Бывший мэр Красноярска может стать депутатом Госдумы

Бывший мэр Красноярска может стать депутатом ГосдумыСергей Еремин претендует на пост умершего Виктора Зубарева
И. о. вице-губернатора Красноярского края Сергей Еремин первым заявился на праймериз «Единой России» по отбору кандидата на дополнительные выборы депутата Госдумы по одномандатному округу № 56 (Дивногорский). Кресло в верхней палате парламента освободилось после смерти от обширной сердечной недостаточности 62-летнего члена комитета по бюджету и налогам Виктора Зубарева в ночь на 31 мая. Выдвижение участников праймериз завершится уже 16 июня, само предварительное голосование пройдет с 19 по 25 июня по четвертой модели – принять в нем участие смогут только те избиратели, которые включены в утвержденный оргкомитетом процедуры список. Результаты праймериз утвердит президиум регионального политсовета не позднее 27 июня, сами выборы пройдут в единый день голосования 10 сентября.
Еремин является главным фаворитом праймериз. Председатель заксобрания Красноярского края Алексей Додатко сказал «Ведомостям», что у его однопартийца «очень хорошие шансы». В 2021 г. Еремин, будучи мэром Красноярска, входил в первую тройку списка «Единой России» на выборах в заксобрание Красноярского края. Список возглавлял занимавший тогда пост губернатора Александр Усс, вторым номером шел председатель заксобрания Дмитрий Свиридов (сейчас занимает пост зампреда). После выборов Еремин отказался от мандата и продолжил работать мэром Красноярска. 25 июля 2022 г. он объявил об отставке с поста главы города (за несколько месяцев до истечения срока полномочий), после чего перешел работать в краевое правительство на должность заместителя губернатора.
20 апреля ушел в отставку губернатор Красноярского края Усс, врио главы региона был назначен экс-замминистра финансов РФ Михаил Котюков. Последний отправил в отставку правительство региона, все члены кабинета остались работать с приставкой «и. о.». Вскоре после назначения Котюкова пост председателя правительства Красноярского края покинул Юрий Лапшин, заявивший, что был приглашен работать предыдущим губернатором. Краевое правительство возглавил его экс-зампред Сергей Верещагин. Усс 25 мая получил мандат депутата регионального парламента, 8 июня депутаты делегировали его в Совет Федерации.
Кандидату от «Единой России» будет «достаточно просто» избраться на довыборах в Госдуму от Красноярского края, говорит президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков. «Я думаю, что Еремин покидает регион в связи с переформатированием правительства под уже нового губернатора Котюкова. Переход в Госдуму – вполне почетная ссылка для вице-губернатора Красноярского края», – сказал политолог. PR-консультант Василий Дамов считает, что Еремин в случае выдвижения на выборы способен одержать победу в одномандатном округе. «Позиция, которую экс-мэр сейчас занимает, сильно декоративная: его сделали «замом по метро» (в городе началось строительство подземки. – «Ведомости»), но то, что рано или поздно он должен занять какое-то место по своим очень неплохим профессиональным возможностям, для меня очевидно», – сказал эксперт «Ведомостям». В случае избрания Еремина депутатом Госдумы он станет 21-м бывшим мэром в палате. Другие партии пока не объявляли о выдвижении кандидатов на довыборы депутата Госдумы от Красноярского края.
Помимо Красноярского края довыборы депутатов Госдумы в единый день голосования состоятся еще в трех регионах. Депутаты от Карачаево-Черкесии и Липецкой области Джашарбек Узденов и Николай Борцов скончались в один день, 23 апреля, представитель Крыма Алексей Черняк досрочно сложил полномочия 3 сентября 2022 г. Кандидатом от «Единой России» на довыборах в Липецкой области станет председатель заксобрания Дмитрий Аверов, в Крыму – депутат горсовета Симферополя Юрий Нестеренко. В Карачаево-Черкесии кандидат в депутаты Госдумы от партии власти пока не определен. «Ведомости» направили запрос в пресс-службу «Единой России».