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В Госдуме обсуждают возможность поправок в закон о военном положении

Это связано с проведением выборов на новых территориях этой осенью
Елена Мухаметшина Александр Тихонов
Максим Стулов / Ведомости

В Госдуме обсуждают внесение поправок в закон о военном положении, которые бы позволили проводить выборы, даже если в регионе действует режим военного положения. Об этом «Ведомостям» сказал председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников.

«Сейчас закон о военном положении не позволяет проводить выборы, если в регионе есть военное положение, – заявил Крашенинников. – При этом в законах о принятии в состав России новых субъектов говорится, что там осенью 2023 г. должны пройти выборы. Все эти законы – федеральные конституционные».

Поэтому, рассуждает депутат, «поправки в закон о военном положении можно было бы не вносить», но корректно принять «соответствующие изменения».

Поправки в закон о военном положении могут быть внесены в Госдуму в ближайшее время, заявил «Ведомостям» Крашенинников. Поскольку эти законы федеральные конституционные, то они имеют более высокую юридическую силу по сравнению с федеральными законами. 

Дело в том, что по ст. 7 закона о военном положении на территории, на которой введено военное положение, референдумы и выборы в органы госвласти и органы местного самоуправления не проводятся. В свою очередь в четырех конституционных законах о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей говорится, что выборы в законодательные органы этих субъектов проводятся во второе воскресенье сентября 2023 г.

В Госдуму 28 марта уже был внесен законопроект, прописывающий правила выборов на новых территориях. В поправках говорится, что при проведении первых выборов в органы госвласти субъекта и органы местного самоуправления (МСУ) в новых субъектах региональные законы могут устанавливать особенности реализации федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав граждан». Первое чтение прошло 18 апреля. Поправки ко второму чтению должны быть подготовлены ко 2 мая 2023 г.

Военное положение на четырех территориях было объявлено после проведения референдумов и вхождения их в состав России. Соответствующий указ подписал Владимир Путин 19 октября. О том, что администрация президента обсуждает с юристами возможность проведения выборов, несмотря на формальный законодательный запрет, «Ведомости» писали 26 декабря 2022 г. Тогда один из собеседников говорил, что среди вариантов рассматривалось в том числе и внесение поправок в закон о военном положении.

Проведение выборов на новых территориях прямо прописано в федеральных конституционных законах об их присоединении, говорит электоральный юрист Олег Захаров. С другой стороны, по его словам, есть норма о военном положении, согласно которой на территории, где объявлено военное положение, выборы и референдумы не проводятся.

«Обе эти нормы равновеликие. И там, и там – федеральный конституционный закон, что дает основание считать, что проведение выборов на этих территориях возможно без корректировки законодательства», – полагает эксперт. Захаров заметил, что такие случаи уже бывали – например, при проведении выборов депутатов Госдумы «периодически находились противоречия между нормами “специального” закона о выборах депутатов нижней палаты парламента и “общего” 67-ФЗ об основных гарантиях избирательных прав». По его словам, такие коллизии решались в пользу «специального» закона, применялись именно его нормы.

«В этом смысле нормы федерального конституционного закона о присоединении территорий достаточно для проведения выборов, поскольку это, очевидно, как раз “специальный” закон, который может вводить правила, отличные от общей нормы», – говорит Захаров. Тем не менее, говорит он, некоторые юристы усматривают здесь противоречие, которое требуется решить.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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