Руководителей новых регионов России будут утверждать их парламенты

Юридическая процедура принятия в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей завершается 4 октября. Международные договоры с этими территориями, подписанные 30 сентября, ратифицировала 3 октября Госдума. Кроме того, нижняя палата парламента приняла сразу в трех чтениях федеральные конституционные законы об образовании новых регионов, теперь их должен утвердить Совет Федерации и подписать президент. Датой принятия регионов в состав России будет считаться 30 сентября. В течение 10 дней с этого момента, т. е. до 10 октября, президент должен назначить врио глав этих регионов.