Депутаты разработали порядок проведения выборов при военном положении«Ведомости» ознакомились с полным текстом поправок, которые 15 мая обсудят в Госдуме
Центризбирком (ЦИК) должен будет информировать президента в случае проведения выборов в регионах с военным положением (ВП). «Ведомости» узнали механизм проведения выборов при ВП, о котором говорится в поправках, которые в понедельник 15 мая рассмотрит комитет Госдумы по госстроительству.
Подлинность поправок в избирательное законодательство «Ведомостям» подтвердили два источника в «Госдуме». Один из них говорит, что также готовятся поправки и в закон о ВП: там будет прописан порядок передвижения и проведения предвыборных мероприятий.
Чрезвычайно нужные выборы
Депутаты предлагают изменить название ст. 10.1 закона об основных гарантиях избирательных прав. Теперь это будет статья о проведении выборов не только при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, но и военного положения. В эту статью добавляются восемь новых пунктов о проведении выборов при введении ВП.
В них говорится, что при введении ВП (сейчас оно действует только в четырех новых регионах) губернатор вправе не ранее чем за 130 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования направить в ЦИК предложение о проведении выборов на территории субъекта. ЦИК не позднее чем через пять дней со дня поступления такого предложения проводит консультации с Минобороны и ФСБ, по итогам которых принимает решение о назначении выборов, причем с возможностью сокращения сроков избирательных действий, или об отклонении предложения губернатора.
Если ЦИК принимает решение о назначении выборов, он сразу же информирует об этом президента, следует из текста поправок. А если ЦИК отклоняет предложение о проведении выборов, то он сразу же информирует губернатора. Если подготовка и проведение выборов в такой ситуации представляют угрозу жизни и здоровью граждан, то комиссия информирует об этом главу государства. Если опасные обстоятельства устранены, то кампания может быть возобновлена.
Кроме того, в поправках прописано, что «законодательством РФ о выборах и референдумах могут быть установлены иные особенности подготовки и проведения выборов, референдума в период действия военного положения».
Назначение выборов, согласно законопроекту, осуществляется ЦИК по предложению глав территорий, он же осуществляет экспертизу региональных нормативных актов, устанавливающих особенности проведения выборов, и может откладывать проведение уже назначенных выборов, говорит юрист Олег Захаров. «Вряд ли при такой процедуре исключения из обычных правил будут существенными, ЦИК проследит за тем, чтобы все допущения были аккуратными. С учетом права на отложение самого голосования у избиркомов, очевидно, будут и шире возможности в определении сроков любых избирательных действий. Будут стараться укладываться в обычные сроки, но, если, например, не успевают напечатать информационные плакаты для УИКов заранее, придется сроки менять. Может, поменяют сроки выдвижения – такое бывает и на обычных довыборах», – говорит эксперт.
Законопроект об изменениях избирательного законодательства был внесен в Госдуму депутатами и сенаторами 28 марта. Большая его часть касалась выборов в новых субъектах. В частности, в нем говорилось об образовании экстерриториальных участков, порядок образования которых, а также проведение голосования, подсчет голосов и составление протоколов определяет ЦИК.
В частности, создание экстерриториальных участков необходимо для того, чтобы российские военные могли голосовать на выборах в новых регионах, объяснял «Ведомостям» один из депутатов. Кроме паспорта или иного документа, заменяющего паспорт, избиратели для голосования могут давать «иные документы». Среди других изменений – законодатели убирают понятие «открепительные удостоверения», определяют места для наблюдателей и СМИ в помещениях для голосования и др. В первом чтении законопроект был принят 18 апреля.
Нынешние поправки ориентированы на регионы, где в прошлом году прошли референдумы и которые были приняты в состав России, говорит один из авторов поправок, депутат Леонид Ивлев («Единая Россия»). Поправки направлены на три цели, говорит он: «Провести выборы на новых территориях, чтобы они выбрали законодательные органы власти субъектов и муниципальные органы. Кроме того, нужно обеспечить безопасность избирателей, поэтому есть возможность приостанавливать выборы, продолжать кампанию, а также консультироваться с ФСБ и Минобороны».
Кроме того, надо обеспечить безопасность избирательных комиссий, отмечает он. Поэтому подсчет голосов возможен не только в УИК, но и в ТИК, говорит депутат. Ивлев считает, что поправки позволят успешно провести выборы в новых регионах, для этого ЦИК даются дополнительные полномочия «с которыми комиссия успешно справится».
Финансирование по-новому
Ко второму чтению депутаты подготовили и множество других изменений в избирательное законодательство. Теперь при проведении выборов в федеральные органы госвласти и организации президентских выборов из бюджетов регионов и местных бюджетов можно будет выделять деньги на оказание содействия на подготовку выборов (в том числе и выплаты членам избиркомов) и для информирования избирателей.
Как писали «Ведомости» 4 апреля, о подготовке соответствующих поправок на семинаре для вице-губернаторов говорили сотрудники администрации президента, объясняя это необходимостью вовлечь комиссии в работу над явкой.
Корреспондирующие поправки вносятся в закон о выборах президента. Органы госвласти и МСУ, государственные и муниципальные учреждения, которые предоставляют для избиркомов помещения, не должны требовать с них оплаты коммунальных услуг. «Норму о том, что из региональных и местных бюджетов можно финансировать федеральные выборы, можно назвать революционной. Этого всегда не хватало регионам, чтобы усилить борьбу за электоральный результат в границах своего субъекта на президентских выборах», – говорит Захаров.
В статью об образовании избирательных участков добавляется возможность создания избирательных участков за пределами региона, где проходят выборы в органы госвласти субъекта. Особенности образования таких участков, составление списков избирателей, протоколов об итогах голосования устанавливаются ЦИК.
Такие участки уже применялись на практике выборах мэра Москвы, глав Подмосковья и Санкт-Петербурга, также напоминает Захаров. Связано это было с большим числом дачников, которые на выходные уезжали за город, напоминает он: «Для них создавали участки, куда они могли заранее прикрепиться по механизму «мобильный избиратель». Опыт был успешным, но другие регионы эстафету не подхватили, это оказалось слишком затратно, а число таких «выезжающих» избирателей было невелико, потом эта же эта проблема стала решаться через многодневное голосование, говорит он.
«Сейчас возникла другая ситуация, есть много людей из новых регионов, переместившихся далеко от своих домов и не всегда оказавшихся даже в том же субъекте Федерации. Очевидно, для реализации их избирательных прав решили реанимировать этот механизм», – говорит он. Электоральный эксперт Григорий Мельконьянц согласен, что это напоминает так называемые «дачные участки». «Фактически это филиалы УИК одного региона в других регионах. Кандидатам и партиям контролировать такие участки крайне сложно», – говорит он.
Агитация за 278 руб.
Меняются и правила агитации кандидатов. Сейчас им запрещено проводить льготную и бесплатно распространять любые товары, за исключением «печатных материалов (в том числе иллюстрированных) и значков, специально изготовленных для избирательной кампании, кампании референдума» (говорится в поправках).
Исключением станут агитационные материалы, изготовленные для избирательной компании «стоимость которых не превышает 2% величины прожиточного минимума в целом по Российской Федерации на душу населения за единицу продукции». Сейчас 2% – это 278 руб. на единицу продукции. Корреспондирующие поправки вносятся и в закон о выборах депутатов Госдумы – по действующему закону там было прописано ограничение в 100 руб. Таким образом, увеличивается возможность трат на агитационную продукцию.
Изменения вносятся и в статью о финансировании кандидатов. Сейчас по закону устанавливаются предельные размеры перечисляемых в избирательные фонды средств кандидата. Депутаты же в поправках предлагают, чтобы закон мог установить минимальный размер добровольных пожертвований от граждан и юрлиц – он не может быть больше 3% от величины прожиточного минимума на душу населения в целом по России.
«Серьезного значения на практике это не имеет: когда планируют наполнение избирательных фондов, важен только максимум, чтобы не было превышения лимита, иначе возможно снятие с выборов», – говорит Захаров. Мельконьянц называет разумным решение об увеличении возможности трат на агитацию кандидатов, а про минимальную планку пожертвований в избирательные фонды говорит, что это прежде всего скажется на независимых кандидатах, которые проводят краудфандинговые кампании, собирая по 100–200 руб. с каждого жертвователя.
В законе появится норма о том, что кандидатами и партиями не допускается агитация с использованием сайтов, доступ к которым ограничен Роскомнадзором. «По всей видимости, это Facebook, Instagram (их владелец компания Meta признана экстремистской в России) и другие заблокированные сайты. Логично, что если они запрещены на территории России, то и агитировать там нельзя. Но прямого запрета нет, а он нужен, чтобы было на что ссылаться, когда нарушителей будут привлекать к ответственности», – говорит Захаров.
Меняются нормы и о статусе доверенных лиц кандидатов и партий. Теперь статус доверенных лиц прекращается одновременно с прекращением агитационного периода, и они не смогут наблюдать за подсчетом голосов и знакомиться с итогами голосования. Мельконьянц говорит, что этот статус стал использоваться наблюдателями после упразднения статуса членов комиссий с правом совещательного голоса, в том числе и для мобильного наблюдения.
Электронные списки
Списки избирателей в случае их составления или уточнения могут теперь быть изготовлены в электронном виде и подписаны электронными подписями председателя, секретаря участковой комиссии. «Перевод документации, т. е. списков избирателей, реестров надомного голосования, в электронный вид осложняет наблюдение. Информация, по сути, переводится в электронный вид, а виртуального контроля пока не существует», – отмечает Мельконьянц.
Кроме того, при подсчете голосов теперь из СМИ смогут присутствовать только журналисты, которые оформлены по трудовому договору, но не смогут те, кто заключил с редакцией гражданско-правовой договор.