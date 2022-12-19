Военная спецоперация погасила внутриэлитные конфликты в регионах

Одновременно с усилением роли глав субъектов авторы исследования отмечают снижение интенсивности публичных внутриэлитных конфликтов в целом ряде субъектов РФ после начала СВО в феврале, а также после объявления частичной мобилизации в сентябре. Этой тенденции, в частности, способствует отправка части депутатов и чиновников регионального и местного уровня в зону проведения СВО в качестве добровольцев, отмечают авторы доклада. Но это явление временное, говорит Орлов: где есть элиты – там развиваются конфликты между ними. «Уровень конфликтности элит (в том числе публичной) ожидаемо вырастет в тех регионах, где в 2023 г. пройдут региональные выборы», – полагает он.