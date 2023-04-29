В Госдуме обсуждают возможность поправок в закон о военном положении

«Обе эти нормы равновеликие. И там, и там – федеральный конституционный закон, что дает основание считать, что проведение выборов на этих территориях возможно без корректировки законодательства», – полагает эксперт. Захаров заметил, что такие случаи уже бывали – например, при проведении выборов депутатов Госдумы «периодически находились противоречия между нормами “специального” закона о выборах депутатов нижней палаты парламента и “общего” 67-ФЗ об основных гарантиях избирательных прав». По его словам, такие коллизии решались в пользу «специального» закона, применялись именно его нормы.