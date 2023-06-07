Владимир Путин встретился почти со всеми главами регионов, которые осенью пойдут на переизбрание

Рейтинги у глав регионов не одинаковые, поэтому существуют риски, что даже технические кандидаты могут получить поддержку, как это было в 2018 г., а сейчас выборы проходят в тех же регионах, где они были в тот год, говорит политолог Александр Кынев. «Но, как правило, в последние годы выборы проходят при низкой явке. Поэтому многое будет зависеть от общей активности избирателей. Кроме того, важна и активность системной оппозиции, но вряд ли ее можно ожидать», – считает он. Основная конкуренция, по его словам, ожидается на выборах в заксобрания, когда за прохождение в парламенты будут бороться между собой «Справедливая Россия», ЛДПР и «Новые люди».