерес к этому институту у участников выборов, они могут просто перестать направлять наблюдателей на участки», – полагает эксперт. По мнению Захарова, нынешнее состояние наблюдения – всего лишь точка на траектории движения маятника, поиск оптимальных решений продолжается. Реакция партий показывает, что оценка эксперта в чем-то корректна: в основном изменения мало волнуют участников процесса.
Наиболее непримиримую позицию к изменениям заняла КПРФ, которая еще 22 февраля внесла в Госдуму проект Избирательного кодекса РФ. Документ получил отрицательное заключение правительства, но коммунисты по-прежнему настаивают на его принятии, сказал «Ведомостям» пресс-секретарь КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко. «Изменение избирательного законодательства было одним из вопросов пленума ЦК 27 мая. Мы будем настаивать на принятии нашего Избирательного кодекса», – отметил он. Ющенко напомнил, как в 2012 г. на всех избирательных участках в России появились видеокамеры, а сейчас они «оказались просто не нужны, их исключили из процесса наблюдения». «С введением трехдневного голосования, дистанта и изменением процесса наблюдения людей лишают права выбора, и мы об этом говорим абсолютно прямо», – говорит депутат Госдумы. Он уточнил, что в сентябре КПРФ уделит особое внимание выборам в Хакасии, где местным жителям предстоит избрать губернатора (основная борьба за этот пост развернется между действующим главой региона коммунистом Валентином Коноваловым и вернувшимся из зоны спецоперации депутатом Госдумы Сергеем Соколом от «Единой России») и депутатов Верховного совета. Здесь КПРФ выставит весь свой актив, пообещал Ющенко.
«Единая Россия» продолжит направлять наблюдателей на все участки голосования в установленном порядке, планируется взаимодействие с Общественной палатой, система общественного наблюдения которой за последние годы доказала свою эффективность, сказал «Ведомостям» замсекретаря генсовета партии власти Сергей Перминов. «Снятие полномочий наблюдения с доверенных лиц кандидатов не окажет влияния на возможности партии гарантировать необходимые и достаточные объем и качество контроля за ходом голосования и подсчетом голосов при реализации верхнеуровневой цели несомненной легитимности результата», – заявил он. Последние поправки он оценивает позитивно. Участие в наблюдении только штатных сотрудников СМИ Перминов считает «шагом в реальность, которая отвечает интересам и граждан, и партии, поддерживая и отстаивая ответственный подход, отвечающий стандартам журналистики и принципам реализации общественного интереса при освещении хода выборов во всех измерениях».
«Новые люди» считают, что реформа «не особо изменит систему организации наблюдения» партией. «Для партий новые ограничения не появились. Доверенные лица – очень маленький процент от всех наших наблюдателей. Большая часть наших наблюдателей работали и продолжат работать на участках как наблюдатели от партии или от кандидатов», – сказали «Ведомостям» в пресс-службе «Новых людей». В «Справедливой России» (СР) «Ведомостям» сообщили, что особенную актуальность обрело качество работы партий с членами комиссий всех уровней с правом решающего голоса. В этом году в 87 субъектах Российский Федерации пройдет переформирование порядка 92 000 составов участковых избирательных комиссий (УИК). «Поэтому партия уделяет повышенное внимание работе по формированию УИК. По состоянию на 22 мая, в основной состав УИК партией подобрано более 78 000 кандидатур, в резерв – более 6000). С кандидатами в УИК проводятся регулярное обучение, встречи, семинары», – сказали в пресс-службе СР. Проблем с формированием УИК партия не испытывает, уточнили справороссы.
Депутат Госдумы от ЛДПР Алексей Диденко признался «Ведомостям», что институт наблюдения за выборами членов комиссий с правом совещательного голоса ранее выручал партию, но теперь «нужно более тщательно готовить списки, сверять, подключать ежедневные проверки». «Появилось ограничение по месту регистрации, это усложняет жизнь. Соседние регионы раньше менялись между наблюдателями: за годы сложился определенный пул людей. Это были ценные кадры, можно было одних и тех же людей использовать на двух-трех кампаниях. Теперь людям не дадут возможность побольше заработать, но они станут злее и будут более тщательно все проверять», – уверен Диденко. Самым главным вопросом наблюдения он назвал вопрос квалификации: «У нас динамичное законодательство электоральное, нужно знания обновлять». Поэтому ЛДПР проводит обучение кадров, уточнил депутат.