Политбюро ЦК Компартии Китая беспокоит инвесторов меньшей публичностью в своей работе

Политбюро ЦК Компартии Китая беспокоит инвесторов меньшей публичностью в своей работеЭто может быть связано с растущим вниманием США или внутренними процессами в высшем руководстве КНР
Обновленное на XX съезде КПК политбюро ЦК Компартии Китая (КПК), в которое с октября 2022 г. входят 24 человека, дало инвесторам повод для беспокойства из-за ставших выходить реже отчетов о его работе, пишет агентство Bloomberg. C момента проведения XX съезда КПК этот обновленный руководящий орган, который традиционно собирался раз в месяц, не публиковал информацию о заседаниях в ноябре 2022 г., а также январе и мае 2023 г. За 10 лет правления генсека КПК Си Цзиньпина, по подсчетам Bloomberg, такие отчеты появлялись ежемесячно в 90% случаев. За предыдущую пятилетку, с 2017 по 2022 г., таких пропусков было всего три. Хотя публичные отчеты в СМИ обычно носят весьма общий характер, они давали инвесторам представление о действиях руководства страны. От изменений тона этих сообщений или обнародованных планов зависела и стоимость акций компаний.
Политбюро ЦК КПК – руководящий орган Компартии Китая, который исполняет обязанности ЦК в промежутках между пленумами (проходят семь раз за пять лет). Главным руководящим органом страны является постоянный комитет (ПК) политбюро ЦК КПК, куда входят семь человек во главе с Си Цзиньпином.
Среди версий Bloomberg – заседания политбюро просто не проводились в упомянутые месяцы (такое возможно) или же в их повестку входили какие-то слишком деликатные вопросы.
1 июня агентство «Синьхуа» опубликовало новость, что политбюро ЦК КПК 29 мая провело пятую коллективную учебу «по превращению Китая в державу, обладающую огромным потенциалом в сфере образования». Председательствовал Си Цзиньпин. Коллективная учеба членов политбюро ЦК КПК проходила и в январе. Вместе с тем государственные СМИ Китая иногда публикуют речи Си с партийных мероприятий лишь спустя несколько месяцев.
«Непреднамеренное последствие такого молчания <...> заключается в том, что люди не знают, как отличить слухи от официальной политики», – сказала в комментариях агентству главный экономист Natixis SA по АТР Алисия Гарсия Эрреро. По ее словам, непонимание политической ситуации подталкивает инвесторов к более сдержанному поведению или же необходимости брать на себя большие риски. Инвесторы также обращают внимание на общую тенденцию последних месяцев к большей закрытости в КНР. Bloomberg считает, что власти Китая могут стремиться к ограничению распространения информации из-за растущего внимания США к его технологической отрасли и сотрудничеству с Россией.
Трудно себе представить, что даже следящие за международной повесткой люди внимательно наблюдают за работой политбюро ЦК КПК, считает руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев. Практика публикаций с информацией о работе этого органа появилась в КНР не так давно – примерно с момента прихода к власти предшественника Си Ху Цзиньтао в 2002 г., который очень гордился такой демократизацией. Открытость в отчетах всегда носила ограниченный характер – там лишь указывались темы, которые обсуждали на заседании. Отсутствие публикаций в последнее время может быть действительно связано с какими-то процессами в высшем эшелоне власти, а может – с техническими деталями, но пока делать определенные выводы не стоит, заключает Карнеев.