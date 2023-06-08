Политбюро ЦК Компартии Китая беспокоит инвесторов меньшей публичностью в своей работе

Обновленное на XX съезде КПК политбюро ЦК Компартии Китая (КПК), в которое с октября 2022 г. входят 24 человека, дало инвесторам повод для беспокойства из-за ставших выходить реже отчетов о его работе, пишет агентство Bloomberg. C момента проведения XX съезда КПК этот обновленный руководящий орган, который традиционно собирался раз в месяц, не публиковал информацию о заседаниях в ноябре 2022 г., а также январе и мае 2023 г. За 10 лет правления генсека КПК Си Цзиньпина, по подсчетам Bloomberg, такие отчеты появлялись ежемесячно в 90% случаев. За предыдущую пятилетку, с 2017 по 2022 г., таких пропусков было всего три. Хотя публичные отчеты в СМИ обычно носят весьма общий характер, они давали инвесторам представление о действиях руководства страны. От изменений тона этих сообщений или обнародованных планов зависела и стоимость акций компаний.