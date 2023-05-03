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Юристы рассказали о выборах в условиях военного положения

В современной истории России их уже проводили в экстраординарных условиях
Евгения Дубровина Евгений Мездриков
Максим Стулов / Ведомости

Изменения, вносимые в конституционный закон «О военном положении», позволят провести осенью выборы в четырех новых регионах России, в которых объявлен этот режим, сообщил «Ведомостям» первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме, член комитета по госстроительству и законодательству Дмитрий Вяткин.

По его словам, власти территорий совместно избиркомами должны будут провести консультации с Минобороны и другими госорганами, чтобы обеспечить безопасность при проведении выборов.

«По общему правилу военное положение препятствует проведению избирательных кампаний. Но если будет принято консолидированное решение после соответствующих консультаций по инициативе органов власти соответствующего субъекта и ЦИК – да, выборы будут проводиться, даже несмотря на то, что в отдельных территориях объявлено военное положение», – отметил он.

Ранее 3 мая в пресс-службе председателя комитета Госдумы по госстроительству Павла Крашенинникова сообщили, что соответствующие поправки будут внесены в парламент. Об обсуждении этого законопроекта депутат рассказал «Ведомостям» 29 апреля.

По его словам, по ст. 7 действующего закона, на территории, на которой введено военное положение, референдумы и выборы в органы госвласти и органы местного самоуправления не проводятся. При этом в четырех конституционных законах о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей говорится, что выборы в законодательные органы этих субъектов проводятся во второе воскресенье сентября 2023 г.

В Госдуме обсуждают возможность поправок в закон о военном положении

Это связано с проведением выборов на новых территориях этой осенью

Внесенный законопроект призван ликвидировать это противоречие – между конституционными заками «О военном положении», принятом в 2002 г., и конституционными законами, которые прямо предусматривали проведение выборов в 2023 г. в четырех новых регионах, отмечает юрист, старший преподаватель Западного филиала РАНХиГС Алексей Елаев.

«Поправки означают, что законодатель между режимом военного положения, не предусматривающим проведения выборов, и проведением выборов решил принять сторону выборов, чтобы сформировать систему органов власти на новых территориях», – сообщил он «Ведомостям».

Для России проведение выборов в условиях специальных правовых режимов на тех или иных территориях не является чем-то новым, такой опыт уже есть, напоминает эксперт. Например, в условиях контртеррористической операции в марте 2003 г. был проведён референдум по новой конституции Чеченской Республики, а на состоявшихся в октябре того же года выборах президентом Чечни был избран Ахмад Кадыров.

Президент Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях в октябре, после их вхождения в состав России. Этот режим действовал в регионах и ранее, но нужно было привести его в соответствие с российским законодательством, подчеркнул глава государства.

Главным в ходе выборов на новых территориях станет обеспечение безопасности их участников, считает президент Ассоциации политических юристов Роман Смирнов. Режим спецоперации подразумевает определенные ограничения, отмечает он. «Не только с точки зрения юридических действий, но и просто с точки зрения здравой логики. Когда вокруг стреляют, тут не совсем до выборов», – сказал Смирнов «Ведомостям». По его словам, избиратели и члены избирательных комиссий будут обеспокоены вопросами собственной безопасности. И это накладывает определенные ограничения на осуществление любых избирательных действий, подчеркивает эксперт.

В условиях проведения выборов в ситуации военного конфликта возможно возникновение юридических и организационных «шероховатостей»: это время работы избирательных участков, процесс формирования избирательной комиссии, проблемы связи и передачи данных, сложности с агитацией и работы наблюдателей, отметил собеседник.

Смирнов считает, что в ходе избирательной кампании на новых территориях может сложиться новая правоприменительная практика. ЦИК должна будет выпустить разъяснения по времени работы избирательных комиссий, по срокам подведения итогов голосования и реализации процессуальных норм, считает юрист. «Если по итогам кампаний будут споры в судах, вероятно, в таких условия должны быть установлены какие-то другие сроки», – отметил он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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