В России введут специальный порядок назначения выборов в регионах с военным положением

В России уже проводили выборы в условиях специальных правовых режимов на тех или иных территориях, говорит старший преподаватель Западного филиала РАНХиГС Алексей Елаев. Например, в условиях контртеррористической операции в марте 2003 г. был проведен референдум по новой конституции Чечни, а на состоявшихся в октябре того же года выборах президентом республики был избран Ахмад Кадыров.