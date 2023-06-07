Россия рассчитывает на вступление Таджикистана в ЕАЭС

Одной из важных для Таджикистана тем переговоров стала трудовая миграция в Россию. По данным Пограничной службы ФСБ, в 2022 г. таджикистанцы были на втором месте в числе иностранных работников в России после граждан Узбекистана. Лавров заверил, что Москва регулярно идет навстречу просьбам Душанбе провести «амнистию» нелегальных мигрантов. Последняя, по его словам, состоялась пару лет назад и 120 000 человек были восстановлены в своих правах, несмотря на административные нарушения. Вопрос трудовой миграции в Россию для Таджикистана критически важный, до трети ВВП страны (32%, по данным Всемирного банка на конец 2022 г. – «Ведомости») формируется денежными переводами из-за рубежа, напоминает научный сотрудник ЦКЕМИ ВШЭ Дарья Чижова. С учетом того что в 2023 г. поступления от налогов в таджикистанский бюджет снизились, роль миграции может еще вырасти, считает она. Нелегальная миграция снижается из-за все более жесткого российского законодательства и мобильность трудовых ресурсов облегчилась бы, если бы Таджикистан вступил в ЕАЭС, уверена Чижова.