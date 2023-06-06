Белгородская область несколько дней подвергается ударам

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда заявил, что глава государства постоянно получает доклады из Минобороны, погранслужбы, ФСБ, МЧС о ситуации в Шебекине. При этом ситуация с обстрелами в Белгородской области никак не может оказать влияние в целом на ход спецоперации, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет, безусловно, никакого влияния на ход военной операции это оказать не может, но по нюансам я здесь не уполномочен что-либо говорить», – отметил он. Эту же мысль пресс-секретарь повторил и 4 июня: «Нам надо знать свое дело, делать свое дело и доделать свое дело до конца. У нас нет другой альтернативы», – подчеркнул Песков.