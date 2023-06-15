Владимир Путин встретится с участниками пятого потока «школы губернаторов»Президент традиционно проводит встречи с теми, кто обучается на программе управленческого резерва
Президент Владимир Путин на следующей неделе планирует провести встречу с учащимися «школы губернаторов». Об этом «Ведомостям» сказали двое собеседников, близких к администрации президента. «Школой губернаторов» называется программа развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС. Сейчас к выпуску из «школы губернаторов» готовится пятый поток, с обучающимися на нем и встретится президент. Выпускной у пятого потока планируется через пару недель, добавляет один из собеседников.
Подобная встреча пройдет не первый раз, президент встречался с каждым из потоков «школы губернаторов». В прошлом году встречи не было. По видеоконференцсвязи президент встречался с четвертым потоком 17 июня 2021 г. Тогда Путин говорил, что ВШГУ – «вершина всей системы подготовки управленческих кадров и в этой системе, которую мы обязательно будем и дальше развивать, значимы все звенья». На тот момент через курсы прошло 300 человек. Во встрече четвертого потока принимали участие, к примеру, директор департамента регионального развития правительства Василий Анохин – в марте Путин назначил его врио губернатора Смоленской области, вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов – он в марте этого года был назначен врио главы Чукотки, директор департамента региональной промышленности Минпромторга Виталий Хоценко – в марте был назначен врио главы Омской области. Среди выпускников была и нынешний уполномоченный по правам ребенка, а тогда сенатор Мария Львова-Белова. Также на четвертом потоке учились председатель комитета Госдумы по местному самоуправлению (МСУ) Алексей Диденко, глава ФНС Даниил Егоров, замначальника управления президента по общественным проектам Алексей Жарич, замминистра финансов Павел Кадочников, врио главы Дагестана Сергей Меликов, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и др.
Встреча с третьим потоком проходила 20 августа 2020 г., со вторым – 17 апреля 2019 г., с первым – 25 апреля 2018 г. Очно встречи проходили с первым и вторым потоками – еще до пандемии. Из выпускников «школы губернаторов» 49 стали главами регионов, кроме того, в школе обучались три федеральных министра и 35 заместителей федеральных министров. «Школа губернаторов» на базе РАНХиГС была запущена с 2017 г., после того как внутриполитический блок Кремля возглавил Сергей Кириенко. В ней учатся чиновники, депутаты, сенаторы, региональные политики, представители силовых структур и госкорпораций. Многие из них – участники конкурса «Лидеры России», который проводит АНО «Россия – страна возможностей». Для участников организуют тренинги, спортивные мероприятия, им читают лекции по различным предметам, среди лекторов в том числе известные политики и чиновники. По итогам Совета по развитию МСУ, который президент проводил 20 апреля, был подписан указ о создании аналогичной «школы мэров» – для развития кадров в сфере МСУ.
Подобные встречи символически важны как признание того, что «школа губернаторов» является кадровым лифтом, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Также это демонстрация того, что относительно молодое поколение управленцев видит себя в нынешней политической конструкции», – добавляет он.
Встреча президента с участниками «школы губернаторов» еще больше поднимает статус и значение подобной школы, считает вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский. «Ее выпускники будут восприниматься как претенденты на руководящие должности также в еще большей степени, чем сейчас. Фактически это новый способ целенаправленного формирования кадровой номенклатуры», – говорит эксперт. Разумеется, каналов рекрутирования элиты много, но «школа губернаторов» преподносится как эксклюзивный канал, а президент готов это подчеркивать через свои встречи, резюмирует Туровский.