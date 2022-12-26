В четырех новых регионах России в 2023 году пройдут выборы, несмотря на военное положение

Собеседник в руководстве одной из новых территорий говорит, что чиновники АП обсуждают с юристами сценарии, при которых можно было бы провести выборы в законодательные собрания, даже если военное положение в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях сохранится к сентябрю 2023 г., когда должны пройти выборы. Один из вариантов, по словам близкого к АП источника «Ведомостей», – это сокращение сроков избирательных действий на треть. По его словам, этот вариант обсуждался на площадке рабочей группы по изменению избирательного законодательства, которую возглавляет первый замруководителя АП Сергей Кириенко.