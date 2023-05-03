Юристы рассказали о выборах в условиях военного положения

Главным в ходе выборов на новых территориях станет обеспечение безопасности их участников, считает президент Ассоциации политических юристов Роман Смирнов. Режим спецоперации подразумевает определенные ограничения, отмечает он. «Не только с точки зрения юридических действий, но и просто с точки зрения здравой логики. Когда вокруг стреляют, тут не совсем до выборов», – сказал Смирнов «Ведомостям». По его словам, избиратели и члены избирательных комиссий будут обеспокоены вопросами собственной безопасности. И это накладывает определенные ограничения на осуществление любых избирательных действий, подчеркивает эксперт.