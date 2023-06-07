Владимир Путин встретился почти со всеми главами регионов, которые осенью пойдут на переизбрание

Владимир Путин встретился почти со всеми главами регионов, которые осенью пойдут на переизбраниеВстреч не было лишь с главами Орловской области и Хакасии, которые выдвигаются от КПРФ
Президент Владимир Путин завершает серию встреч с главами регионов, которым предстоит переизбрание в сентябре 2023 г. Президент уже пообщался с 15 из 17 действующих губернаторов – исключениями стали двое коммунистов. Во вторник, 6 июня, президент говорил с главой Магаданской области Сергеем Носовым.
Кроме того, 1 июня президент встретился с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, 29 мая – с главой Якутии Айсеном Николаевым, 16 мая – с губернатором Амурской области Василием Орловым и главой Новосибирской области Андреем Травниковым, 11 мая – с главой Тюменской области Александром Моором, 10 мая – с главой Ивановской области Станиславом Воскресенским, 3 мая – с главой Нижегородской области Глебом Никитиным, 2 мая – с губернатором Алтайского края Виктором Томенко и главой Воронежской области Александром Гусевым.
Встречался президент с главами регионов в апреле и марте: 18 апреля – с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, 10 апреля – с главой Приморья Олегом Кожемяко, 28 марта – с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, 23 марта – с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым.
Кроме того, регулярно президент проводит встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным, а их личная встреча прошла в Кремле 7 февраля. Не общался пока президент лишь с губернаторами от КПРФ, которые заявили, что пойдут на выборы, – Андреем Клычковым из Орловской области и Валентином Коноваловым из Хакасии. Собеседник, близкий к администрации президента, говорит, что встреча Клычкова с Путиным может пройти на этой неделе.
Выборам дали старт
Регионы уже начали принимать решения о назначении губернаторских выборов. 1 июня назначили выборы депутаты заксобрания Псковской области.
Депутаты заксобрания Алтайского края на своем заседании 6 июня приняли решение о назначении губернаторских выборов на 10 сентября 2023 г. В этот же день аналогичное решение принято и думой Чукотки.
В Москве и Хакасии региональные думы примут решение о назначении выборов глав регионов 7 июня. В Московской, Воронежской, Омской, Нижегородской, Ивановской, Амурской, Новосибирской Тюменской, Смоленской, Магаданской области, Красноярском крае, Якутии вопрос о назначении выборов облдумы рассмотрят 8 июня.
Заседание Самарской губернской думы, где рассмотрят вопрос о назначении выборов, пройдет 9 июня. В этот же день вопрос рассмотрит и Орловская облдума. В Приморском крае и Кузбассе на сайтах заксобраний нет данных о проведении внеочередных заседаний. В новых регионах выборы глав будут непрямыми, ранее писали «Ведомости».
Согласно федеральному и региональному законодательству, выборы губернатора назначаются не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. После назначения выборов партии выдвигают своих кандидатов. Для участия в губернаторских выборах им нужно преодолеть муниципальный фильтр. Затем происходит регистрация кандидатов.
Партийные кандидаты Подавляющее большинство действующих губернаторов на выборы пойдут от «Единой России», в том числе и Собянин, который ранее выдвигался в качестве самовыдвиженца. Все главы регионов, которые идут на переизбрание (за исключением Клычкова и Коновалова), будут выдвигаться от партии, сказал «Ведомостям» замсекретаря генсовета единороссов Сергей Перминов.
КПРФ планирует выставить кандидатов во всех регионах, где будут губернаторские выборы, сказал «Ведомостям» первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин: «Сейчас завершаем подбор кандидатов – в основном это первые секретари обкомов. Конференции отделений по выдвижению кандидатов начнутся с 10 июня». По его словам, они рассчитывают везде преодолеть муниципальный фильтр, в том числе и в регионах, где фильтр сложный – вроде Алтайского края: «Надеемся, что недопуска кандидатов из-за муниципального фильтра не будет».
ЛДПР также планирует выставить кандидатов во всех регионах, обсуждение проходило на высшем совете партии 6 июня, говорит замруководителя фракции в Госдуме Алексей Диденко: «Это будут либо депутаты Госдумы, либо областные депутаты, координаторы отделений». Он ожидает, что кандидаты от партии пройдут муниципальный фильтр: «Есть понимание, что парламентские партии должны участвовать в выборах. Там, где недостаточно своих муниципальных депутатов, будем обращаться к другим партиям, в том числе к «Единой России», чтобы наладить обмен подписями».
Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что в Самарской области ЛДПР выставит депутата Госдумы председателя думского комитета по труду Ярослава Нилова, в Москве же на выборах мэра – вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова.
«Справедливая Россия» планирует выдвинуть кандидатов на губернаторских выборах в восьми регионах, сказал «Ведомостям» первый замруководителя фракции Дмитрий Гусев, который сам планирует выдвигаться на выборы мэра в Москве. В большинстве регионов партия выдвинет председателей советов реготделений: в Ивановской области – Павла Попова, в Красноярском крае – Максима Маркерта, в Кемеровской области – Юрия Скворцова, в Нижегородской – Татьяну Гриневич, в Самарской – Михаила Маряхина. В Московской области и на Чукотке выдвинутся депутаты заксобраний – Анатолий Никитин и Антон Лобанов соответственно.
Представители «Новых людей» не ответили на вопрос, в каких регионах партия выставит кандидатов в губернаторы. Пока приближающиеся выборы глав регионов выглядят достаточно регулируемо, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: «Есть неопределенность вокруг Хакасии, где может быть допущена управляемая конкуренция. В остальном ожидается сценарий последних лет, когда конкурентом губернатора является его собственный антирейтинг. Но даже там, где есть проблемы, вроде Якутии и Алтайского края, вряд ли кто-то из конкурентов сможет это эксплуатировать». Многое будет зависеть от общей температуры общественных настроений, ситуация пока относительно стабильна, говорит эксперт.
Рейтинги у глав регионов не одинаковые, поэтому существуют риски, что даже технические кандидаты могут получить поддержку, как это было в 2018 г., а сейчас выборы проходят в тех же регионах, где они были в тот год, говорит политолог Александр Кынев. «Но, как правило, в последние годы выборы проходят при низкой явке. Поэтому многое будет зависеть от общей активности избирателей. Кроме того, важна и активность системной оппозиции, но вряд ли ее можно ожидать», – считает он. Основная конкуренция, по его словам, ожидается на выборах в заксобрания, когда за прохождение в парламенты будут бороться между собой «Справедливая Россия», ЛДПР и «Новые люди».