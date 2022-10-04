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Руководителей новых регионов России будут утверждать их парламенты

Такой вариант рассматривается как наиболее вероятный, говорят источники «Ведомостей»
Елена Мухаметшина Евгения Кузнецова Максим Иванов
Юридическая процедура принятия в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей завершается 4 октября / Evgenia Novozhenina / Reuters

Руководители новых субъектов Федерации после их присоединения к России в ближайшее время будут утверждаться депутатами парламентов, а не избираться на прямых выборах. Об этом «Ведомостям» рассказали пять источников: три близких к администрации президента, один в Госдуме и один, близкий к нижней палате парламента.

Юридическая процедура принятия в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей завершается 4 октября. Международные договоры с этими территориями, подписанные 30 сентября, ратифицировала 3 октября Госдума. Кроме того, нижняя палата парламента приняла сразу в трех чтениях федеральные конституционные законы об образовании новых регионов, теперь их должен утвердить Совет Федерации и подписать президент. Датой принятия регионов в состав России будет считаться 30 сентября. В течение 10 дней с этого момента, т. е. до 10 октября, президент должен назначить врио глав этих регионов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных