Депутат Константин Затулин может лишиться поста в думском комитете

Депутат Константин Затулин может лишиться поста в думском комитетеВопрос об этом нижняя палата парламента может рассмотреть на этой неделе
Константин Затулин второй раз за свою депутатскую карьеру может лишиться поста в комитете по делам СНГ. В 2011 г. он не поддержал позицию президента Дмитрия Медведева по резолюции ООН о вмешательстве в ливийскую гражданскую войну. Теперь же он публично начал сомневаться в результативности боевых действий на Украине
Депутат «Единой России» Константин Затулин на этой неделе может лишиться поста первого заместителя председателя комитета по делам СНГ. Об этом «Ведомостям» сказали три источника: один в партии, один в Госдуме и один близкий к администрации президента. В частности, по их словам, вопрос о его поведении и мерах дисциплинарного воздействия может быть поднят уже 13 июня на совете Госдумы или на пленарном заседании. Это могут обсудить и не в первый день рабочей недели, уточняет один из источников «Ведомостей».
Поводов для обсуждения действий Затулина несколько. В частности, 1 июня он пропустил рассмотрение президентского законопроекта о денонсации соглашения с Украиной по Азовскому морю. Он должен был от комитета по делам СНГ выступать содокладчиком после представителя президента по законопроекту – замминистра иностранных дел Михаила Галузина. Но депутат не пришел. Позже Затулин извинился перед коллегами, объяснив свое опоздание тем, что он был на встрече с вице-премьером Алексеем Оверчуком и не знал, что в этот день не будет выступлений от фракций, которые проходят в начале пленарного заседания.
Но в тот же день Затулин выступил на форуме «Какая Украина нам нужна?», где заявил, что ни по одной из целей специальной военной операции на Украине не достигнуто результатов. Позже в своем Telegram-канале он написал, что его слова были выдернуты из контекста. «Я говорил о том, что на данный момент цели военной спецоперации <...> не достигнуты. Зачем? Затем, чтобы вслед за этим сказать, что нужно сделать для того, чтобы достичь этих целей», – написал депутат.
Хотя уже после этого в «Единой России», как писали «Ведомости», начались консультации о допустимости таких заявлений со стороны представителя власти, Затулин повторил свои тезисы уже 7 июня в Крыму на заседании Ливадийского клуба «Русский мир на переломе». Тогда он отметил, что в последние дни его «бесконечно предупреждают», что он «что-то такое сказал необыкновенно критичное, заявив, что цели специальной военной операции не достигнуты». «Если бы они были достигнуты, у нас бы прекратились военные действия», – сказал Затулин. Правда, он тогда оговорился, что цели спецоперации долгосрочные.
Один из собеседников «Ведомостей» во фракции «Единая Россия» отмечает, что сначала единороссы должны принять решение об отзыве депутата с поста в комитете. После этого решение рассматривает комиссия Госдумы по регламенту, а затем она выносит соответствующий проект постановления на совет Госдумы. А затем за него уже голосует нижняя палата парламента.
Но это внутренняя процедура фракции. В регламенте Госдумы говорится, что решения об освобождении председателей комитетов и их заместителей от должности принимаются большинством голосов от общего числа депутатов Госдумы. В повестке заседания совета на 13 июня из кадровых вопросов, касающихся руководства думских комитетов, значится только постановление о смене председателя комитета по охране здоровья: вместо Дмитрия Хубезова этот пост займет Бадма Башанкаев.
Затулина уже лишали должности за высказывания. В 2011 г. Госдума по рекомендации руководства фракции «Единая Россия» проголосовала за его отставку с поста зампреда комитета по делам СНГ. Поводом к этому стала оценка Затулиным событий в Ливии: депутат поддержал позицию тогдашнего премьер-министра Владимира Путина, а не президента Дмитрия Медведева.
Тогда члены правящего тандема разошлись в точках зрения на события в Ливии и позицию России. В частности, глава государства поддержал резолюцию Совбеза ООН по Ливии, которая санкционировала военное вмешательство иностранных государств в гражданскую войну. А глава правительства назвал резолюцию ООН «неполноценной и ущербной», осудив поведение западных стран.