Администрация Байдена предлагает свой вариант реформы Совбеза ООН

Администрация Байдена предлагает свой вариант реформы Совбеза ООНВашингтон надеется на лояльность новых членов совета к США
США хотят расширить состав Совета Безопасности ООН и включить в него шесть постоянных членов, которые не будут обладать правом вето. С подобной инициативой, как сообщает газета The Washington Post (WP), выступила администрация американского президента Джо Байдена.
США уже проводят переговоры с дипломатами других стран – членов ООН насчет осуществления своей инициативы. Ответственным за это назначена постпред США при организации Линда Томас-Гринфилд, которая пытается «сформировать консенсус по разумному, заслуживающему доверия предложению, которое действительно может быть успешным и привести к реформе».
Как отмечает WP, предложение США является частью стратегии Вашингтона по реорганизации ключевых международных институтов вроде Всемирного банка. Сам же Байден поддерживает реформу Совбеза из-за того, что его администрация «сталкивается с серьезными проблемами в достижении консенсуса в мире, который становится все более расколотым».
Это уже не первое заявление президента о необходимости изменить состав Совбеза. На ежегодной Генеральной ассамблее ООН 21 сентября 2022 г. Байден и президент Франции Эмманюэль Макрон предложили включить в его состав постпреда от Африки. Тогда же канцлер ФРГ Олаф Шольц предложил дать место постоянного члена Совбеза ООН его стране.
Идею о расширении Совбеза поддерживают не только США, но и другой постоянный член с правом вето – Россия. Взгляд Москвы на эту проблему отличается от американского. Как заявил в июле 2022 г. российский посол в КНР Андрей Денисов, «необходимо увеличить долю африканских, азиатских и латиноамериканских государств, чтобы Совет Безопасности мог отражать чаяния народов мира и стать более демократичным».
Как формируется совет безопасности ООН
В Совбезе пять постоянных членов – держав – победителей во Второй мировой войне. Это Россия (до 1991 г. – СССР), США, Великобритания, Франция и КНР (до 1971 г. место занимал Тайвань как правопреемник довоенной Китайской Республики). Еще 10 непостоянных членов избираются Генассамблеей ООН (по пять каждый год). Эти выборы идут по географическому принципу: непостоянные члены должны представлять различные континенты и регионы мира. Сейчас это Албания от Восточной Европы, Мальта и Швейцария от Западной Европы, Габон, Гана, Мозамбик, ОАЭ и Япония от Африки и Азии, Бразилия и Эквадор от Латинской Америки.
Предпочтительными членами расширенного Совбеза Россия видела Индию и Бразилию. Инициативу включить в его состав Японию и Германию Москва считала неуместной, так как подобная реформа не приведет к изменению баланса в Совбезе. Еще в 2019 г. министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на необходимость уделить внимание Африке в рамках дискуссии о расширении Совбеза за счет стран «глобального Юга». «Главной задачей этой дискуссии должно быть решение вопроса о повышении представленности развивающихся стран, включая Азию, Латинскую Америку и обязательно Африку», – заявлял тогда российский министр.
США наверняка попытаются включить в Совбез лояльные себе страны в соотношении минимум пять к одному, считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. Вполне возможно, что именно ради укрепления своих позиций за счет новых постоянных членов Вашингтон и затевает подобную реформу. По мнению эксперта, наиболее вероятными членами нового Совбеза могут быть африканские страны, особенно англоязычные. США могут попробовать работать с Азиатским и Латиноамериканским регионами, но обстановка там несколько сложнее, считает Васильев.
Согласно ст. 108 и 109 Устава ООН, внести коррективы в порядок формирования Совбеза непросто, поясняет партнер BGP Litigation, эксперт в области международного права Сергей Гландин. По его словам, поправки в устав могут вступить в силу только в том случае, если две трети государств – членов ООН из 193 их ратифицируют. Вполне вероятно, что инициаторы таких поправок, будь то Россия или даже США, не смогут когда-либо набрать достаточно голосов для таких фундаментальных изменений, переформатирующих всю архитектуру мирового правопорядка, сложившуюся после 1945 г., полагает эксперт. Поэтому до сих пор ни разу, кроме технических правок вроде изменения названий стран, Устав ООН не менялся, заключает Гландин.
Как считает Васильев, у России есть вариант затянуть переговоры встречными предложениями, чтобы не создать у мировой общественности впечатление, будто «Москва постоянно против». России, добавляет он, очень нужна трибуна Совбеза, так что сами дискуссии по расширению его состава возможны, но об их возможной плодотворности говорить пока рано.