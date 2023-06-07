Гордума Томска просит заксобрание вернуть прямые выборы мэра в городе

Дума Томска 6 июня приняла обращение к региональному парламенту с просьбой вернуть прямые выборы мэра, отмененные в декабре 2022 г. Автором инициативы выступил независимый депутат Игорь Лютаев, документ поддержали 16 человек, двое проголосовали против (всего в гордуме 20 человек). Авторы обращения считают, что модель избрания мэра по результатам конкурса из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, «показала себя неэффективной». 11 апреля выборы главы города не состоялись из-за самоотвода обоих кандидатов, прошедших конкурс (изначально в нем участвовало восемь человек).