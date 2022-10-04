Руководителей новых регионов России будут утверждать их парламенты

Руководителей новых регионов России будут утверждать их парламентыТакой вариант рассматривается как наиболее вероятный, говорят источники «Ведомостей»
Руководители новых субъектов Федерации после их присоединения к России в ближайшее время будут утверждаться депутатами парламентов, а не избираться на прямых выборах. Об этом «Ведомостям» рассказали пять источников: три близких к администрации президента, один в Госдуме и один, близкий к нижней палате парламента.
Юридическая процедура принятия в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей завершается 4 октября. Международные договоры с этими территориями, подписанные 30 сентября, ратифицировала 3 октября Госдума. Кроме того, нижняя палата парламента приняла сразу в трех чтениях федеральные конституционные законы об образовании новых регионов, теперь их должен утвердить Совет Федерации и подписать президент. Датой принятия регионов в состав России будет считаться 30 сентября. В течение 10 дней с этого момента, т. е. до 10 октября, президент должен назначить врио глав этих регионов.