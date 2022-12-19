Военная спецоперация погасила внутриэлитные конфликты в регионах

Военная спецоперация погасила внутриэлитные конфликты в регионахЭксперты АПЭК оценили, как губернаторы адаптируются к новым условиям
Военная спецоперация на Украине не только поспособствовала развитию некоторых трендов в региональной политике, заданных еще в период пандемии COVID-19, но и спровоцировала появление принципиально новых задач у руководства субъектов, следует из аналитического доклада Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), с которым ознакомились «Ведомости». Среди основных трендов – запрос на публичность губернаторов, выстраивание новых каналов обратной связи с гражданами, поддержка стратегически важных предприятий, а также обеспечение безопасности своего региона, говорится в документе.
В докладе отмечается, что наиболее эффективно реагировать на новые вызовы смогут укоренившиеся в регионе политические деятели, проводившие регулярную работу с локальными сообществами до объявления специальной военной операции (СВО). При этом ни публично-политический опыт главы субъекта, ни позитивные финансово-экономические показатели региона не гарантируют отсутствие ошибок и просчетов. С учетом этого, а также особой значимости нейтрализации протестных настроений Кремль будет заинтересован в выстраивании «дополнительных контуров обеспечения социальной стабильности».
«Такой курс предполагает развитие каналов обратной связи для выхода на федеральный уровень не только обычных граждан (родственников мобилизованных, возможно, инициативных групп жителей ключевых индустриальных центров), но также представителей регионального бизнеса (прежде всего связанного с обеспечением российской военной группировки в зоне проведения СВО)», – говорится в докладе АПЭК. СВО стала серьезным вызовом для региональных властей в смысле выстраивания коммуникации с населением, прежде всего с семьями мобилизованных, говорит генеральный директор АПЭК Дмитрий Орлов. «На начальном этапе эта коммуникация была откровенно затруднена, делались очевидные публичные ошибки. Постепенно ситуация значительно улучшилась, сегодня коммуникацию можно считать в целом адекватной», – считает он.
Авторы доклада прогнозируют тренд на подготовку для работы в регионах чиновников из числа так называемых технократов. Это позволит регионам выходить на новые экономические показатели и привлекать инвесторов, а также эффективно работать с информационной повесткой и оперативно решать мобилизационные экономические задачи в условиях ограничения финансов при помощи взаимодействия с активными гражданами и локальными сообществами на местах.
Введение указами президента военного положения в четырех новых субъектах РФ и особого правового режима трех разных уровней в остальных регионах (средний уровень реагирования, уровень повышенной готовности и базовый уровень готовности) заметно усилило роль губернаторского корпуса в решении мобилизационных экономических задач, а также в сфере обеспечения безопасности своего региона. «В итоге формирование оперативных штабов во главе с губернаторами может способствовать усилению аппаратного влияния вице-губернаторов и вице-премьеров субъектов РФ, курирующих взаимодействие с силовыми структурами, а также глав муниципальных образований, где расположены предприятия, значимые для снабжения Вооруженных сил», – подчеркивают эксперты АПЭК.
Основные вызовы, отмечают авторы доклада, будут касаться не только субъектов, граничащих с зоной проведения СВО, но и ключевых индустриальных регионов, а также транспортных узлов.
Экономические задачи по обеспечению потребностей Вооруженных сил в зоне СВО будут стимулировать межрегиональное взаимодействие для обеспечения ключевых стратегических предприятий необходимым сырьем и комплексом логистических услуг, считают эксперты. Это, в свою очередь, дополнительно укрепит позиции руководителей ведущих промышленных регионов. «При этом в условиях необходимости поиска правительством дополнительных финансовых средств для решения задач в рамках СВО, а также влияния санкционного кризиса усиливается значение лоббистских возможностей глав регионов для получения федеральной поддержки, но также имиджевая уязвимость губернаторов при продвижении значимых для них проектов», – говорится в докладе.
Одновременно с усилением роли глав субъектов авторы исследования отмечают снижение интенсивности публичных внутриэлитных конфликтов в целом ряде субъектов РФ после начала СВО в феврале, а также после объявления частичной мобилизации в сентябре. Этой тенденции, в частности, способствует отправка части депутатов и чиновников регионального и местного уровня в зону проведения СВО в качестве добровольцев, отмечают авторы доклада. Но это явление временное, говорит Орлов: где есть элиты – там развиваются конфликты между ними. «Уровень конфликтности элит (в том числе публичной) ожидаемо вырастет в тех регионах, где в 2023 г. пройдут региональные выборы», – полагает он.
В 2022 г. работа с темами, связанными с СВО, поспособствовала сохранению доминирования «Единой России», считает Орлов. Эксперты АПЭК ожидают от партии более активного взаимодействия с общественными активистами и экспертами из регионов, а также участниками боевых действий и их семьями. При этом попытки системной оппозиции перехватить темы работы с мобилизованными и новыми регионами едва ли окажутся удачными. «С учетом ограниченных информационных и финансовых возможностей этих партий работа с подобными темами может оказаться в фокусе внимания их постоянных сторонников, но не более широкой аудитории», – подчеркивают авторы доклада.
Секретарь ЦК КПРФ, первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко не согласился с выводами АПЭК относительно сильно выигрышных электоральных позиций «Единой России» по сравнению с другими партиями. КПРФ поддерживает Донбасс с 2014 г., делает это «постоянно», «планомерно» и без учета «каких-то пиар-задач», подчеркнул Ющенко. У «Единой России» в распоряжении «бюрократический аппарат» с большими ресурсом, которого нет у КПРФ, отметил депутат.