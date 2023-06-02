Губернатору Воронежской области подыскивают доверенных лиц для предвыборной кампании

Политологи Владимир Слатинов и Ростислав Туровский отмечают отсутствие серьезных электоральных проблем у Гусева, но обращают внимание на необходимость закрепить позиции в муниципалитетах. С последней, по их мнению, и связана разнарядка главам районов найти для губернатора доверенных лиц и ЛОМов. «Главная проблема Гусева в том, что он абсолютный технократ без яркого публичного имиджа. Эффектного публичного позиционирования он не демонстрирует. Так что совершенно естественно, что на помощь губернатору будут призваны ЛОМы», – говорит Слатинов. По его словам, на выборах в Воронежскую областную думу 2020 г. и Госдуму 2021 г. кандидаты от власти получали стабильно высокие результаты в сельских районах и существенно более низкие в Воронеже (мэром которого раньше был Гусев).