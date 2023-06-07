Гордума Томска просит заксобрание вернуть прямые выборы мэра в городе

Гордума Томска просит заксобрание вернуть прямые выборы мэра в городеНакануне новосибирский избирком зарегистрировал инициативную группу по референдуму по аналогичному вопросу
Дума Томска 6 июня приняла обращение к региональному парламенту с просьбой вернуть прямые выборы мэра, отмененные в декабре 2022 г. Автором инициативы выступил независимый депутат Игорь Лютаев, документ поддержали 16 человек, двое проголосовали против (всего в гордуме 20 человек). Авторы обращения считают, что модель избрания мэра по результатам конкурса из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, «показала себя неэффективной». 11 апреля выборы главы города не состоялись из-за самоотвода обоих кандидатов, прошедших конкурс (изначально в нем участвовало восемь человек).
Прямые выборы учитывают «сложившийся уникальный опыт муниципального образования»: с 1996 г. мэр Томска избирался путем прямых выборов. «За 30 лет сложилась традиция, согласно которой решение об избрании главы муниципального образования принимают все жители, обладающие избирательным правом», – говорят авторы обращения в пояснительной записке к нему.
Обращение к заксобранию области было предпоследним в повестке дня, а первым – назначение повторного конкурса на пост мэра. Он должен будет состояться 22 августа, а 5 сентября депутатам гордумы предстоит выбрать градоначальника из числа прошедших конкурс кандидатов.
Обязанности мэра с 13 ноября 2020 г. исполняет Михаил Ратнер. Последний избранный градоначальник Иван Кляйн в тот день был задержан по уголовному делу о коррупции. 30 декабря 2021 г. суд приговорил его к двум годам колонии общего режима и штрафу в 200 000 руб., решение вступило в законную силу 29 июля 2022 г.
«Единая Россия» не имеет большинства в гордуме Томска. Помимо всех парламентских партий, в представительном органе заседают депутаты от «Яблока». «Ведомости» направили запрос в заксобрание региона.
Днем ранее, 5 июня, избирательная комиссия Новосибирской области с третьего раза приняла заявку на проведение референдума о возвращении прямых выборов мэра, отмененных в феврале. Материалы направлены в заксобрание, которому предстоит проверить их на соответствие требованиям федерального и областного законодательства. Независимый депутат горсовета Новосибирска Антон Картавин считает следующий этап «самым сложным», поскольку именно региональный парламент несколькими месяцами ранее принял решение об отмене выборов мэра Новосибирска.
На пост мэра Новосибирска с 2014 г. дважды избирался первый секретарь обкома КПРФ Анатолий Локоть. Пятилетний срок полномочий градоначальника истекает в апреле 2024 г., после чего в соответствии с принятыми в этом году поправками будет назначен конкурс на пост мэра. Из числа утвержденных конкурсной комиссией кандидатов горсовет Новосибирска выберет мэра.
На данный момент мэры пяти региональных столиц России избираются на прямых выборах – в Абакане, Анадыре, Улан-Удэ, Хабаровске и Якутске.
Возвращение дискуссии о возврате прямых выборов мэров свидетельствует о том, что политические силы в регионах почувствовали, что центру сейчас не до контроля за муниципалитетами, говорит политолог Илья Гращенков. Тема возвращения прямых выборов мэров может служить одной из точек консолидации оппозиции на местном уровне, считает политолог Александр Кынев.