Списки КПРФ и «Единой России» в Хакасии возглавят кандидаты в губернаторы

Глава Аскизского района Хакасии Абрек Челтыгмашев и ректор Хакасского государственного университета им. Н. Ф. Катанова Татьяна Краснова войдут в общереспубликанскую часть списка «Единой России» на выборах в госсовет, несмотря на то, что они не участвовали в праймериз. Решение о включении Абрека Челтыгмашева и Татьяны Красновой в общереспубликанскую часть списка «Единой России» на выборах в госсовет Хакасии 6 июня принял президиум политсовета регионального отделения партии. Всего в общереспубликанской части партсписков в регионе должно быть пять фамилий, возглавит ее депутат Госдумы Сергей Сокол, который также будет баллотироваться в главы республики.