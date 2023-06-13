Депутат Константин Затулин может лишиться поста в думском комитете

Но в тот же день Затулин выступил на форуме «Какая Украина нам нужна?», где заявил, что ни по одной из целей специальной военной операции на Украине не достигнуто результатов. Позже в своем Telegram-канале он написал, что его слова были выдернуты из контекста. «Я говорил о том, что на данный момент цели военной спецоперации <...> не достигнуты. Зачем? Затем, чтобы вслед за этим сказать, что нужно сделать для того, чтобы достичь этих целей», – написал депутат.