Россия рассчитывает на вступление Таджикистана в ЕАЭС

Россия рассчитывает на вступление Таджикистана в ЕАЭСОб этом Сергей Лавров заявил руководству страны в Душанбе
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 6 июня завершил двухдневный рабочий визит в Таджикистан. Лавров встретился с президентом страны Эмомали Рахмоном и министром иностранных дел Сироджиддином Мухриддином. Особое внимание стороны уделили ситуации в управляемом движением «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) Афганистане, сообщает МИД России.
«Отметили совпадение наших подходов по большинству вопросов. Это и необходимость создания в стране инклюзивного правительства (с включением представителей этнических и религиозных меньшинств. – «Ведомости»), противостояние исходящим из Афганистана угрозам терроризма, незаконной миграции, наркотрафику», – заявил Лавров на пресс-конференции со своим таджикским коллегой. Эти вопросы обсуждались и в ходе посещения 5 июня Лавровым 201-й российской военной базы. Российские военнослужащие дислоцируются в столице страны Душанбе и городе Бохтар по договору с Россией до 2042 г.
Обращаясь к военнослужащим базы, министр подчеркнул, что для России Центральная Азия является «одним из фронтов», которые против нее поддерживает Запад. «В Афганистане происходят непростые события после бегства [антиталибской] «коалиции» [в сентябре 2021 г.], которая за 20 лет лишь оставила его в состоянии возросшей угрозы терроризма, резко возросших объемов наркотрафика», – сказал Лавров. По итогам переговоров Лавров выразил признательность Душанбе за создание условий для выполнения базой задач совместно с таджикскими военными, причем «в интересах не только Таджикистана, но и всех союзников по ОДКБ». Российский министр заверил, что Москва продолжит оказывать военно-техническую помощь Душанбе.
У Таджикистана самая протяженная из стран СНГ граница с Афганистаном – длиной 1300 км, причем в Горно-Бадахшанской области ее охрана крайне затруднена из-за горного рельефа, напоминает старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин. Визит Лаврова подчеркивает, что России важно поддерживать близкие отношения с Таджикистаном в момент усиления давления Запада на центральноазиатские страны с целью нарушить их связи с Москвой, продолжает эксперт.
Лавров заявил, что у Душанбе и Москвы в сфере экономики «на выходе несколько важных соглашений». По итогам 2022 г. товарооборот между Россией и Таджикистаном вырос на 18% до $1,4 млрд. Четверть всего внешнеторгового товарооборота страны приходится на Россию. При этом у соседней Киргизии, которая в отличие от Таджикистана входит в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), товарооборот с Россией вырос на 30% до $3,5 млрд. Накануне Лавров также выразил надежду на вступление Таджикистана в ЕАЭС. «Мы очень рассчитываем, что наши таджикистанские хозяева, предоставляющие эту гостеприимную территорию, вскоре определят для себя выгоды от присоединения к Евразийскому экономическому союзу», – сказал российский министр.
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граждан Таджикистана въехали в Россию в 2022 г. для работы, по данным пограничной службы ФСБ, что составило 28,7% от всех иностранных работников
Вступление Таджикистана в ЕАЭС подсказывает экономическая логика интеграции в Центральной Азии, оно выгодно экономике страны для устранения экономических и торговых диспропорций, в вопросах облегчения трудовой миграции и др., говорит Притчин. Но часть элит в Таджикистане получает сверхприбыли от разницы цен на горюче-смазочные материалы и другие товары в ЕАЭС и своей стране, ввозя их из Киргизии, говорит он. «Кроме того, таджикистанские власти видят во вступлении в ЕАЭС ограничение своего влияния на принятие решений в экономике, перевод решений на наднациональный уровень и необходимость адаптации ряда норм с соседями. Так что решение здесь на стороне Таджикистана», – считает эксперт.
Одной из важных для Таджикистана тем переговоров стала трудовая миграция в Россию. По данным Пограничной службы ФСБ, в 2022 г. таджикистанцы были на втором месте в числе иностранных работников в России после граждан Узбекистана. Лавров заверил, что Москва регулярно идет навстречу просьбам Душанбе провести «амнистию» нелегальных мигрантов. Последняя, по его словам, состоялась пару лет назад и 120 000 человек были восстановлены в своих правах, несмотря на административные нарушения. Вопрос трудовой миграции в Россию для Таджикистана критически важный, до трети ВВП страны (32%, по данным Всемирного банка на конец 2022 г. – «Ведомости») формируется денежными переводами из-за рубежа, напоминает научный сотрудник ЦКЕМИ ВШЭ Дарья Чижова. С учетом того что в 2023 г. поступления от налогов в таджикистанский бюджет снизились, роль миграции может еще вырасти, считает она. Нелегальная миграция снижается из-за все более жесткого российского законодательства и мобильность трудовых ресурсов облегчилась бы, если бы Таджикистан вступил в ЕАЭС, уверена Чижова.