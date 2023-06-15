Владимир Путин встретится с участниками пятого потока «школы губернаторов»

Подобная встреча пройдет не первый раз, президент встречался с каждым из потоков «школы губернаторов». В прошлом году встречи не было. По видеоконференцсвязи президент встречался с четвертым потоком 17 июня 2021 г. Тогда Путин говорил, что ВШГУ – «вершина всей системы подготовки управленческих кадров и в этой системе, которую мы обязательно будем и дальше развивать, значимы все звенья». На тот момент через курсы прошло 300 человек. Во встрече четвертого потока принимали участие, к примеру, директор департамента регионального развития правительства Василий Анохин – в марте Путин назначил его врио губернатора Смоленской области, вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов – он в марте этого года был назначен врио главы Чукотки, директор департамента региональной промышленности Минпромторга Виталий Хоценко – в марте был назначен врио главы Омской области. Среди выпускников была и нынешний уполномоченный по правам ребенка, а тогда сенатор Мария Львова-Белова. Также на четвертом потоке учились председатель комитета Госдумы по местному самоуправлению (МСУ) Алексей Диденко, глава ФНС Даниил Егоров, замначальника управления президента по общественным проектам Алексей Жарич, замминистра финансов Павел Кадочников, врио главы Дагестана Сергей Меликов, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и др.