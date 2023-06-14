Президент Ирана начал турне по Латинской Америке с Венесуэлы

Об энергетическом взаимодействии Венесуэлы и Ирана заявлено на фоне проблем Каракаса с нефтедобычей. Страна имеет крупнейшие разведанные запасы нефти в мире – 304 млрд барр. (Саудовская Аравия – 298 млрд барр., США – 69 млрд барр.), но за последние 10 лет добыча упала на 75%. По итогам 2021 г. Венесуэла заняла 25-е место в мире по объемам добычи (605 000 барр. в сутки). На апрель 2023 г., по данным ОПЕК, она поднялась до 810 000 барр. (у США – 12,7 млн барр., по данным Управления энергетической информации страны). Причины трудностей Венесуэлы – жесткие санкции США, частично ослабленные в конце 2022 г., когда американской Chevron и ее «дочкам» вновь разрешили производить нефть и нефтепродукты в Венесуэле и поставлять их в США.