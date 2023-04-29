В Госдуме обсуждают возможность поправок в закон о военном положении

В Госдуме обсуждают возможность поправок в закон о военном положенииЭто связано с проведением выборов на новых территориях этой осенью
В Госдуме обсуждают внесение поправок в закон о военном положении, которые бы позволили проводить выборы, даже если в регионе действует режим военного положения. Об этом «Ведомостям» сказал председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников.
«Сейчас закон о военном положении не позволяет проводить выборы, если в регионе есть военное положение, – заявил Крашенинников. – При этом в законах о принятии в состав России новых субъектов говорится, что там осенью 2023 г. должны пройти выборы. Все эти законы – федеральные конституционные».
Поэтому, рассуждает депутат, «поправки в закон о военном положении можно было бы не вносить», но корректно принять «соответствующие изменения».
Поправки в закон о военном положении могут быть внесены в Госдуму в ближайшее время, заявил «Ведомостям» Крашенинников. Поскольку эти законы федеральные конституционные, то они имеют более высокую юридическую силу по сравнению с федеральными законами.
Дело в том, что по ст. 7 закона о военном положении на территории, на которой введено военное положение, референдумы и выборы в органы госвласти и органы местного самоуправления не проводятся. В свою очередь в четырех конституционных законах о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей говорится, что выборы в законодательные органы этих субъектов проводятся во второе воскресенье сентября 2023 г.
В Госдуму 28 марта уже был внесен законопроект, прописывающий правила выборов на новых территориях. В поправках говорится, что при проведении первых выборов в органы госвласти субъекта и органы местного самоуправления (МСУ) в новых субъектах региональные законы могут устанавливать особенности реализации федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав граждан». Первое чтение прошло 18 апреля. Поправки ко второму чтению должны быть подготовлены ко 2 мая 2023 г.
Военное положение на четырех территориях было объявлено после проведения референдумов и вхождения их в состав России. Соответствующий указ подписал Владимир Путин 19 октября. О том, что администрация президента обсуждает с юристами возможность проведения выборов, несмотря на формальный законодательный запрет, «Ведомости» писали 26 декабря 2022 г. Тогда один из собеседников говорил, что среди вариантов рассматривалось в том числе и внесение поправок в закон о военном положении.
Проведение выборов на новых территориях прямо прописано в федеральных конституционных законах об их присоединении, говорит электоральный юрист Олег Захаров. С другой стороны, по его словам, есть норма о военном положении, согласно которой на территории, где объявлено военное положение, выборы и референдумы не проводятся.
«Обе эти нормы равновеликие. И там, и там – федеральный конституционный закон, что дает основание считать, что проведение выборов на этих территориях возможно без корректировки законодательства», – полагает эксперт. Захаров заметил, что такие случаи уже бывали – например, при проведении выборов депутатов Госдумы «периодически находились противоречия между нормами “специального” закона о выборах депутатов нижней палаты парламента и “общего” 67-ФЗ об основных гарантиях избирательных прав». По его словам, такие коллизии решались в пользу «специального» закона, применялись именно его нормы.
«В этом смысле нормы федерального конституционного закона о присоединении территорий достаточно для проведения выборов, поскольку это, очевидно, как раз “специальный” закон, который может вводить правила, отличные от общей нормы», – говорит Захаров. Тем не менее, говорит он, некоторые юристы усматривают здесь противоречие, которое требуется решить.