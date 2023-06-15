Бывший мэр Красноярска может стать депутатом Госдумы

Кандидату от «Единой России» будет «достаточно просто» избраться на довыборах в Госдуму от Красноярского края, говорит президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков. «Я думаю, что Еремин покидает регион в связи с переформатированием правительства под уже нового губернатора Котюкова. Переход в Госдуму – вполне почетная ссылка для вице-губернатора Красноярского края», – сказал политолог. PR-консультант Василий Дамов считает, что Еремин в случае выдвижения на выборы способен одержать победу в одномандатном округе. «Позиция, которую экс-мэр сейчас занимает, сильно декоративная: его сделали «замом по метро» (в городе началось строительство подземки. – «Ведомости»), но то, что рано или поздно он должен занять какое-то место по своим очень неплохим профессиональным возможностям, для меня очевидно», – сказал эксперт «Ведомостям». В случае избрания Еремина депутатом Госдумы он станет 21-м бывшим мэром в палате. Другие партии пока не объявляли о выдвижении кандидатов на довыборы депутата Госдумы от Красноярского края.