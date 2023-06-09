Татарстан учредил конституционный совет взамен конституционного суда

КС будет состоять из трех членов – председателя и двух замов. Председатель назначается госсоветом. Одного кандидата представляет раис, а остальные проходят через утверждение госсовета. «Самостоятельность есть, но, учитывая, что члены КС будут утверждаться госсоветом, остается некая подконтрольность парламенту», – пояснил позже Хабибуллин в разговоре с «Ведомостями». На вопрос, почему КС создан не при раисе, как гаранте конституции, он ответил, что такая форма более «демократичная». По его словам, в результате конституционной реформы в России почти все регионы ликвидировали уставные суды. Их оставили только Якутия и Башкирия. Но там аналогичные КС органы созданы при парламенте, уточнил он. Организационный процесс по формированию КС начнется после подписания закона раисом Рустамом Миннихановым.