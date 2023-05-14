Депутаты разработали порядок проведения выборов при военном положении

Назначение выборов, согласно законопроекту, осуществляется ЦИК по предложению глав территорий, он же осуществляет экспертизу региональных нормативных актов, устанавливающих особенности проведения выборов, и может откладывать проведение уже назначенных выборов, говорит юрист Олег Захаров. «Вряд ли при такой процедуре исключения из обычных правил будут существенными, ЦИК проследит за тем, чтобы все допущения были аккуратными. С учетом права на отложение самого голосования у избиркомов, очевидно, будут и шире возможности в определении сроков любых избирательных действий. Будут стараться укладываться в обычные сроки, но, если, например, не успевают напечатать информационные плакаты для УИКов заранее, придется сроки менять. Может, поменяют сроки выдвижения – такое бывает и на обычных довыборах», – говорит эксперт.