Администрация Байдена предлагает свой вариант реформы Совбеза ООН

Согласно ст. 108 и 109 Устава ООН, внести коррективы в порядок формирования Совбеза непросто, поясняет партнер BGP Litigation, эксперт в области международного права Сергей Гландин. По его словам, поправки в устав могут вступить в силу только в том случае, если две трети государств – членов ООН из 193 их ратифицируют. Вполне вероятно, что инициаторы таких поправок, будь то Россия или даже США, не смогут когда-либо набрать достаточно голосов для таких фундаментальных изменений, переформатирующих всю архитектуру мирового правопорядка, сложившуюся после 1945 г., полагает эксперт. Поэтому до сих пор ни разу, кроме технических правок вроде изменения названий стран, Устав ООН не менялся, заключает Гландин.