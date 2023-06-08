Списки КПРФ и «Единой России» в Хакасии возглавят кандидаты в губернаторы

Списки КПРФ и «Единой России» в Хакасии возглавят кандидаты в губернаторыВалентин Коновалов и Сергей Сокол будут баллотироваться еще и в депутаты
Глава Аскизского района Хакасии Абрек Челтыгмашев и ректор Хакасского государственного университета им. Н. Ф. Катанова Татьяна Краснова войдут в общереспубликанскую часть списка «Единой России» на выборах в госсовет, несмотря на то, что они не участвовали в праймериз. Решение о включении Абрека Челтыгмашева и Татьяны Красновой в общереспубликанскую часть списка «Единой России» на выборах в госсовет Хакасии 6 июня принял президиум политсовета регионального отделения партии. Всего в общереспубликанской части партсписков в регионе должно быть пять фамилий, возглавит ее депутат Госдумы Сергей Сокол, который также будет баллотироваться в главы республики.
Замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов не стал поименно говорить, кто войдет в верхушку списка в Хакасии, кроме Сокола. «Определение конфигурации списка происходит исходя из тактики и стратегии кампании – это право президиума регионального политсовета «Единой России», – сказал он «Ведомостям». В нынешнем созыве верховного совета Хакасии «Единая Россия» не имеет большинства. Во фракции партии власти состоят 20 депутатов. КПРФ имеет 11 мандатов, ЛДПР – 5, «Справедливая Россия» – 3, «Коммунисты России» – 2.