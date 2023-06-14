Как регионы разворачиваются на Восток

Власти Москвы допускают, что сотрудничество будет расширено. «Мы заинтересованы, чтобы китайские производители приходили на наш рынок не только с готовой продукцией, но и со своими технологиями, желательно в рамках совместного партнерства с нашими компаниями, – заявил «Ведомостям» вице-мэр Владимир Ефимов. – Например, в сферах микроэлектроники, пищевой промышленности, машиностроения, станкостроения». При достижении целевого объема товарооборота между странами в $200 млрд в 2024 г. (эту цель ставили лидеры двух государств) доля внешнеэкономической деятельности Москвы составит не менее 60%, считает Бархота: в том числе благодаря привлекательному для КНР потребрынку, а также в связи с тем, что в экспортно-импортных операциях Москва нередко является логистическим и дистрибуционным хабом.