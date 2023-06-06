Белгородская область несколько дней подвергается ударам

Белгородская область несколько дней подвергается ударамСело Новая Таволжанка сложно взять под контроль, признал губернатор региона Вячеслав Гладков
Российское Минобороны 5 июня заявило об атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Российская армия сдерживает наступление, которое началось днем ранее. Между тем Белгородская область за минувшие сутки подверглась новому массированному обстрелу (массированные атаки ВСУ нанося с конца мая).
Что происходит в Белгородской области
Губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале с 27 мая по 4 июня сообщил более чем о 4000 обстрелах. «Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО по трем воздушным целям. Последствия на земле уточняют оперативные службы», – сообщил Гладков в 20.16 5 июня.
Киев не берет на себя ответственность за обстрелы российской территории. Гладков сообщает, что в регионе воюют экстремисты из «Русского добровольческого корпуса» (РДК). Гладков сообщил о боях с этими диверсантами в приграничном селе Новая Таволжанка и захваченных боевиках. Минобороны также заявило о боях с диверсантами там 4 июня. Глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов сказал, что ВСУ выпустили более 70 ракет из РСЗО «Град» по Новой Таволжанке.
Во время прямого эфира с жителями области в VK 5 июня Гладков сообщил, что, по последним данным, около 100 жителей остались в Новой Таволжанке (население – примерно 5000 человек). Он отметил, что на сегодняшний день «мы туда пока зайти не можем», а из-за обстрелов нет возможности уточнить информацию.
«Надеюсь, как только ситуация изменится, мы сможем убедить людей покинуть населенный пункт», – сказал он.
Кроме того, по сообщению Гладкова, под обстрелом ВСУ Грайворонский городской округ. «В селе Глотово есть один пострадавший – мальчик 14 лет. В момент обстрела он находился на улице и получил контузию. В районной ЦРБ ему оказали первую медицинскую помощь, сейчас врачи доставляют его в детскую областную больницу. Также в селе снарядом повреждено одно частное домовладение: выбиты окна, посечены кровля и фасад, повреждение есть и у хозпостроек», – написал он.
Где располагаются белгородцы
4 июня Гладков сообщил, что в пунктах временного размещения (ПВР) находится более 4000 человек. Всего в Белгороде было развернуто три таких пункта, из которых жителей потом переселили в общежития. «Причины очевидны: огромное количество людей. Потоки нужно было разводить. Поэтому очень благодарен нашим университетам и колледжам, которые в университетские общежития людей начинают размещать», – отметил Гладков.
В тот же день он заявил, что денег на восстановление поврежденных от обстрелов районов в Белгородской области «навскидку не хватает». «Единственное, что пока понимаем, что в Шебекинском округе, в трех населенных пунктах, где есть основные разрушения, мы войти до сих пор не можем, работы начать не можем», – сказал глава региона (цитата по сайту Go.31).
Около 800 человек приняли 11 ПВР, развернутых в Старооскольском и Губкинском округах области, сообщал глава администрации Старооскольского городского округа. «Сегодня в нашем округе работают 11 ПВР, где разместились 779 шебекинцев и грайворонцев. Все они нуждаются во внимании и поддержке», – написал он 2 июня в Telegram-канале.
Около 950 жителей приграничных населенных пунктов разместили в студенческих общежитиях Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ БелГУ). «Если приезжают семьями, мы стараемся поселить их в одной комнате. Для всех организовано трехразовое питание. У нас есть около 30 маломобильных граждан, им еда доставляется в комнаты силами наших волонтеров. Лежачих мы вчера увезли в центр паллиативной помощи», – пояснила директор департамента социальной политики вуза Татьяна Никулина (цитата по ТАСС).
Помимо этого часть комнат нового общежития № 6 Белгородского государственного технологического университета имени В. Г. Шухова была освобождена, чтобы поселить жителей Белгородского района и Шебекинского городского округа. Для размещения дошкольников округа также открыли дежурные группы в детских садах города.
С 6 июня власти Белгородской области открывают четыре дополнительных пункты выдачи гуманитарной помощи. Они разместятся в центрах для досуга: в ЦМИ и культурном центре «Октябрь», спорткомплексе «Космос» и ТЦ «Пять звезд».
Некоторе уехали в другие регионы.
Что происходит в ДНР
Представительство ДНР в СЦКК зафиксировало 46 обстрела территории республики со стороны ВСУ с начала текущих суток (5 мая), 52 – за прошлые, в предшествующие им – 47. По статистике центра, наиболее обстреливаемые – запад Горловки и прифронтовые районы Донецка.
Также ВСУ наносят удары по Макеевке, Ясиноватой. Накануне мэр Горловки Иван Приходько сообщил об одном погибшем от обстрелов мирном жителе и одном раненом. В сутки с 3 по 4 июня погиб гражданский в Кирилловке, ранения различной степени тяжести получили пять человек в Ясиноватой и Горловке. За прошлые и начало текущих суток повреждено более 20 жилых домов, линии электропередачи.
Как на обстрелы отреагировали российские власти
1 июня Минобороны сообщило, что российские войска сорвали попытку украинских формирований прорваться в Шебекино Белгородской области. Гладков, по сути, оставался главным спикером по теме обстрелов.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда заявил, что глава государства постоянно получает доклады из Минобороны, погранслужбы, ФСБ, МЧС о ситуации в Шебекине. При этом ситуация с обстрелами в Белгородской области никак не может оказать влияние в целом на ход спецоперации, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет, безусловно, никакого влияния на ход военной операции это оказать не может, но по нюансам я здесь не уполномочен что-либо говорить», – отметил он. Эту же мысль пресс-секретарь повторил и 4 июня: «Нам надо знать свое дело, делать свое дело и доделать свое дело до конца. У нас нет другой альтернативы», – подчеркнул Песков.
Лично президент об обстреле Белгородской области не высказывался, но созванивался с главой Шебекинского городского округа Владимиром Ждановым. «Мне сегодня позвонил главнокомандующий Владимир Путин, я ему доложил обстановку, рассказал о наших действиях и планах. Он меня поблагодарил», – сказал он в эфире телеканала «Россия-24».
Гладков в свою очередь дал некоторые гарантии пострадавшим от обстрелов. «С первого июня жители, которые покинули свои дома в Шебекинском округе, квартплату не платят до момента возвращения в свои дома. Поясню: все время, что вы не находитесь дома, плата взиматься не будет и не будет начислена дополнительной суммой потом», – сообщил он.
Кроме того, «есть варианты решения вопросов по поводу потребительских и ипотечных кредитов (займов) для жителей приграничных территорий, вынужденно покинувших свои дома». Соответствующую рекомендацию, по словам губернатора, финансовым организациям направил Банк России.
Премьер-министр Михаил Мишустин, в свою очередь, пообещал жителям отселенных муниципалитетов (по списку) две единоразовые выплаты. «Суммы и даты платежей» будут названы в ближайшее время.
«В настоящее время ищется поиск оптимального варианта реагирования на проблему атак диверсантов. После того как он будет найден – его предложат президенту», – говорит политолог Александр Немцев.