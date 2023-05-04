В России введут специальный порядок назначения выборов в регионах с военным положением

В России введут специальный порядок назначения выборов в регионах с военным положениемПринимать решение об их проведении будет ЦИК после консультаций с силовиками
В законодательстве предусмотрят специальный порядок принятия решений о назначении выборов на территориях, где введено военное положение. О том, что поправки в законы о военном положении (ВП) и закон об основных гарантиях избирательных прав внесены в нижнюю палату, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников.
Это необходимо для согласования разных законодательных актов при проведении выборов в регионах, где введен режим ВП (с 19 октября 2022 г. – ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области). Комитет обсудит поправки на заседании 15 мая.
По ст. 7 закона о ВП на территории, где введено военное положение, референдумы и выборы в органы госвласти и органы местного самоуправления не проводятся. Крашенинников хочет нивелировать противоречие, которое связано с тем, что в законах о принятии в состав России новых субъектов проведение выборов осенью 2023 г. предусмотрено.
В какие инициативы внесут поправки
Первый – законопроект, который предполагает замену термина «член Совета Федерации» на «сенатор» в законе о военном положении (внесен 21 июля 2022 г., рассмотрен в первом чтении 14 марта 2023 г.).
Второй – изменения в закон об основных гарантиях избирательных прав граждан, которыми регулируются в том числе выборы на новых территориях (законопроект внесен 28 марта 2023 г., одобрен в первом чтении 18 апреля 2023 г.).
Поправки необходимы в том числе потому, что законы о ВП, как и законы о принятии в состав России четырех новых субъектов, имеют статус конституционных, т. е. они равнозначны по силе. Нужно соблюсти полную «юридическую чистоту» через корректировку устаревшего акта, добавил Крашенинников.
Поправки будут внесены ко второму чтению двух законопроектов, уже принятых в первом чтении, сказал их соавтор, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас (см. врез).
Специальный режим
Поправки предусматривают специальный порядок принятия решения о назначении выборов на территориях, где введено ВП. По его словам, у Центризбиркома появятся полномочия, благодаря которым он сможет принять решение о проведении выборов на основании предложения главы региона, где введено ВП, и по итогам консультаций с Минобороны и ФСБ.
После консультаций ЦИК может как поддержать решение о проведении выборов, так и отклонить его.
Если решение о назначении выборов принято, а после этого возникли обстоятельства, которые представляют угрозу жизни и здоровью граждан, их проведение может быть отложено, сообщил Клишас: «При устранении обстоятельств отложения выборов избирательная кампания может быть возобновлена по решению ЦИК России».
Одобренный 18 апреля 2023 г. законопроект предполагает поправки в избирательное законодательство, в том числе и особые правила выборов на новых территориях. В нем говорится, что региональные законы могут предусматривать особенности реализации закона об основных гарантиях избирательных прав граждан.
Что говорят эксперты
ЦИК будет придерживаться позиции Минобороны и ФСБ, которые должны обеспечивать безопасность проведения таких выборов, сказал электоральный юрист Гарегин Митин: «От ЦИК же зависит оценка состояния материально-технического, кадрового ресурсов комиссий для проведения выборов».
В России уже проводили выборы в условиях специальных правовых режимов на тех или иных территориях, говорит старший преподаватель Западного филиала РАНХиГС Алексей Елаев. Например, в условиях контртеррористической операции в марте 2003 г. был проведен референдум по новой конституции Чечни, а на состоявшихся в октябре того же года выборах президентом республики был избран Ахмад Кадыров.
Член комитета по политтехнологиям РАСО Павел Склянчук, в свою очередь, добавляет, что выборы в условиях объявленного ВП на отдельных территориях раньше в России не проводились.