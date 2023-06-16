Пленарное заседание ПМЭФ с Владимиром Путиным

Пленарное заседание ПМЭФ с Владимиром ПутинымНа нем выступают президент и другие гости форума
Сегодня проходит пленарное заседание Петербургского международного экономического форума с участием президента России Владимира Путина и президента Алжира Абдельмаджида Теббуна.
По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, оно будет длиться «около двух» часов.
В ходе выступления на пленарной сессии Путин даст детальную оценку положению дел в экономике, социально-экономической сфере, глобальным экономическим процессам и очертит перспективы на ближнее и среднесрочное будущее, добавил Песков.
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