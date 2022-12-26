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В четырех новых регионах России в 2023 году пройдут выборы, несмотря на военное положение

Сейчас администрация президента обсуждает этот вопрос с юристами, говорят источники «Ведомостей»
Елена Мухаметшина Максим Иванов
Alexander Ermochenko / Reuters

В администрации президента (АП) обсуждают возможность проведения выборов на новых территориях в сентябре 2023 г. даже в случае сохранения военного положения. Об этом «Ведомостям» рассказали три источника: близкий к АП, в руководстве одного из новых регионов и в «Единой России».

Собеседник в руководстве одной из новых территорий говорит, что чиновники АП обсуждают с юристами сценарии, при которых можно было бы провести выборы в законодательные собрания, даже если военное положение в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях сохранится к сентябрю 2023 г., когда должны пройти выборы. Один из вариантов, по словам близкого к АП источника «Ведомостей», – это сокращение сроков избирательных действий на треть. По его словам, этот вариант обсуждался на площадке рабочей группы по изменению избирательного законодательства, которую возглавляет первый замруководителя АП Сергей Кириенко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных