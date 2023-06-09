Татарстан учредил конституционный совет взамен конституционного суда

Татарстан учредил конституционный совет взамен конституционного судаАналогичные органы остались только в Башкирии и Якутии
Татарстан учреждает конституционный совет (КС), который возьмет на себя полномочия упраздненного, согласно требованиям федерального законодательства, конституционного суда республики. КС создается как постоянно действующий государственный орган на основе нормы статьи 114.1 обновленной конституции Татарстана, утвержденной в начале года. За принятие соответствующего законопроекта 8 июня проголосовал госсовет республики. Законопроект о КС представил председатель комитета по госстроительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин.
Он напомнил, что в январе этого года были приняты поправки в конституцию Республики Татарстан, связанные с переименованием высшего должностного лица Татарстана из президента в раиса, после чего была продолжена работа по комплексному решению всех противоречий. По его словам, КС образуется в соответствии со статьей 114.1 обновленной конституции. Она предусматривает создание новых государственных органов в структуре власти республики, что и стало правовым основанием для учреждения КС.
Совет наделен полномочиями по правовой оценке конституционности нормативно-правовых актов, но прямой юридической силы его решения иметь не будут. «Конституционный совет разъясняет положения конституции республики, а также выносит заключения о конституционности законов Татарстана или их отдельных положений, нормативно-правовых актов Республики Татарстан и кабмина республики и актов местного самоуправления», – пояснил он.
Но самое главное, что в компетенцию КС отнесено вынесение заключений по принятию новой конституции или внесение в действующую изменений и дополнений. С заключением КС заявитель сможет обратиться в прокуратуру и Конституционный суд России, добавил Хабибулин.
Кроме того, КС дано право выражать мнение республики о соответствии проектов договоров и соглашений, заключаемых с субъектами Российской Федерации, сообщил Хабибуллин. Запрос на проверку конституционности решений вправе направить раис Татарстана, госсовет и кабмин, а также организации и рядовые граждане, которые считают себя ущемленными в правах.
КС создается как независимый орган, который не подчиняется напрямую ни раису как гаранту конституции, ни парламенту. «Были длительные дискуссии с федеральным центром, были длительные дискуссии внутри республики. Мы пришли к выводу, что надо сделать его самостоятельным, небольшим, но авторитетным», – пояснил депутатам спикер госсовета Фарид Мухаметшин.
КС будет состоять из трех членов – председателя и двух замов. Председатель назначается госсоветом. Одного кандидата представляет раис, а остальные проходят через утверждение госсовета. «Самостоятельность есть, но, учитывая, что члены КС будут утверждаться госсоветом, остается некая подконтрольность парламенту», – пояснил позже Хабибуллин в разговоре с «Ведомостями». На вопрос, почему КС создан не при раисе, как гаранте конституции, он ответил, что такая форма более «демократичная». По его словам, в результате конституционной реформы в России почти все регионы ликвидировали уставные суды. Их оставили только Якутия и Башкирия. Но там аналогичные КС органы созданы при парламенте, уточнил он. Организационный процесс по формированию КС начнется после подписания закона раисом Рустамом Миннихановым.