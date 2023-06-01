Большинство парламентских партий спокойно восприняли реформу системы наблюдения за выборами

Наиболее непримиримую позицию к изменениям заняла КПРФ, которая еще 22 февраля внесла в Госдуму проект Избирательного кодекса РФ. Документ получил отрицательное заключение правительства, но коммунисты по-прежнему настаивают на его принятии, сказал «Ведомостям» пресс-секретарь КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко. «Изменение избирательного законодательства было одним из вопросов пленума ЦК 27 мая. Мы будем настаивать на принятии нашего Избирательного кодекса», – отметил он. Ющенко напомнил, как в 2012 г. на всех избирательных участках в России появились видеокамеры, а сейчас они «оказались просто не нужны, их исключили из процесса наблюдения». «С введением трехдневного голосования, дистанта и изменением процесса наблюдения людей лишают права выбора, и мы об этом говорим абсолютно прямо», – говорит депутат Госдумы. Он уточнил, что в сентябре КПРФ уделит особое внимание выборам в Хакасии, где местным жителям предстоит избрать губернатора (основная борьба за этот пост развернется между действующим главой региона коммунистом Валентином Коноваловым и вернувшимся из зоны спецоперации депутатом Госдумы Сергеем Соколом от «Единой России») и депутатов Верховного совета. Здесь КПРФ выставит весь свой актив, пообещал Ющенко.