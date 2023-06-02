Губернатору Воронежской области подыскивают доверенных лиц для предвыборной кампании

Губернатору Воронежской области подыскивают доверенных лиц для предвыборной кампанииАлександр Гусев испытывает проблемы с публичным позиционированием
Для губернатора Воронежской области Александра Гусева в муниципалитетах подыскиваются кандидатуры доверенных лиц и лидеров общественного мнения (ЛОМов), которые могли бы участвовать в его предвыборной кампании. Об этом рассказали «Ведомостям» источники в двух районных администрациях региона.
Соответствующее письмо за подписью зампреда правительства региона Виктора Логвинова от 31 мая получили главы администраций и муниципальных районов («Ведомости» ознакомились с документом). В письме говорится, что «в соответствии с поручением» Гусева чиновникам необходимо до 1 июня «предоставить информацию» о таких людях. Списки поручено отправлять первому зампреду правительства Воронежской области Владимиру Попову.
Собеседник в администрации Таловского района сообщил, что доверенные лица уже подобраны. Срочность задания, адресованного главам из правительства, не вызвала трудностей, поскольку «это процедура стандартная», уточнил он. Как правило, в районах из года в год доверенными лицами на выборах становятся одни и те же люди (директора школ, врачи, руководители учреждений культуры и т. д.), отмечает источник.
Единоросс Гусев возглавляет Воронежскую область с 2018 г.
«Ведомости» 30 апреля писали, что он получил разрешение Кремля переизбраться на второй срок, а 2 мая губернатор в режиме видеоконференцсвязи встретился с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства отметил хорошие показатели в регионе и заметил, что «ситуация устойчивая», но попросил Гусева обратить внимание на проблемы: высокую аварийность на дорогах и «уровень острых отравлений от спиртосодержащей продукции».
25 мая Гусев в своем Telegram-канале объявил о планах участвовать в выборах губернатора, которые пройдут в единый день голосования 10 сентября. Для выдвижения он пройдет через процедуру внутрипартийных праймериз (на уровне губернаторов она проходит по закрытой модели). Представители других партий пока не заявляли о готовности участвовать в выборах губернатора Воронежской области.
Политологи Владимир Слатинов и Ростислав Туровский отмечают отсутствие серьезных электоральных проблем у Гусева, но обращают внимание на необходимость закрепить позиции в муниципалитетах. С последней, по их мнению, и связана разнарядка главам районов найти для губернатора доверенных лиц и ЛОМов. «Главная проблема Гусева в том, что он абсолютный технократ без яркого публичного имиджа. Эффектного публичного позиционирования он не демонстрирует. Так что совершенно естественно, что на помощь губернатору будут призваны ЛОМы», – говорит Слатинов. По его словам, на выборах в Воронежскую областную думу 2020 г. и Госдуму 2021 г. кандидаты от власти получали стабильно высокие результаты в сельских районах и существенно более низкие в Воронеже (мэром которого раньше был Гусев).
Близкий к полпредству Центрального федерального округа собеседник «Ведомостей» отмечает, что выборами губернатора на этот раз будет заниматься новая команда – очень далекие от понимания этой процедуры люди, поэтому нынешний казус с письмом вряд ли будет последним. Впрочем, выборы в регионе делаются главами сельских районов, дающими убедительные цифры, добавляет он: «Они и так понимают, что надо делать».
«С учетом постоянно фрондирующей позиции города-миллионника Воронежа главный электорат Гусева находится в сельских районах, и, опять-таки, по причине отсутствия яркого публичного имиджа необходимо мобилизовывать ЛОМов», – отмечает политолог.