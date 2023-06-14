Президент Ирана начал турне по Латинской Америке с Венесуэлы

Президент Ирана начал турне по Латинской Америке с ВенесуэлыТегеран дружит с «антиамериканскими» союзниками Москвы и КНР и может помочь Каракасу в обходе санкций
Венесуэла и Иран 13 июня подписали ряд меморандумов в сфере добычи полезных ископаемых, нефтехимии, транспорта и агропромышленного комплекса. Подписание документов, как сообщает венесуэльский госканал VTV, состоялось в рамках первого турне президента Ирана Ибрахима Раиси по Латинской Америке. Иранский лидер прибыл в Венесуэлу 12 июня и провел переговоры с президентом страны Николасом Мадуро. Стороны договорились о сотрудничестве в области технологий, коммуникаций, высшего образования, культуры, науки, горного дела, производства лекарств и поставок мяса и скота в Иран.
Поездка иранского лидера, по оценке Тегерана, соответствует «благоприятной» динамике развития отношений с государствами региона. Как отмечал 12 июня Раиси, политические и торговые связи с этими странами в Иране считают «стратегическими» и «дружественными». В рамках турне президент Ирана также посетит Кубу и Никарагуа. По словам Раиси, поездка – ответ на приглашения лидеров этих стран. Как сообщает иранское госагентство ParsToday, президента сопровождает крупная делегация, включая министров обороны, иностранных дел, нефти, культуры и здравоохранения. Маршрут Раиси в основном совпадает с турне министра иностранных дел России Сергея Лаврова по региону в апреле 2023 г. (тогда кроме Бразилии он тоже посетил Венесуэлу, Никарагуа и Кубу).
Об энергетическом взаимодействии Венесуэлы и Ирана заявлено на фоне проблем Каракаса с нефтедобычей. Страна имеет крупнейшие разведанные запасы нефти в мире – 304 млрд барр. (Саудовская Аравия – 298 млрд барр., США – 69 млрд барр.), но за последние 10 лет добыча упала на 75%. По итогам 2021 г. Венесуэла заняла 25-е место в мире по объемам добычи (605 000 барр. в сутки). На апрель 2023 г., по данным ОПЕК, она поднялась до 810 000 барр. (у США – 12,7 млн барр., по данным Управления энергетической информации страны). Причины трудностей Венесуэлы – жесткие санкции США, частично ослабленные в конце 2022 г., когда американской Chevron и ее «дочкам» вновь разрешили производить нефть и нефтепродукты в Венесуэле и поставлять их в США.
Аналитик «Открытие инвестиций» Алексей Кокин оценивает добычу в Венесуэле в июне в 700 000 барр. в сутки. «Визит Раиси стоит рассматривать как переговорный процесс между странами под санкциями, которых уже столь много, что они могут сформировать некое экономическое объединение. Но США подавали сигнал о том, что переговоры властей Венесуэлы с оппозицией могут запустить снятие или новое смягчение санкций. Вашингтон может использовать страну как резервный вариант поставок при ухудшении отношений с Саудовской Аравией», – допускает Кокин.
Для Венесуэлы может быть полезен иранский опыт в обходе санкций: Иран не располагает технологиями для тяжелой и сверхтяжелой венесуэльской нефти, но обладает большим флотом, который может облегчить Каракасу экспорт, поясняет профессор СПбГУ Виктор Хейфец. Положение с добычей нефти в стране, продолжает Хейфец, остается непростым не только из-за санкций, но и из-за неэффективного управления отраслью военными. Для ее восстановления Венесуэле требуется минимум $25–30 млрд. Предоставить такие средства ей не могут ни США, ни Россия, ни тем более Иран. Последний, добавляет эксперт, видит в сотрудничестве с Венесуэлой скорее политический аспект, демонстрируя возможность вести активную деятельность в разных частях света.
На фоне санкционного давления Иран и Венесуэла сближаются, сфера ТЭКа не является исключением, говорит замдиректора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Игбал Гулиев. Иран уже помогал Венесуэле в трудные времена нефтепродуктами, напоминает он. Тегеран с учетом 40-летнего опыта существования под санкциями может обеспечить нефтехимию страны конденсатом, необходимым для разбавления сверхтяжелой нефти, и катализаторами для НПЗ, говорит Гулиев.
В визите Раиси в Венесуэлу политический аспект доминирует, считает доцент Института общественных наук РАНХиГС Сергей Демиденко. Рассчитывать на реализацию подписанных соглашений на практике и вывод сторон на новый уровень взаимодействия, по оценке эксперта, не стоит. Демиденко полагает, что Венесуэла не может получить от Ирана требуемые технологии нефтедобычи. При этом Иран в регионе повторяет логику действий Китая и частично – России, подобные частые контакты с одними и теми же контрагентами структурируют новую условную антиамериканскую сеть в мировой политике, заключает эксперт.