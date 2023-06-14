Как регионы разворачиваются на Восток

Как регионы разворачиваются на ВостокС начала 2022 года почти треть губернаторов приняли участие в российско-китайских мероприятиях
В январе – мае 2023 г. товарооборот России и Китая вырос на 40,7% по сравнению с прошлым годом и составил $93,806 млрд, свидетельствуют последние данные Главного таможенного управления КНР. В 2022 г. $75 млрд из $190 млрд пришлось на торговлю между Китаем и Москвой, следует из данных мэрии столицы (самый существенный показатель среди регионов РФ). Товарооборот между Москвой и КНР за январь – май 2023 г. мог вырасти ориентировочно на 20% в сравнении с соответствующим периодом 2022 г., считает экономист Андрей Бархота. «Этому способствовала переориентация логистики российского экспорта и успешная экспансия китайских компаний на российском рынке», – сказал он.
Власти Москвы допускают, что сотрудничество будет расширено. «Мы заинтересованы, чтобы китайские производители приходили на наш рынок не только с готовой продукцией, но и со своими технологиями, желательно в рамках совместного партнерства с нашими компаниями, – заявил «Ведомостям» вице-мэр Владимир Ефимов. – Например, в сферах микроэлектроники, пищевой промышленности, машиностроения, станкостроения». При достижении целевого объема товарооборота между странами в $200 млрд в 2024 г. (эту цель ставили лидеры двух государств) доля внешнеэкономической деятельности Москвы составит не менее 60%, считает Бархота: в том числе благодаря привлекательному для КНР потребрынку, а также в связи с тем, что в экспортно-импортных операциях Москва нередко является логистическим и дистрибуционным хабом.
Активизировали контакты с китайскими партнерами и другие регионы России. К примеру, с начала военной операции на Украине в феврале 2022 г., по подсчетам «Ведомостей», в российско-китайских деловых мероприятиях (встречах и форумах) приняли участие девять глав регионов РФ, в основном из Зауралья. За первую половину 2023 г. в подобных мероприятиях приняло участие уже 19 губернаторов. А четверо посетили Китай по «собственной программе», т. е. вне состава федеральной делегации. Среди них – глава пограничной Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн, Хабаровского края Михаил Дегтярев, Татарстана Рустам Минниханов и Калужской области Владислав Шапша. Гольдштейн, к примеру, говорил с представителями местных китайских властей о строительстве «трансграничной инфраструктуры», расширении «торговых и экономических инвестиций».
«Аленка» едет в Китай
Внимание китайского потребителя привлек шоколад. «В 2012 г. холдинг «Объединенные кондитеры» начал первые поставки в Китай своей продукции, – рассказал «Ведомостям» представитель компании. – В первом полугодии 2022 г., несмотря на ситуацию и закрытие отдельных городов Китая из-за эпидемии, объемы продаж через наш торговый дом увеличились на 30% к прошлому году. В настоящее время холдинг расширяет присутствие».
«Первоочередной задачей был поиск новых партнеров для возобновления работы наших автопроизводителей», – пояснили «Ведомостям» в пресс-службе губернатора Калужской области. К примеру, Шапша проводил встречи «с руководством крупнейших китайских автоконцернов, а также с руководством китайских компаний, которые работают в сфере строительства, энергетики, интеллектуальных технологий»: «Презентовали инвестиционный потенциал Калужской области, и что самое важное – увидели у китайских партнеров живую заинтересованность в выходе на российский рынок. В области уже работают два завода по производству автокомпонентов – ЯПП и «Фуяо гласс», а китайские строители участвовали в создании в регионе одного из крупнейших в стране цементных заводов и реконструкции международного аэропорта «Калуга».
Часть руководителей регионов посетила Китай в составе делегации премьер-министра в мае: тогда Михаил Мишустин приехал на российско-китайский форум в Шанхае. В частности, вместе с ним присутствовали губернаторы Челябинской, Мурманской и Орловской областей Алексей Текслер, Андрей Чибис и Андрей Клычков, глава Республики Коми Владимир Уйба и др. Они также озвучивали свои предложения для партнеров. К примеру, Чибис рассказал об открытии китайского рынка для морепродуктов из этого региона – по его словам, сейчас возможна доставка в КНР даже живых крабов. А Клычков рассказывал, что в выходе на китайский рынок заинтересовано более 10 промышленных предприятий региона и т. д.
Организация российско-китайских «деловых мероприятий» становится более популярной и в регионах РФ. К примеру, с 26 по 28 мая в приграничном Благовещенске (Амурская область) прошел российско-китайский форум «Амурэкспо-2023», который собрал более 1500 участников двух стран (в этом году он получил статус выездной площадки Восточного экономического форума). Теперь власти дальневосточного региона хотят проводить это мероприятие с упором на китайский вектор ежегодно. Представители КНР участвовали в инвестфоруме в башкирском Сибае 25–27 мая. До этого «Ведомости» писали, что китайская фармацевтическая компания Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical может построить в республике (в ОЭЗ «Алга») предприятие по производству гепарина – лекарственного препарата для разжижения крови, применяемого в том числе при сердечно-сосудистых заболеваниях.
Куда инвестирует Китай
Накопленный объем инвестиций китайского бизнеса в экономику Москвы – $910 млн, что составляет примерно треть от общего числа, говорит Ефимов. Самое продуктивное сотрудничество между Москвой и Китаем – в строительстве и операциях с недвижимостью, финансовой и страховой сферах, обрабатывающей промышленности. Предприятия с китайским капиталом есть и в особой экономической зоне «Технополис Москва», например производитель сим-карт «Исткомпис Рус» (основной акционер – китайская компания Eastcompeace Technology).
Агентство инвестиционного развития Татарстана 5 мая сообщило, что первый российско-китайский форум «Ростки» пройдет в Казани 7–8 сентября 2023 г. В программу мероприятия планируется включить диалог партий КНР и России, а также тематические сессии по таким направлениям, как IT, машиностроение, нефтехимия, транспорт и т. д.
«В мае в Татарстане прошел большой саммит, где было много делегаций, в том числе и китайские, – говорит депутат Госдумы от региона Ильдар Гильмутдинов. – А глава республики Рустам Минниханов регулярно посещает провинции КНР, с которыми идет очень активное сотрудничество в экономике. Татарстану есть чем заинтересовать партнеров: это нефть, нефтехимия, машинопроизводство, ряд других отраслей. Практически в каждом районном центре республики есть промышленные площадки, которые предоставляют преференции работающим там компаниям. Скажем, особая экономическая зона «Алабуга» производит около 80% из всей продукции от ОЭЗ всей страны. Для Татарстана страны Востока всегда были в приоритете, и в Китае видят наши привлекательные условия».
Председатель Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич обращает внимание, что темпы развития инвестиционного сотрудничества России и КНР значительно отстают от темпов роста товарооборота. Накопленные прямые иностранные инвестиции из Китая на 1 июля 2021 г. составляли более $3 млрд (более свежих данных в открытом доступе нет). Серьезный рост товарооборота с Китаем – на треть в 2022 г. – легко объясняется более тесным взаимодействием двух стран, в том числе активным экспортом энергоресурсов в КНР, говорит зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. Влияют на объем торговли и попытки России решать через Китай вопросы импорта аналогов комплектующих, которые больше невозможно покупать на Западе, отмечает он.
В числе передовых регионов с наиболее привлекательными условиями для китайских инвесторов Манкевич называет Москву, Татарстан и субъекты Дальнего Востока. Среди наиболее успешных примеров прихода китайцев в российские ОЭЗ за пределами столицы он называет работу Alibaba и Haier в ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане. «Но пока преимущества российских ОЭЗ не так хорошо представлены в Китае, и их продвижению стоит уделить особое внимание», – признает эксперт.
Кирьянов отмечает при этом, что Китай, по его оценке, пока только «присматривается» к российским регионам, взвешивая, стоит ли делать ставку на развитие бизнеса в РФ. А директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин считает важным сам факт того, что поток инвестиций из Китая в Россию продолжает увеличиваться и после начала конфликта на Украине.